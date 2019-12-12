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 Политика Украины
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Все про:ВР (24137) НАТО (6602)

 Рада проголосовала за подготовку к проведению парламентской ассамблеи НАТО в Украине весной 2020 года

Верховная Рада проголосовала в целом за проект "Постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 322 народных депутата.

"Этим Постановлением предусмотрено создать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, который должен разработать соответствующий план мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

Весенняя сессия Ассамблеи должна состояться в Киеве 22-25 мая 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164960
 
   
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Тепер головною опорою його влади стануть його прихильники-патріоти та проукраїнські опозиціонери. Президент має думати про національну єдність, об'єднання з усіма патріотичними силами - із Петром Порошенком, Святославом Вакарчуком та Юлією Тимошенко.
Вони можуть бути опозицією в економічних чи управлінських питаннях. Але є союзниками у захисті національних інтересів. Нам потрібен уряд національної єдності.

Треба припинити розмови про старих і нових політиків. Це - штучний поділ, що веде країну до капітуляції. Варто ділити на патріотів і колабораціоністів.
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согласен неча делить - до последнего президента нас грабила одна и та же шобла ))
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Юлією Тимошенко - безпринципный предатель Украины, консерва путлера да и просто меркантильнейшая баба....доказанно временем
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Ніколи її не любив, але в порівнянні з Богданами, Єрмаками, Бужинськими, вона козак.
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весна придет 5 капеек стрилять буим)))
а про НАТу петюнчики ниче не имеют против - но видимо пецек хвалить запретил ))
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нужно начать - повторять будем и не раз!!!
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Отличнейшая новость, ребятушки!!!
Кстати, кто там не проголосовал "за"?
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Интересно было бы узнать предисторию этого постановления.
Кто инициатор проведения парламентской ассамблеи НАТО в Украине?
В любом случае, хорошее дело. Если бы еще и вылилось в что-то конкретное для Украины,
и чтобы Верщук и ей подобные не стали рассказывать , что россия никогда не разрешит нам вступить в НАТО.
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