 Рада проголосовала за подготовку к проведению парламентской ассамблеи НАТО в Украине весной 2020 года

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 322 народных депутата.

"Этим Постановлением предусмотрено создать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, который должен разработать соответствующий план мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

Весенняя сессия Ассамблеи должна состояться в Киеве 22-25 мая 2020 года.

Читайте также: Беларусь готова к совместным учениям с НАТО при условии, что РФ - союзник, - глава Генштаба РБ Белоконев