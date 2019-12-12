EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1026  22
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3554) конвой (262) Россия (74548)

 На территорию Украины вторгся 95-й российский "гумконвой", состоящий из 28 грузовиков, - Госпогранслужба

Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 05.00 до 05.50 12 декабря этого года на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

Девяносто пятый "гумконвой" состоял из 28 автомобилей.

Как отметили в ведомстве, его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

В грузовиках якобы перевозили детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, возведенной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержание, характер и номенклатуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет Украины, - ЕС

Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.

В Госпогранслужбе также добавили, что в этом году это одиннадцатый такой "гумконвой".

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

Источник: https://censor.net.ua/n3164961
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Выборы, потом границы, кто подписал?
 показать весь комментарий
 
 
подписали и не выполнили,так же как и Будапешский.Тут по ходу вопрос к тому янелоху который их выполнить пытается.
 показать весь комментарий
 
 
Це вже діагноз - маразм. 410 км відкритого кордону. Залізниці перевозять мільйони тон грузів. А вони не замовкають про гум конвої.
 показать весь комментарий
 
Колись по 110 заходило, диниряни менше почали їсти?
 показать весь комментарий
 
 
1939 год...финны встречают российский гумконвой....стоит изадуматся


 показать весь комментарий
 
 
Дід Мороз везе сепарні в подарунок б/к, а назад повезе що там ще залишилось не розграбоване.
 показать весь комментарий
 
Чему удивляться ? Вата в Крым едет на отдых через Украину . Это ненормально .
 показать весь комментарий
 
 
Мокша , твой язык поймут в Мордве , и то не все .
 показать весь комментарий
 
 
Нормальный "гумконвой"...Детишкам пропитание и игрушки привёз...А боеприпасы ,как известно, апалченцы из шахт добывают...
 показать весь комментарий
 
надо шоб каждый гумконвой номерной такая же бригада и встречала,95й - 95я.Ну а если такого номера нет как в конвое назначить джокера,например ракетную бригаду с точками у.
 показать весь комментарий
 
Обнищала "вяликая" параша На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 70. Первый гомноконвой 2014 года состоял из аж 280 КАМАЗов На територію України заїхав 95-й російський "гумконвой", що складається із 28 вантажівок, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9900.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх