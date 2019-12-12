 На территорию Украины вторгся 95-й российский "гумконвой", состоящий из 28 грузовиков, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

Девяносто пятый "гумконвой" состоял из 28 автомобилей.

Как отметили в ведомстве, его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, возведенной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержание, характер и номенклатуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет Украины, - ЕС

Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.

В Госпогранслужбе также добавили, что в этом году это одиннадцатый такой "гумконвой".

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".