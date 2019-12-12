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 Происшествия, За рубежом
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 Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие

На авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске во время проведения ремонтных работ произошло возгорание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости".

"В 10:16 по московскому времени проступило сообщение о пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Предварительно, горит первый энергоотсек", - сообщил агентству представитель экстренных служб.

Как передает "Интерфакс", во время ЧП пострадал один человек, трое пропали. Уточняется, что площадь возгорания выросла с 20 квадратных метров до 120 квадратных метров. По словам собеседника агентства, загорелось дизельное топливо.

Читайте также: Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане

Источник: https://censor.net.ua/n3164946
 
   
 Топ комментарии
 
Дрова нужно хранить в проветриваемом помещении... иначе будет самовозгорание... что и произошло...
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Отважный подвиг "Кузи" - двухмесячный "поход" на 14 узлах в Сирию .. он все-же смог уничтожить два "вражеских" истребителя : Су-33 и МиГ-29 и насмешить всю Европу) Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 3064
Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 5899
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Это какой-то праздник: вчера упал вертолёт Ми-28, затонула подлодка "Чита",
сегодня - ясно горит "Кузя", и есть и пострадавшие, и пропавшие - идёт Рождесто.
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Что за прекрасный сегодня день! Не смотря на ужасную промозглую погоду на душе тепло и радостно)

Ведь в войне Парашка - Вейшнория счет уже 0-2 , после подлодочки "ЧИта", как минимум поврежден авик "Адмираль Говнецов". Вейшнория вперед, мочи их! Добивай!!)))
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Ах блин, я ж про вертолет МИ-28 забыл!!! Так что 3-0!!!)))
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Кузя-це наші ******* нанноагентотехнології. Тріпочи кацапська курва!
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Скрепы горят . Украина и США виноваты ?
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Странно, всё ихтамнетское в огне не горит и в воде не тонет. Это всё завёз на куза Правый сектор. Ищи фэсэбэ визитку Яроша.
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"энергоотсек"..... куясебе.....
а по-моему все гораздо проще: соляра кончилась - пошли дальше на дровах....
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А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли
Флагман флота подожгли.
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Один я не вижу разницы между работающими котлами Кузи и горящим Кузей?))))
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Так в первом случае дым большей частью выходит из трубы, а во втором - из той дыры в палубе, которую пробил подъёмный кран, когда Кузя топил плавучий док.
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Старый добрый "Кузя" каждый год поднимает нам настроение.
Надо будет наградить этот дивайс орденом "За смешную ломучесть" 1 степени.
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Ну і слава Богу. Може весь згорить? хотілося би!
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Вечері випєм, не чокаючись Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 6492
За упокій Кузі.
А як плавав, як плавав.
Боже, як плавав! Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 6492
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не не надо чтоб он сгорел, кацапы должны позорится
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В этой новости радует всё: и заголовок, и фотка очень прям красивая!!!
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Убогая орда будет искать украинский след . Визитками Яроша поджигали . Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 5783
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Может, они просто пары разводят? Там никогда не поймёшь - чи вин горить, чи просто мотор працює...
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Когда плывет - значит мотор працює, а если на месте стоит - значить тупо горить...
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Якось похер, не буде по полях Донбасу плавати Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 8865
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На самом деле это ПЕЧАЛЬНО!!!
Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 1674

Сколько бы он еще мог кацапов и их самолетов угробить!
Сколько бы мог солярки в дым перевести!
Сколько распилов на нем бы могли кацапские воры сделать и их бюджет обобрать!
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Предлагаю сегодняшний день обьявить праздничным!)
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От на новий рік би такий феєрверк.А завтра ще пятниця 13!
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це вам за Керченську протоку!!!
"даві єво, даві???"
дадавілісь...
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И ведь только полдня пройшло, а завтра еще и пятница 13-ое.
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пардон, но это вечненькое Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 7806 (и про пароходык тоже)
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прошу извинить..процитировал из одного FM фразу...а так то да это Вечное! Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 102
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Это были Шкиряк мерзавец,а этот Зорян вообще изверг.
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Ну что же, новость норм!
Буммеранг таки летает быстро..))
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Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске.

"Кузю" проще "героически" затопить, как крейсер "Варяг", чем постоянно проводить на нём ремонты. ))
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яке затопить ! він не виконав головне завдання ще треба ***** прикінчить!
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Та шо ж такое! Не иначе шаман, который идет пешком в мацквабад изгонять пуйло, нашаманил))
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Унитазы своровали, теперь следы заметают.
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може кацапи на Кузю унітази з катерів встановлювали ! цікаво Янелох співчуття парньору висловить чи в зв'язку з трауром призупинять серіал по кацап-тв?
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каждый год горит и дымит Кузя . товарищи кацапы купите уже авианосец на Алиэкспресс.ваши руки из жопы , все кто при уме выехали с начала 20 века .
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О це я вчора вдало побажала зкріпним, щоб у них все що літає - падало, все що плаває - тонуло. Про Кузю забула, але ж він сам про себе нагадав та задимів.
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А вам не кажется, что он потому и горит - что дорого обходится кацапам? помните - они не тушили тайгу потому что не рентабельно?! Свинота вовремя понялА, что не останови "Кузю" - он пол *************** развалит. А так - две пожарные машины даже сэкономили.
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слезы мешают мне говорить Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 8416, все таки полна талантами земля запоребрика Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 5648
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Площадь пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" выросла до 600 квадратных метров
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Не, гибрид - это если бы уключины для вёсел были или мачта для паруса.
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Напомним, ранее в октябре в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, где находился на ремонте «Адмирал Кузнецов». Это был единственный плавучий док на севере России, способный принимать такие корабли....
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Як так можна знущатися над цим "витвором мистецтва"?. Тонами на продаж випилюють плати з нього, палять, топлять...)). Схоже, на Кузю призначена ліквідаційна команда, при чому не лише моряків, а й ремонтників.
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Ми ніколи не забудемо подвигів російських зварювальників! Ці відважні люди, знищюють більше кораблів та підлодок ВМФ, ніж РФія спроможна будувати.
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не витримав бідолага лихої долі)) сам вирішив згоріти))
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Памірал кузнєцов ніяк не помре... Хай вжедоб'ють, щоби не мучився...
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Та що ж це за свята кожен день? Кацапи, все повертається. Вкрадена річ завжди горить. І Крим згорить, Донбас уже почав, але звідти все покрали і немає чому горіти. Хай беруть ночви і на них плавають. Немочні, зависливі сцикуни.
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Молимся чтобы кузя не затонул, а дальше продолжал смешить нас и гробить бюджет рф.
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"Кузя" горит, вертолет упал, подлодка утонула... Как по мне - отличный денек задался
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Фотка - явній фейк. Кузя сейчас в доке на ремонте
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При встановленні спи.еного у хохлів унітазу, щось пішло не так
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Лодка утонула,вертолет упал,Кузя горит.Всё это вызывает смешанные чувства-тихой радости,бурного ликования и конечно надежды на продолжение чудесных новостей-день же только начинается!
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