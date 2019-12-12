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Все про:ГПУ (9541) обыск (1393) Энергоатом (124)

 ГПУ провела обыски в "Энергоатоме" по факту закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам

В ГП "Энергоатом" проведен ряд обысков в рамках расследования возможной причастности должностных лиц госпредприятия к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

11 декабря 2019 следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели ряд обысков в ГП НАЭК "Энергоатом", по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам.

По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн. грн., предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены псевдодоговоры купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, а также использованы предприятия "транзитеры".

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Сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещения ущерба государству. Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3164953
 
 
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вот оно. истинное оружие украины. которым она будет пугать неразумных ворогив ГПУ провела обыски в "Энергоатоме" по факту закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам - Цензор.НЕТ 438
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Есть ли такая отрасль в Украине , где бы не грабили и не обманывали государство?
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неужели до андрюши деркача добрались...
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