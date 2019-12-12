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 Политика Украины
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 Продление действия закона об особом статусе Донбасса - растяжка, на которой может подорваться Украина, - нардеп от "Голоса" Лозинский

Народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский считает, что продолжение действия закона об особом статусе Донбасса опасно для Украины.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"То, что в законе ничего не меняется, кроме года, является самой большой угрозой. Это продление - не что иное, как бомба замедленного действия. Это, по сути, растяжка, на которой Украина рано или поздно может подорваться", - сказал он.

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Он напомнил, что закон предусматривает полную амнистию наемников РФ и легализацию "народной милиции". Это, по мнению Лозинского, ведет к федерализации страны.

"Поэтому такие шаги без разграничения, без остановки боевых действий, всех обстрелов, абсолютно невозможны. И это огромная угроза для Украины сейчас потерять контроль над территориями, по сути, из-за таких законов", - сказал Лозинский.

Ранее Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.

Источник: https://censor.net.ua/n3164958
 
 
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лицо можно растягивать бесконечно - главное не забывать вовремя подкачивать ботокс
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Герой. Потрібно було перед виборами працювати, щоб отримати в Раді золоту акцію. А так понадіялися на Вакарчука і маєте менше двох десятків депутатів. Тільки тепер і можете, що героїчно звіздіти.
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ну как по мне лучше продлить Закон времен Порошенко, чем ждать от Зелебобиков какафонии в "новом законе"....
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Ну що ж, тут з Лозинським я погоджуся. Час визнати банально і ти ну, що наразі ці райони є окупованими і після численних продовжень дії закону нічого не змінюється. І прийняти реалістичний закон, за яким всю відповідальність за стан цих районів, економічний, соціальний, правовий покласти на окупантів до закінчення окупації. Зміцнювати лінію розмежування, припинити будівництво мостів і переходів, забути про "там жє наші люді" і зайнятися собою. Ми свого часу мусили робити вибір, виходячи на Майдан, їдучи у складі добробатів на війну, перераховуючи гроші на армію, займаючись аолонтерсьаою діяльністю. "Наші люді" вже досить дорослі і теж повинні робити вибір, чи вони справді наші, чи їм таки потрібен паспорт з куркоб-мктантом. І більшість цих людей свій вибір зробили. Тому потрібно просто узаконити те, що є.
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