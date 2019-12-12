 Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок. ВИДЕО

Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческого отряда "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7-го созыва. Причина - заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца. Именно того ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - рассказал Тягнибок.
Тягнибок добавил, что "Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отдел".
Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".
После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.
Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.
Нинішня подобається?
Тягнибок добавил, что "Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отдел".
Источник: https://censor.net.ua/n3164967
Именно того ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - рассказал Тягнибок."
Источник: https://censor.net.ua/n3164967
Це ж не барига мародьор Порошенко.
Ну і ще - чомусь не народний обранець, а колишні депутати у земельному питанні стали на бік народу. До вашого відома, проти продажу с/г землі за опитуванням 73% українців. Правда, знайома цифра?
Демократ мені найшовся тут...
Я, просто, чту Законы.
и для пецей-олигархей
Альтернатива соблюдения Законов - анархия.
Я не сторонник анархии.
Законы нужно соблюдать, нравятся они нам или нет, другого цивилизованного способа сосуществования нет.
Чи він тупо грабує Україну?
У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав кацапів ворогами №1 для нашого народу - та хоча б ті ж свободівці!
В 5 утра считаешь нормально арестовывать? Он же не главарь ОПГ, или убийца?
честоно украденную землю ни отсудить не забрать было нельзя. Необходимая крыша с которой надо делиться разпродовая страну.
радетели за народ,
І всє хатят єсть. і мами_любят_скорость. А свабода пущЯй пєшком ходіт.
його за цим послали в преЗЕ. і він буде боротись за ЗЕмлю як тільки зможе, поки народ не зрозуміє чим це може закінчитись для нього.
патриоты - в тюрьму.
Зебилы, смотрите дальше сериалы и слушайте сказки о мире-дружбе-жвачке.