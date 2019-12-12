 Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта, - Арахамия

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, когда начнут разрабатывать новый законопроект об особом статусе Донбасса, Арахамия ответил: "Я думаю, что это будет после мартовской встречи (встреча в "нормандском формате". - Ред.)".

За это время, по его словам, будут нарабатывать переговорные позиции и проводить двусторонние консультации.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.