 Рада проголосовала за подготовку к проведению парламентской ассамблеи НАТО в Украине весной 2020 года

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За проголосовали 322 народных депутата.
"Этим Постановлением предусмотрено создать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, который должен разработать соответствующий план мероприятий", - говорится в пояснительной записке.
Весенняя сессия Ассамблеи должна состояться в Киеве 22-25 мая 2020 года.
Вони можуть бути опозицією в економічних чи управлінських питаннях. Але є союзниками у захисті національних інтересів. Нам потрібен уряд національної єдності.
Треба припинити розмови про старих і нових політиків. Це - штучний поділ, що веде країну до капітуляції. Варто ділити на патріотів і колабораціоністів.
а про НАТу петюнчики ниче не имеют против - но видимо пецек хвалить запретил ))
Кстати, кто там не проголосовал "за"?
Кто инициатор проведения парламентской ассамблеи НАТО в Украине?
В любом случае, хорошее дело. Если бы еще и вылилось в что-то конкретное для Украины,
и чтобы Верщук и ей подобные не стали рассказывать , что россия никогда не разрешит нам вступить в НАТО.