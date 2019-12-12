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Все про:Одесса (5836) пожар (3855) Котляр (1)

 Опубликован список жертв пожара в одесском колледже

Опубликован список погибших в результате пожара в одесском колледже.

Как информирует Цензор.НЕТ, список опубликовал вице-мэр Одессы Андрей Котляр на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате пожара пострадали 47 человек, из них погибших - 16 человек:

1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет умерла в ГКБ №1;
2. 05.12. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель
3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа
4. 14.30 6 декабря Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р .;
5. 01.30 7 декабря - Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель
6. 17.10 7 декабря - Беженарь Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант колледжа
7. 18.07 7 декабря - (проводится экспертиза)
8. 19.25 7 декабря - Шатохин Сергей Николаевич умер в ГКБ №1.
9. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза)
10. 08.50 8 декабря - (проводится экспертиза)
11. 00.35 9 декабря - (устанавливается)
12. 05.15 9 ​​декабря - 1 тело (Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., замдиректора инстута)
13. 18.25 11 декабря - Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р.,)
14. 22.30 11 декабря - (устанавливается)
15. 23.37 11 декабря - (Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.,)
16. 23.37 11 декабря - 1 тело (устанавливается).

Также Котляр отметил, что медицинская помощь оказывалась 33 лицам, из них: 18 подросткам, 15 взрослым (в том числе 7 пожарным), 2 умерли в больнице.

9.12.2019 года в ГКБ №1 обратилась за лечением Таранова Ирина Николаевна (переведена на стационарное лечение)

На стационарном лечении находятся 10 человек - 7 взрослых (5 пожарных находятся в ВМКГ Южного региона) и 3 подростка.

Правоохранительными органами и судебно-медицинской экспертизой осуществляется идентификация погибших, из них:
2 человека умерли в больнице;
5 человек идентифицированы;
7 человек идентифицированы вероятно - осуществляется экспертизы;
2 человека - устанавливаются.

Также Котляр сообщил, что поисковая операция на территории сгоревшего в Одессе колледжа завершена, начаты ремонтно-восстановительные работы. Пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА

Завершены работы по демонтажу с использованием крана.

Всего с начала разборки завала вывезено около 2262 м куб. строительных конструкций. Всего к работам привлечено 43 ед. техники, 235 чел. личного состава, частные предприниматели (волонтеры и граждане), сотрудники "Новая жизнь", УПЦ, других организаций - 2 ед. техн., до 15 человек.

Исполнительным комитетом Одесского городского совета совместно с волонтерами обеспечены аварийно-спасательные подразделения и личный состав, который задействован для проведения работ горячей пищей, местами обогрева и отдыха. Осуществляется постоянный мониторинг.

Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Опубликован список жертв пожара в одесском колледже 01
Опубликован список жертв пожара в одесском колледже 02
Опубликован список жертв пожара в одесском колледже 03

Источник: https://censor.net.ua/n3164974
 
 
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При ЗЕБАНДІ це вже друга пожежа в Одесі. З дит.табором "Вікторія" більше року розбираються. Верх.Рада, Уряд, През. нічого не роблять щоб люди не потерпали від пожеж. Ну неможна перевіряти протипожежний стан, бо це створює незручності бізнесу. То виходить що для держави бізнес вартніший за життя дітей ?
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"При ЗЕБАНДІ ... "Вікторія"З дит.табором "Вікторія"" - ну давайте, рассказывайте, кто открывал лагерь? Кто из зебанды принимал в эксплуатацию? Откуда Вы лезете, идиоты? (последний вопрос риторический)
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16 сентября 2017 года вспыхнул пожар в Виктории. Г-н адвокат Савчук,это уже третий год идёт.Тщательней надо излагать свои соображения.
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ладно полы из дерева как горит бетон и камень гранит ???
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