 Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.



"Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока – 2"! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", – написал премьер.

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