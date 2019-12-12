Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока – 2"! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", – написал премьер.
Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук
Власти Украины продолжат борьбу за энергетическую безопасность страны.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
За последние 24 часа на России разбился боевой вертолет Ми-28, утонула подводная лодка Б-260 "Чита" и горит "авианосец" Кузя. Так Украину с Днем Сухопутных войск еще никто не поздравлял #12грудня #ДеньСухопутнихВійськУкраїни
А если будет контракт на транзит через Украину, то он не нужен прямо щас.
Турецкий поток тоже по-сути облом. Из четырёх труб построили одну. Только для турецкого рынка. Еще одна труба строится тоже с проволочками и опаздывает примерно на год. А в это время запущен паралельный газопровод из Азербайжана в Европу через ту же Турцию. Труба кацев по-сути никому уже и не нужна.
ЄС вигідно і безпечніше мати газопровід в обхід України. От вони і докладають всіх зусиль щоб добудувати за запустити СП-2.
В нашій ГТС цінний актив - це великі газосховища. Можна закуплятись влітку і продавати взимку
До окончания СП2 осталось положить 100 метров трубы.. И теперь из-за санкций это займет не 16, а 19 часов! Вот это удар!!!