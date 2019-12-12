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 Политика Украины
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Все про:ВР (24137) недвижимость (683) Яценко (98) оценка (53)

 Рада отклонила предложение вернуть "площадки Яценко" (обновлено)

Верховная Рада не поддержала постановление №2047-д/П "Об отмене решения Верховной рады от 05.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали лишь 7 парламентариев – все они представители фракции "Слуга народа": Божик В.И., Лерос Г.Б., Мандзий С.В., Перебийнис М.В., Тищенко Н.Н., Василевская-Смаглюк О.М., Буймистер Л.А.

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Позже с редакцией "Цензор.НЕТ" связалась народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и заявила, что она отозвала свой голос за постановление №2047-д/П и вице-спикер Руслан Стефанчук зачитал заявление об отзыве голоса.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко".

Источник: https://censor.net.ua/n3164966
 
 
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Яценко на НЕБО смотрит Рада отклонила предложение вернуть "площадки Яценко" - Цензор.НЕТ 6805 не оправдал доверие банды.... скоро к Богу на беседу вызовут...
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Вот этих бы и стоило проверить на предмет получения взятки
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особенно кудрявого Лероса... и на предмет двойного гражданства не мешало бы проверить.
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Буймістер, до речі, раніше була правою рукою олігарха Тарути... Ось такі от "нові чесні обличчя"
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Придумает Антоха что то новенькое. схематозник еще тот..
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"Тищенко Н.Н., Василевская-Смаглюк О.М...", а де ж Дубінського згубили?
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