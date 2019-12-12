 Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок. ВИДЕО

Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческого отряда "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7-го созыва. Причина - заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца. Именно того ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - рассказал Тягнибок.

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Тягнибок добавил, что "Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отдел".





Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.