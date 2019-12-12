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 Политика Украины, Общество
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 Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год. ВИДЕО

Народные депутаты поддержали проект Закона "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569), который продлевает особый статус Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 320 народных депутатов.

Принятая редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2020 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

За документ не голосовали фракции "Голос" и "Батькивщина".

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

Источник: https://censor.net.ua/n3164950
 
 
 Топ комментарии
 
А як їх виконувати коли там вибори провести неможливо за українськими законами? На це і весь розрахунок був.
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ПЄСи голосували,це зрада,чи перемога?
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совсем запутали порохоботв.
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Бідненький Зенелох, а як квохтав, як квохтав...
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Якщо цей закон приймала попередня влада, то зради точно немає. Просто продовжили хрен зна що.
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Все кто мог оттуда уже уехал. А зачем нам это сборище сепарских пенсионеров, алкашей и наркоманов?
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Кстати Вова сделал бандитов ОРДЛО стороной переговоров. Все чего-то молчат. Почитайте на Эхе Москвы статью Илларионова "0:26". Там написало что Вова отслил все что мог.
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320 депутатов проголосовало, а теперь спойте песенку о том, что "эта всьо Слуги урода толька адни галасавали"
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Розмовляв із патрульним поліцейським, що працює в самій центральній области України. 2 місяці був у відрядженні в Золотому. РОзповідав те, що ми і так знаємо. 90% жителів сєпари. Серед місцевих мєнтів сєпарів ще більше. Неприязнь між нашими і їхніми мєнтами страшна.
Наших в очі, без образ, називають бендерами. Друга чечня. І це на нібито контрольованій нашими території.
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Технический закон-говорят.То же Петя,про "минские" говорил,мол примем,а выполнять-не будем. Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год - Цензор.НЕТ 4246
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А як їх виконувати коли там вибори провести неможливо за українськими законами? На це і весь розрахунок був.
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А якщо там будуть вибори по українським законам, на який результат ви сподіваєтесь?
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За якими б законами не проводили вибори, з розгромним рахунком переможуть сєпари. А Медвечук на їх фоні виглядатиме справжнім патріотом.
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А вы гляньте сколько рабиновиче-медведчуковский ЗаЖОП набрал на выборах в Раду...
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ну и что? Будет фракция медведчука больше на 2%
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Поки не доведеш що я порохобот, як ти стверджував, спілкуватись з тобою не буду, а поки що ти тріпло №40 в списку тріпачів.
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на тебе порохоботе даже цена написана
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А в чем проблема в примем а выполнять не будем? В 15 году нам надо было время на восстановление армии. Мы его получили. Рашка все это время под санкциями. Что не так.
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Не так, что тянуть дальше некуда. Скоро петины санкции повесят на нас.
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Заставят выполнить. Или ты думаешь что Европа будет 100 лет нести убытки от санкций пока ты силы копишь? Дали 5 лет, не смог победить? Значит мирись и договаривайся
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А если пять лет в Украине коррупция только росла и укреплялась, то кто с тобой захочет дело иметь? Вместо реформ, Рошены на каждой станции метро.
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Так шо, "Петин" закон все таки хорош? А как дышали, как дышали(с)
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Так это ж временно, пока слуги зеленого попугайчика и его хозяина, новый закон не замастырят. А это , ведь в любой момент отменить можно
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Здесь нет разницы ЧЕЙ, тут как не крути, а выходит ОСОБЫЙ, правда, без Путина не обошлось. И не х....... тут крутить, кто лучше, кто герой. Так получилось, вернее позволили сделать этот регион ОСОБЫМ и не ихний, и не наш.
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Что-то у нас в стране все идёт пох... по Штайнмайеру.
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а чего еще ожидать от стада численностью в несколько сот голов,вечно жующего зеленую жвачку Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 5347
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Та скоріше зелебобіків, бо проголосували петін закон, на який вони кричали повна зрада
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Яких таких ? Зелебобіків,чи тих, хто волав,що то є зрада, а самі роблять ще гірше ?
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Да они и неприкосновенность с депутатов снимали по петеному закону.
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Может ты не заметил, но сейчас большинство и ПиСюНов.
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Не понять идиотизма. Какой особый статус . Онни уже седьмой год живут в полной автономии ,как хотят. Чего ж им еще надо. Пенсий украинских. Так это к Путину.
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Если оккупированы, конечно ОСОБЫЙ, хоть принимай, хоть нет. Вот когда освободят, тогда видно будет, но этого еще пока не видно. Чего задрач......... ся на перед и это все не на день, и не на месяц.
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Что значит "освободят"? Т.е. ты сторонний наблюдатель в этом процессе. Кто-то должен за тебя его "освобождать". Ты, пацак палишься в каждом высере. Пшлонах из Украины и из цензора,
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Шановний пане П'ять копійочок , при попередній владі , вони боялися поткнутися в Україну , а при діючій , вони вільно розповзуться в кожний куточок Неньки , почнуться диверсії , дестабілізація, в якій звинуватять патріотів, АТОшників , волонтерів...
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Приоритет Украины-экономическое, социальное, военное развитие Украины, а не возвращение неконтролируемых территорий. Вернуть их сейчас невозможно. Это показал саммит. Российская сторона "недо.говороспособная". Бальзам на душу путину это гангрена на востоке Украины к которой он никого не подпустит, а будет провоцировать через медведчуков, шуфричей ,королевских и пр.прорашистской шушеры.
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Читайте ВНИМАТЕЛЬНО!
Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.

Продление закона в неизменной редакции ничего не меняет - он не вступит в силу.
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Дивно але чомусь СН,ОПЗЖ і ЄС проголосували за цей закон ,але одні себе видають за проукраїнських державників і інші п'ята колона москви ,хоч закон по собі нікчемний ,як впихнути лднр в Україну на московських умовах.
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У них виходить по державному - не зрада. А у попередників зрада. На цій брехні і прийшли до влади. Але брехзня завжди визізе на поверхню. І вилізе все, і Беня і Бігус і нацсуки...
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Ну вот - проголосовали вместе и СН и ЕС ... Рй как трудно тем комментаторам, которые комментируют не по сути, а по примитивной схеме...
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Щось я заплутався.
Це зрадницький статус Бариги на крові продовжили?
Це що до сих пір Свинобарига на крові торгує і договорняки з Уйлом ганяє?
Чи це вже чесниц і найвеличніший Янелох потужної перемоги досяг?
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