 Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта, - Арахамия

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, когда начнут разрабатывать новый законопроект об особом статусе Донбасса, Арахамия ответил: "Я думаю, что это будет после мартовской встречи (встреча в "нормандском формате". - Ред.)".
За это время, по его словам, будут нарабатывать переговорные позиции и проводить двусторонние консультации.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.
''Мой внук, когда тебе придется прочитать
О нашем времени забавном,
В иные мелочи ты можешь не вникать...
Но думай лишь о самом главном:
О том, что нам растлили души
Пустопорожние врали,
Они нам лесть вливали в уши
И к черной пропасти влекли;
О том, что все живые страсти
Им были попросту смешны,
Их опьяняла жажда власти
За счет ограбленной страны;
Что в мире подкупа и гнили,
Средь этих гнусных прощелыг,
Мы не свидетелями были,
А попустителями их,
О том, что все имели долю,
Все, как один, в одной семье-
И император на престоле,
И депутаты на скамье
И если к злодеяньям этим
Привыкнем мы в конце концов,
То отвечать придется детям
За поведенье их отцов!
Мой внук, когда тебе придется изучать
То, что и было нашим срамом,
В иные мелочи ты можешь не вникать,
Но думай лишь об этом самом!
Так, свине?
В этом вся проблема.