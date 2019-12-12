Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 320 народных депутатов.
Принятая редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2020 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
За документ не голосовали фракции "Голос" и "Батькивщина".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.
Наших в очі, без образ, називають бендерами. Друга чечня. І це на нібито контрольованій нашими території.
Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
Продление закона в неизменной редакции ничего не меняет - он не вступит в силу.
Це зрадницький статус Бариги на крові продовжили?
Це що до сих пір Свинобарига на крові торгує і договорняки з Уйлом ганяє?
Чи це вже чесниц і найвеличніший Янелох потужної перемоги досяг?