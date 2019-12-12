 Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 320 народных депутатов.

Принятая редакция первой статьи данного закона гласит, что "на срок до 31 декабря 2020 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

За документ не голосовали фракции "Голос" и "Батькивщина".

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.