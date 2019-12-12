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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (527) санкции (7545) США (15906) Северный поток (549) Офис Президента (191)

 Украина благодарит Конгресс США за утверждение санкции против "Северного потока-2", - ОП

Украина благодарит Палату представителей Конгресса США за утверждение закона об оборонном бюджете, в котором добавлены положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Палата представителей американского конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

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Украина благодарит Конгресс США за утверждение санкции против Северного потока-2, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164949
 
   
 Топ комментарии
 
США против сборной Германии / Италии / Австрии / Франции / Швейцарии.
Россия молча курит в стороне.
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Ну як мовчки, любі санкції це менше репи на столі у мордви, не Мілеру ж меню зменшувати.
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Иди ка ты лучше х...ла в сморщенную жо..у поцелуй .
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США против сборной Германии / Италии / Австрии / Франции / Швейцарии.
Россия молча курит в стороне.
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Ну як мовчки, любі санкції це менше репи на столі у мордви, не Мілеру ж меню зменшувати.
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Найбільша санкція проти кремльгазу - Третій енергопакет, але це неточно. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 9332
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Как бы ни было,но в полной мере СП-2-работать не будет.Зря вложились. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 2562
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ПП це політичний газогін, прибуток там не основне.
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А давайте поплигаємо та поскандуємо "сенк'ю юесей!"
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Иди ка ты лучше х...ла в сморщенную жо..у поцелуй .
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Навіщо рекламуєш тут свої особливі потреби? Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 596 Лінуєшся стрибати? Тоді просто так скандуй. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4880
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ну. т зачем было лицедеям сразу устраивать очередную клоунаду? не лучше ли сразу, поднатужившись умом, горячо поблагодарить все органы власти сша за то, шо солнце каждое утро восходит на западе
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Можна й так, тоді росіянам треба ранок починати з подяки американцям за рятування москалів від голоду, п'ятикратне рятування.
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Это кацап, видишь, как у него подгорает? Тем более, без флажка.
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влада США поки не розвернула обертання Землі в протилежний бік, але вірю в NASA - зможуть Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 953
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подожди. они еще переполюсуют магнитное поле земли, основной полюс которого обязательно будет в кыйеве
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Киев не резиновый, поэтому ты и живешь в мухосрансках
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всю жизнь мечтал попасть в кыйив, но не срослось, грущу и плачу от того. шо мрия не сбылась Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 7256
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Благодарим за санкции,а сами боремся за транзит газа агрессора.Разрыв мозга. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 5446
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Чувак, война-то гибридная. Где выгодно - там подыгрываем. Где не выгодно - ставим палки в колеса. Что тебе не нравится? Сейчас речь по транзиту идет о том, чтобы ЕС покупал газ на границе Украины с парашей! И очень хорошо!
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И поэтому после завершения СВ2 старая Европа скажет Украине - Удачи вам там!
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І що зміниться, толку з тої старої Європи зараз?
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Ты хоть еврей, но на удивление тупой. Или ты пацак под прикрытием? Давно всем известно (кроме тебя, естественно), что того объема, который планируют прокачивать через СП2, хватит ровно на 50% потребностейГермании и др., кто там на этой трубе. У тебя устарела методичка Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 7912
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Я лично так же благодарен США за эти санкции....А как насчет Зе?
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