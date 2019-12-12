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Все про:Германия (3489) нон грата (357) Россия (74548)

 Двух сотрудников посольства Германии в РФ объявили персонами нон грата

В ответ на объявление двух сотрудников посольства РФ в Берлине персонами нон-грата МИД России выслал из страны двух немецких дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИд РФ.

"Российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников Посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ в Германии персонами нон-грата.

Как отметили в немецком внешнеполитическом ведомстве, этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти несмотря на многочисленные обращения "не принимала достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.", совершенного в берлинском Тиргартене 23 августа этого года.

Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили.

По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к громкому убийству в Берлине.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии опровергло слова Путина, что Россия ранее обращалась с запросом о выдаче ей убитого в Берлине Хангошвили

Источник: https://censor.net.ua/n3164951
 
 
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Вы что, прямо с медузы берёте?Мне именно в такой последовательности они прислали ньюсы, сначала про кухню, потом про дипломатов...
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По всем новостным медиа прошла эта новость
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ну ишо? налицо самый натуральный культурный обмен
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Просто натуральний, яка культура в мордви, поїдання з лопат?
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Гавнораша, так держать! Да грядут новые, углубленные и более полезные санкции!
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Мало! Вышлите, идиоты, всех немецких дипломатов и закройте все посольства и консульства Германии в РП. И не только Германии...
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Это не помешает фрау Меркель обниматься и целоваться с вовой ху#лом.
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