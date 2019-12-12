 Продление действия закона об особом статусе Донбасса - растяжка, на которой может подорваться Украина, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"То, что в законе ничего не меняется, кроме года, является самой большой угрозой. Это продление - не что иное, как бомба замедленного действия. Это, по сути, растяжка, на которой Украина рано или поздно может подорваться", - сказал он.

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Он напомнил, что закон предусматривает полную амнистию наемников РФ и легализацию "народной милиции". Это, по мнению Лозинского, ведет к федерализации страны.

"Поэтому такие шаги без разграничения, без остановки боевых действий, всех обстрелов, абсолютно невозможны. И это огромная угроза для Украины сейчас потерять контроль над территориями, по сути, из-за таких законов", - сказал Лозинский.

Ранее Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.