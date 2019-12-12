 Двух сотрудников посольства Германии в РФ объявили персонами нон грата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИд РФ.

"Российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников Посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ в Германии персонами нон-грата.

Как отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве, этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти несмотря на многочисленные обращения "не принимала достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.", совершенного в берлинском Тиргартене 23 августа этого года.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к громкому убийству в Берлине.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

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