 Рада отклонила предложение вернуть "площадки Яценко" (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали лишь 7 парламентариев – все они представители фракции "Слуга народа": Божик В.И., Лерос Г.Б., Мандзий С.В., Перебийнис М.В., Тищенко Н.Н., Василевская-Смаглюк О.М., Буймистер Л.А.

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Позже с редакцией "Цензор.НЕТ" связалась народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и заявила, что она отозвала свой голос за постановление №2047-д/П и вице-спикер Руслан Стефанчук зачитал заявление об отзыве голоса.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко".