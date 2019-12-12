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 Политика Украины
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 Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок. ВИДЕО

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к экс-народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде и задержали его.

Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческого отряда "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7-го созыва. Причина - заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца. Именно того ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - рассказал Тягнибок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. ВИДЕО

Тягнибок добавил, что "Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отдел".

Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде слуги народа Богданца, - Тягнибок 01
Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде слуги народа Богданца, - Тягнибок 02

Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3164967
 
   
 Топ комментарии
 
Тягнибок до сих пір хвалиться, що скинув "злачинну владу".
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Скоро зебилов во главе с их зебобиков будут не просто бить, а будут вешать Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7700
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Аяяй! Мальчика в трусиках, босиком забрали! На глазах у разбуженного в 5 утра ребёночка. Какжежтак? А бить человека в голову - это нормально? Не, ну скажите? Нормально избить человека? Или всё же за избиение человека должно быть расследование и наказание в случае доказанной вины?
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Тягнибок до сих пір хвалиться, що скинув "злачинну владу".
Нинішня подобається?
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Свыни тоже арестовывали свободовцев за протесты против пропихивания законов, против которых сегодня цинично хрюкает Главсвин
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Свині-НКВДисти саме так і арештовували.

Тягнибок добавил, что "Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отдел".

Источник: https://censor.net.ua/n3164967
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Можете уявити, скільки з тих «фсбешних» патріотів, зараз усцикаються зо сміху над дурними хохлами.
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Та этот ФСБшный выкормыш Тягнибок тебе и не такое напишет. . Ему, как и тебе, методички винторогие свидетели "мальчика в трусиках" пишут. Подожди скоро еще окажется, что "свободовского" страдальца монтажной пеной продули. Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3899
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После того, как фсбу-95 задерживало в выходной день управляющего банком на улице при его несовершеннолетнем ребенке, запросто можно поверить и Тягнибоку в этой ситуации.
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"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческого отряда "Карпатская Сечь "и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7-го созыва. Причина - заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца.
Именно того ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании Аграрного комитета", - рассказал Тягнибок."

Источник: https://censor.net.ua/n3164967
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Та понятно.

Це ж не барига мародьор Порошенко.
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А прикольно так "свободовский" поцреот как только ласты пеленать начали все понты отбросил и рюзгий язык перешел..... Весь показной поцреотизм при первом шухере как ветром сдуло и ФСБшная сущность вылезла. Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6146
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Попередня влада соєвих мародерів і безхребетних колаборантів нічим не краща за зелених українофобів. Через зрадника парашенка країна втратила 5 років. Мародер посів місце зека і грабував народ гірше за януковоча під час війни і здав Україну *****! Україна стала за його злочинного правління найбіднішою країною Європи ! Твій порохохряк мародерив, кришував бізнес і банки друзів ***** в Україні і торгував з кремлем ! саме потрох у мінську-2 погодився що спочатку вибори, а лише потім - відведення рашистських військ, а ***** сьогодні саме на цьому і наполягає ! саме після мінську-2 було відведення ЗСУ і з тієї сірої зони сепари обстріляли Марік і вбили там 30 українців ! Їхня кров на руках юди-пораженка !



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шо за бред пишешь . даунито ? Широкино с которого стреляли по марику в январе 15 г. кацапы захватили 4 сентября 14 г мы отбили в июле 15 г. минск 2 был в феврале 15 г . - и так же брешешь во всём остальном .
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В СН одні пасивні курки,їх хто хоче,той і топче))
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Скоро зебилов во главе с их зебобиков будут не просто бить, а будут вешать Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 7700
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Ну, судя по развитию событий, вешать будут как раз пороховату... А вы будете верещать, что это кгбистские традиции, но все равно будете жрать кактус, который вам будут запихивать в ваши вонючие глотки и анусы.
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Зебил, у тебя про вату по фрейду? Вата приглашает пропогандистов звезды в киев.
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Задержали и правильно сделали! Каждый должен отвечать за свои поступки!!! И в том числе за аморальное поведение-это я о жирном борове и проститутках
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и что ж это за атошник такой, зебанаты)))
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Давроде Богданец . сам такое делал, должен был по мужски договориться.Или статус не позволяет?
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Тягнибок міг надуватися лише проти Порошенка. Просто дуже хотів потрапити знову до ВР.
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згоден. але це вже відпрацьований матеріал.
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Аяяй! Мальчика в трусиках, босиком забрали! На глазах у разбуженного в 5 утра ребёночка. Какжежтак? А бить человека в голову - это нормально? Не, ну скажите? Нормально избить человека? Или всё же за избиение человека должно быть расследование и наказание в случае доказанной вины?
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ЗЕлёную плесень нужно не бить, а хлоркой выводить
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Я понимаю ваши эмоции. А давай настоящую гражданскую войну замутим на радость всем!
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Замечено, соевые за любого типа войну в Украине.
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Людину бити ненормально, але ж він бив депутата від слуги народу)))
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Дотепний жарт! А ексдепутат від свободи кращий за депутата від слуги народу?
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Він кращий хоча б тим, що є свідомим українцем та був у АТО!
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Та ти шо! Це надає людині якісь переваги перед іншою людиною?
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Звичайно! Плюс, як виявилося, слуга народу раніше судимий...

Ну і ще - чомусь не народний обранець, а колишні депутати у земельному питанні стали на бік народу. До вашого відома, проти продажу с/г землі за опитуванням 73% українців. Правда, знайома цифра?
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Ну звичайно, а ти не знав? то ж еліта 25 чи 8 чи скільки там. Одни словом люди вищого ґатунку
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Москалику, з-за порєбріка пишеш чи що? З яких це пір Свобода стала відноситися до 25 чи 8????

Демократ мені найшовся тут...
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не називай зелену тваринку людиною бо поскаржусь в Грін Піс! з 1 січня люди будуть ще не так дякувати тваринам за покращення!
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ну извини законы они разные - для перес1чного.. у нас именно так
и для пецей-олигархей Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 6095
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Понимаешь....
Альтернатива соблюдения Законов - анархия.
Я не сторонник анархии.
Законы нужно соблюдать, нравятся они нам или нет, другого цивилизованного способа сосуществования нет.
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лилиПутен должен выдать агенту Тягнывбоку большую медальку за дискредитацию украинского национализма..
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Ведут себя как придурки, тем самым маргинализируют действительное национальное движение. Такое впечатление что им платят из кремля.
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а блаЗЄнському звідки платять?

Чи він тупо грабує Україну?
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прикинь сам зарабатывает - не все в этой жизни воруют и мародерят какчоколядный бох ))
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Ні. Він, блаЗЄнський, зараз розграбовує Україну. І про це свідчать зниження надходжень до бюджету України. Все перевозиться до Італії, куди ЗЄлений мародЬОр тікатиме.
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Заробляє в московії клятій - і кіно знімав, і навіть зараз серіал продав туди. І має офшори... Чим він тоді кращий за офшорного Пєтю???
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ничем - но просто пе ворует - а он нет - почувствуй разницу
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Моя думка проста: мав бізнес в рашці - нах... з політики! Незалежно від прізвища!
У владі мають бути ті, хто і до 2014 вважав кацапів ворогами №1 для нашого народу - та хоча б ті ж свободівці!
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Почему не пришли за самым боевым тыловиком Мирошниченко?
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В 5 утра я бы дверь не открыл. Пускай ломают. Пока ломают вызвал бы репортеров и подмогу Экс-нардепа Кайду задержали по заявлению подравшегося в Раде "слуги народа" Богданца, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 3433
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а разве закон не один для всех? избил- ответь
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По закону с какого времени суток могут прийти в дом с обыском, арестом?
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Да, закон-то один должен быть, но не для всех.
В 5 утра считаешь нормально арестовывать? Он же не главарь ОПГ, или убийца?
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Окупанты пришли не с той стороны откуда их ждали наивные. Зачем им нужен сорос да чтоб
честоно украденную землю ни отсудить не забрать было нельзя. Необходимая крыша с которой надо делиться разпродовая страну.
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Этот жлоб тягнибока только этого и ждал.
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О, ты уже анекдоты травиш, ну прямо, как Яр Холодный.
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Вся ця возня вигідна тільки *****. Одні провокують інші ведуться. Кацапня знімає все це на камеру і демонструє для своєї бідловати та на на своїх каналах в ЄС коментуючи події в стилі кєсєльова-сововйова та отії шльондри. Іноді складається таке вреження, що під виглядом благих намірів коється велике зло для України...
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ви дуже переймаєтеся думкою кацапні? Якщо так, то ви -- совокохохол прикацаплений.
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Я переймаюся не думкою кацапів, а здоровим глуздом. Треба цікавитись новинами не тільки цензороа, а навіть новинами від ворогів України, як ***** наприклад коментує зустріч в Парижі, на що він робить акценти та т.і. От вчора він і говорить, нехай навіть для своєї кацавати та бидломаси, мовляв як можна віддавати контроль над кордоном українцям коли в них в Києві націоналісти витворяють, що хочуть? Тоді, мовляв нє сложно прідставіть, что они будут дєлать когда на Донбас войдут вооружонниє сіли. А підкріплюють це от такими кадрами та коментаріями від отих підарасів, про яких я вже писав. І це транслюють не тільки у кацапів, а й по всьому ЄС та навіть в США. А потім ми хочемо підтримки світового товариства...
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Забудьте про кацапію. Згадуйте її лише тоді, коли вона з'явиться в перехресті вашого прицілу. Все. І світовому співтовариству, неделікатно кажучи, насрати на нас. Треба покладатися лише на самих себе.
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с кровью отломали свободовцев от кормушки, вот и злятся
радетели за народ,
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нєчєво Свабодє бьіть у кармушкі: тут ЗЄльоних свінєй полно
І всє хатят єсть. і мами_любят_скорость. А свабода пущЯй пєшком ходіт.
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Сабаков відпрацьовує свою посаду...подонки.
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Шо то не жалко ни того кто получил, не того кого арестовали.истина посредине, оба заслужили.
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Для преЗЕдента земля понад усе,
його за цим послали в преЗЕ. і він буде боротись за ЗЕмлю як тільки зможе, поки народ не зрозуміє чим це може закінчитись для нього.
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Олежик, а Медвечуку їба%о пробували набити??? Швобода, як та курва спочатку в Яника чмокала, потім в Пєті, а тепер і в Медведчука! Таке відчуття, що Тягнибок прописався в студії Медведчука!
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Да ну? Не потому шо сволотовцы довыйопывались совершив преступление, а потому что на них заявление написали...Тягнисрак мудр как никогда
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А когда прийдут за зеленой потворой Бужанским и Леросом, вроде тоже дрались в Раде, или междособойчики меж жабенням не всчет.?
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От чесно, Бутусову треба було закрити коменти ще на початку війни в 2014...
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всё правильно нехрен граблями махать
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Та хоч і всіх "сволотовців" нехай пересаджають.
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Гнилі ,мерзенні поліцаї і прокурори у всій своїй красі . Збіговисько ідіотів.
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Как только начинают брать за жо..у, так сразу вопли - и не в тех тапках взяли и майка не постиранная и не успел зубы почистить и это для ребенка плохой пример и т.п. Господа депутаты! Делайте что хотите дома и то в рамках семейного уклада. А во что Вы превратили зал ВР - это что арена для гладиаторов? Жаль, что ещё быков туда не приводите. Не согласен с чем-то есть два пути - обратиться в суд или сдать мандат. Всё очень просто! Вас не для драк туда избирали и лозунг - для победы все меры згодны - здесь не прокатывает. За драку нало лишать неприкосновенности, лишать мандата и возможно даже получить срок. Хватит этой вседозволенности и беспредела!
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Одного понять не могу, обычное хулиганство, зачем обыск? Я доролгу на красный свет перешел, мне тоже с обыском ждать?
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пропагандоны из раша-..здаTV - в Киев,
патриоты - в тюрьму.
Зебилы, смотрите дальше сериалы и слушайте сказки о мире-дружбе-жвачке.
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