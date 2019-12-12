 Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости".
"В 10:16 по московскому времени проступило сообщение о пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Предварительно, горит первый энергоотсек", - сообщил агентству представитель экстренных служб.
Как передает "Интерфакс", во время ЧП пострадал один человек, трое пропали. Уточняется, что площадь возгорания выросла с 20 квадратных метров до 120 квадратных метров. По словам собеседника агентства, загорелось дизельное топливо.
сегодня - ясно горит "Кузя", и есть и пострадавшие, и пропавшие - идёт Рождесто.
Ведь в войне Парашка - Вейшнория счет уже 0-2 , после подлодочки "ЧИта", как минимум поврежден авик "Адмираль Говнецов". Вейшнория вперед, мочи их! Добивай!!)))
а по-моему все гораздо проще: соляра кончилась - пошли дальше на дровах....
Взяли спички,
К морю синему пошли
Флагман флота подожгли.
Надо будет наградить этот дивайс орденом "За смешную ломучесть" 1 степени.
За упокій Кузі.
А як плавав, як плавав.
Боже, як плавав!
Сколько бы он еще мог кацапов и их самолетов угробить!
Сколько бы мог солярки в дым перевести!
Сколько распилов на нем бы могли кацапские воры сделать и их бюджет обобрать!
"даві єво, даві???"
дадавілісь...
Буммеранг таки летает быстро..))
"Кузю" проще "героически" затопить, как крейсер "Варяг", чем постоянно проводить на нём ремонты. ))