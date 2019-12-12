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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (719) Либанова (19) перепись населения (69)

 Перепись населения - это не то мероприятие, экономия на котором спасет украинский бюджет, - директор Института демографии Либанова

Наша общая задача - убедить власть в необходимости проведения качественной полноценной переписи населения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"Знаете, мне кажется, перепись - это не то мероприятие, экономия на котором спасет украинский бюджет. Кстати, стоимость проведения переписи в Украине является в разы (!) ниже, чем в развитых странах, даже тех, где есть регистры. Допустим, 4 миллиарда гривен стоит перепись. Допустим, украинцев 40 млн. Делим одно на другое, получается сто гривен на человека необходимо потратить раз в десять лет. Разве это большие деньги? Когда миллиарды тратятся вы сами знаете на что, то это нормально. А когда нужно провести стратегически важную перепись, то не хватает", - пояснила Либанова.

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"Сейчас раздаются спекуляции о том, сколько денег наварят на планшетах. Но эти планшеты никто не собирается оставлять в Госстате. Речь шла об их дальнейшей передаче школам. Возможно, есть другие варианты", - добавила ученый.

"Сегодня наша общая задача - убедить власть в необходимости проведения качественной полноценной переписи в раунде 2020-х годов", - акцентировала Либанова.

С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомится по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3164948
 
 
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Вона так каже, ніби навар з планшетів теж школам передадуть.
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Криворізька шпана знає краще. У тебе є трускавецький диплом? Отож.
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Приблизительно та говорит любой чиновник когда его лишают кормушки.
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да но ЗЕЛЕБОБИКА НЕ ИНТЕРЕСНА ПРАВДА им не хочется знать сколько людей убили эти "реформы" скольк умерло от "покращеннь и эпох" и дураков сцарей подонков и мразей... сколько людей тикануло быстрее ракет с Украины хоть чучелом хоть мумией но только подальше от "оновленной бандитами" Украины...
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сведите все базы в одну и будет вам перепись....
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Нормуль, грит давайте ваши деньги и не спрашивайте зачем, грит дешево епта, всего 100 грн за рыло, 4 лярда в воюющей стране разве ж то деньги правда, а тут мерс новый купить надо, квартирку дочурке
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У нас есть База данных избирателей, по которому можно провести опрос сколько у них несовершеннолетних детей и будет вся перепись.
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