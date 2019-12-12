EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1216  26
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (527) санкции (7545) США (15906) Северный поток (549) Гончарук_Алексей (378)

 Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук

Власти Украины продолжат борьбу за энергетическую безопасность страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против "Северного потока – 2"! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины", – написал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Одобренные Конгрессом США санкции против Северного потока-2 осложнят строительство российской трубы, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164975
 
   
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 37 мин.37 минут назад



За последние 24 часа на России разбился боевой вертолет Ми-28, утонула подводная лодка Б-260 "Чита" и горит "авианосец" Кузя. Так Украину с Днем Сухопутных войск еще никто не поздравлял #12грудня #ДеньСухопутнихВійськУкраїни

Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1066
 показать весь комментарий
 
а, потом хитрожопые европейцы просят США спасать их от нашествия кацапских варваров...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гончарук не знає. Але ляпає щось собі під ніс.
 показать весь комментарий
 
 
Довго янкі збиралися. От чи буде толк із цих санкцій.
 показать весь комментарий
 
 
Санкції колись були у Р.Рейґана. А це -- димова завіса від Трампа.
 показать весь комментарий
 
Зовнішня політика - за гарантом. Внутрішня, в т.ч. ЕКОНОМІЧНА, за прем'єром. Гончарук, мля, ти уже всі внутрішні питання вирішив і тобі нєхєр чим зайнятись...
 показать весь комментарий
 
 
єто он как раз про внутренние дела. Тут ключевая фраза "Они резко осложнят строительство российской ТРУБЫ" это какой-то знак для Портнова?
 показать весь комментарий
 
"Поздно пить "Боржоми", когда почки отваливаются..Оба потока, СП-2 и турецкий, близки к завершению. Никто не помешает их запуску....Задача американцев, всеми силами протолкнуть свой сжиженный газ в Европу, который дороже рассейского....Но европейцы хорошо считать умеют..Политическое давление здесь не сработает..
 показать весь комментарий
 
 
а, потом хитрожопые европейцы просят США спасать их от нашествия кацапских варваров...
 показать весь комментарий
 
 
А потом человек вообще умирает, но это не останавливает его от постоянных напряжений.
 показать весь комментарий
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 37 мин.37 минут назад



За последние 24 часа на России разбился боевой вертолет Ми-28, утонула подводная лодка Б-260 "Чита" и горит "авианосец" Кузя. Так Украину с Днем Сухопутных войск еще никто не поздравлял #12грудня #ДеньСухопутнихВійськУкраїни

Одобренные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" осложнят строительство российской трубы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1066
 показать весь комментарий
 
 
это он нам перевел, если мы еще не поняли Схвалені Конгресом США санкції проти "Північного потоку-2" ускладнять будівництво російської труби, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7147
 показать весь комментарий
 
Пусть строят. Через год єтот поток будет просто не нужен. Потому и тянут время примерно на год.

А если будет контракт на транзит через Украину, то он не нужен прямо щас.
Турецкий поток тоже по-сути облом. Из четырёх труб построили одну. Только для турецкого рынка. Еще одна труба строится тоже с проволочками и опаздывает примерно на год. А в это время запущен паралельный газопровод из Азербайжана в Европу через ту же Турцию. Труба кацев по-сути никому уже и не нужна.
 показать весь комментарий
 
Ваши слова до богу в душу. В любом случае посмотрим.
 показать весь комментарий
 
А что есть пиплы, которые верят что США пойдет против своих основных союзников? Все эти потуги не больше чем понты, США конечно крутая слов нет, но из-за каких-то пяти-шести лярдов зелени палку гнуть не будут, не тот случай.
 показать весь комментарий
 
цей долбаний самокатчик із фейсбуку не вилазить, він там хоч іноді працює?!
 показать весь комментарий
 
 
Eto by bil silni udar izvesnim kompanijam.Izza kakoj to rosiji poteriat rynok ameriki gde ix biznis ofisy.Rosija toj ze Germaniji eto tolko 1% torgovli.Delo ix no dumaju vsio pravilno amerikancy zdelali.
 показать весь комментарий
 
Не потрібно тішити себе ілюзіями.
ЄС вигідно і безпечніше мати газопровід в обхід України. От вони і докладають всіх зусиль щоб добудувати за запустити СП-2.
 показать весь комментарий
 
Це зроуміло. Для Европи чим більше труб та танкерів тим краще. Конкуренція постачальників призведе до зниження ціни на газ. Ситуація коли якесь х-ло вимагає за газ 500 долларів зараз вже практично неможлива. Влітку спотова ціна опускалась до 110 долларів.
В нашій ГТС цінний актив - це великі газосховища. Можна закуплятись влітку і продавати взимку
 показать весь комментарий
 
Кацапам пора умерить свой воинственный пыл, и понять с кем они столкнутся, в случае агрессии в Европу. (военная мощь Европы)
 показать весь комментарий
 
осложнят строительство российской трубы...

До окончания СП2 осталось положить 100 метров трубы.. И теперь из-за санкций это займет не 16, а 19 часов! Вот это удар!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх