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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3554) информационная война (559) пропаганда (2367) Звезда телеканал (1) Демченко Андрей (1)

 Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не имеют ни какой информации о нарушениях законодательства членами съемочной группы телеканала Минобороны России "Звезда", которая могла бы послужить основанием для запрета на въезд российских пропагандистов в Украину.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Есть четкий определённый порядок, в том числе и касательно въезда в Украину иностранцев. Такой отдельной категории, как журналисты - нет. Никаких распоряжений, касательной этой группы журналистов (телеканала Минобороны РФ "Звезда". - Ред.) от других правоохранительных органов, что им запрещен въезд в Украину, для пограничников не было. Во время прохождения ими (группой телеканала "Звезда". - Ред.) границы, установленных данных, что они журналисты какого-то российского медиа, также не было. Во время пересечения границы, насколько известно на данный момент, также нет установленных данных о незаконном посещении временно оккупированных территорий Украины, за что предусмотрена ответственность и запрет на въезд в Украину", - сообщил Демченко.

Пресс-секретарь заверил, что пропуск российских пропагандистов не связан с приглашением президента Украины Владимиром Зеленским во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже: "Когда у пограничников есть информация от других правоохранительных органов, которые отслеживают какие-то антигосударственные действия в адрес Украины, то соответственно таким лицам отказывают во въезде в Украину".

Также смотрите: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

Демченко напомнил, что ранее пограничники "достаточно много раз разворачивали российских журналистов именно из-за того, что они посещали оккупированные территории (это может быть установлено при пересечении границы), и пограничники уже самостоятельно принимали решение".

"Если же у нас нет информации от других правоохранителей про нарушения, то, конечно, каждый инспектор не может знать всех журналистов пропагандистских каналов. Мы пользуемся базами данных, которые наполняться нами и другими правоохранителями, касательно нарушений иностранцами украинского законодательства", - пояснили в Госпогранслужбе.

"Четкую позицию по запрету (группе телеканалу "Звезда". - Ред.) могут вынести другие правоохранительные органы, если у них будет такая информация и они ее предоставят Госпогранслужбе. Если такой информацией поделится общественность - мы неоднократно заявляли, что у нас на сайте есть такой раздел "Стоп-лист", на котором можно сообщать об иностранцах, которые назвконно посещали временно оккупированные территории. Такое лицо попадает в "Стоп-лист" и уже инспектору легче идентифицировать эту особу и проверить возможное перебивание на оккупированных территориях и вынести запрет на въезд", - резюмировал Демченко.

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Отметим, российский телеканал "Звезда" является официальным телеканалом министерства обороны РФ. Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики. Ради сенсаций российские пропагандисты бесконечно лепят фейки самым низкопробным способом.

Например, ранее телеканал публиковал выдуманные новости о том, что Украина якобы потребовала от Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя в XIII веке, об избиении певца Андрея Макаревича в Харькове, о сексуальных домогательствах главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к тогдашнему премьеру Украины Арсению Яценюку, "отличился" он и фото "украинских солдат, угоняющих скот у мирного населения на Донбассе", выдал пуск ракеты на Байконуре за обстрел города Макеевка Донецкой области силами АТО, а также опубликовал новость о бывшем украинском военнослужащем, который якобы обвинил ВСУ в причастности к крушению малайзийского Boeing, материал о котором позже удалил.

Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3164956
 
   
 Топ комментарии
 
Знімальна група Вермахта прибула на Червону площу по запрошенню сталіна.

Уявили?
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И никаких руснявых пропагандонов раньше тут не было...
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Зебилы, а почему при клятом Порохе такого не было?
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Тебе уже ниже предоставили пруфы, что при Порохе был запрет. Шоколад виноват, что их в стану пустили? Это уже вопросы к Бубочке...
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И еще одно - президента-торчка, приглашающего вражеских топ-пропагандистов к нам в страну можно понять только в том случае, если по приезду они будут немедленно арестованы а в будущем осуждены.
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порохоботы! КАК ЖЕ ТАК??????? И ТУТ ОБО@РАЛСЯ ВАШ "ГЕТЬМАН"?!!!!!
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А потім дехто дивується що в Києві орудують цілі диверсійні групи ***** які підривають в центрі наших розвідників і знищують патріотів - і я думаю це зовсім не випадково йде давно спланована акція по знищенню України як незалежної держави в тому числі і руками новоспечених слуг все чіткіше відомо якого народу!
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Поддерживаю
Патриотов уничтожают целенаправленно. И список в раше есть.
Раше надо. Чтобы народ не оказывал сопротивления.
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А шо тут такого..свати приїхали до братьєв менших зебізян..Скоро і покидьок пореченков з охлобистіним приїдуть..
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Дивно, щось раніше вінторогіе не совались так нахабно по Київу. Плюнте ім в очі, - хто зустріне.
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А как они будут писать правду, если им запретить посещать Украину?
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Чмошники отмазывают своего Зебила.Все они прекрасно знали просто сверху дали команду пропустить
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Повний хаос і анархія,російські пропагандисти спокійно сюди їдуть ,далі черга легалізація бойовиків лднр які будуть розїзжати Україною.Разом з тим кожен день обстрілюются наші позиції на донбасі є загиблі і поранені ,що і далі наша влада буде вдавати про міфічний мир ?
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А наших журналистов и корреспондентов в Москве нет?
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летьоха Баканов через недосвідченність "мишей не ловит". Про те, що йі зальотні є штатними співробітниками ворожого міністерства агресії - він мав би знати. І, принаймі, допитати їх.
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мало того кузя поять пыхнул 6 рго грят моряков сру пострадало то пл утопили когда волокли на утилизацию Жодної заборони на в'їзд знімальної групи телеканалу Міноборони РФ "Звезда" не було, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1240
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А що зараз робить Баканов? Ніхто мабуть не телефонував за цих чортів?
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Я не зрозумів, а де ла-ла, Днепр, NNN, Татьяна Лайф?
Чому не прокоментують того як їхній кумир запросив у Київ російських пропагандистів?
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Володька вообще то на Донбасс звал, а не на Крещатик...
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