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 Политика Украины
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Все про:демография (213) Либанова (19) мигранты (594) перепись населения (69) трудовая миграция (204) миграция (205) заробитчане (384)

 Численность постоянного населения Украины - 38-40 млн человек, за границей работает в среднем 3 млн, - директор Института демографии Либанова

Масштабы миграции неизбежно будут расти.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"Численность постоянного населения (Украины. - Ред.)- примерно 38-40 миллионов. Я опираюсь на данные Пенсионного фонда. Думаю, что за рубежом работает в среднем 3 миллиона. Зимой меньше, летом больше", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких угроз перепись никому не создает, вся информация будет обезличена: вопросов о религии и политике не будет, - директор Института демографии Либанова

"Сейчас в Россию значительно меньше едут (трудовые мигранты. - Ред.) не только из-за войны, а потому, что там много не заработаешь. ... А, во-вторых, например, в Польше очень часто работодатель требует знания языка только от бригадира", - добавила она.

"Но я хочу, чтобы все поняли. Украина - не исключение в плане миграции. Масштабы миграции неизбежно будут расти - это признак глобального мира. Мы должны стремиться предотвращать постоянную миграции из Украины, поощрять эмигрантов возвращаться. Но как их вернуть? Наиболее очевидная причина заробитчанства - это, бесспорно, огромная разница в зарплате. Но часто - и это касается преимущественно работников высокой квалификации - выезжают из-за желания жить в лучших условиях, реализоваться, обеспечить лучшее будущее своим детям. Они не видят этого будущего в Украине. Вот в чем проблема и трагедия!" - отметила Либанова.

Комментируя влияние заявлений Зеленского и его команды на миграционные процессы, Либанова рассказала: "Пока прошло мало времени для выводов. И вообще эффективная социальная политика далеко не всегда быстро дает желаемые результаты, а неэффективная и вообще их не дает. И, помимо прочего, все действия должны сопровождаться серьезной разъяснительной работе. Нельзя все время говорить только о плохом, если мы хотим, чтобы украинцы поверили в будущее и не выезжали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова

Вместе с тем, комментируя вопрос мигрантов, ученая отметила: "Во-первых, будут ехать люди из государств, более бедных чем Украина. Итеграция иммигрантов - это очень кропотливая и сложная работа, которая должна учитывать потребности и настроения как прибывших, так и постоянных жителей. Прийти на помощь могут результаты социологических исследований. Но и здесь существуют проблемы, связанные с невозможностью корректного учета структуры генеральной совокупности (всего населения Украины и населения отдельных регионов, иногда целевых групп населения). То есть нужно не просто опросить 10% численности населения, а 10% 80-летних, 60-летних, 35-летних и т.д., 10% женщин и мужчин. То есть выборка должна воспроизвести генеральную совокупность. А что мы можем воспроизводить, если мы этой генеральной совокупности не знаем? Перепись создаст фундамент для проведения репрезентативных социологических опросов с небольшими погрешностями".

С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3164943
 
 
 Топ комментарии
 
Проведіть повноцінний перепис населення і не гадайте на кавовій гущі.
Дістали вже цими видумками.
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Там, если хорошо проверить, мертвых душ наберется не один миллион
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Нифигасе ,институт,и чем вы там занимаетесь)))?
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"Я опираюсь на данные Пенсионного фонда" Ну так пенсионеры с лднр и Крыма приезжают за пенсиями) Источник: https://censor.net.ua/n3164943
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Там, если хорошо проверить, мертвых душ наберется не один миллион
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Проведіть повноцінний перепис населення і не гадайте на кавовій гущі.
Дістали вже цими видумками.
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Не сумнівайтесь, що вони свальсифікують результати перепису
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Чиновники-підор , щоб і далі красти. Хоча масштаби будуть значно менші.
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- Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит ©
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всегда удивляют люди, которые готовы делать что угодно, выкручиваться как угодно списывая на любые отмазки - чтобы не говорить правду, а некоторые даже боятся правды.... Как будто перепесь населения проводится только в Украине! Неужели нет других стран, где все это отработано и делается просто и эффективно ? зачем выдумывать велосипед? то же самое и в экономике - есть страны, в которых были сильные миграционные процессы - как они в таких случаях поступали и чем это все в перспективе выливалось?
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Це ти скажи Дубілету з його електронним переписом.
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Вот например, все помнят, сколько людей было лет 10 тому назад на жд вокзалах, в поездах, на центральной площади города , особенно на Нов.Год. Вопрос - где сейчас эти люди?? Ведь раза в три меньше!!!
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"будут ехать люди из государств, более бедных чем Украина" - и много уже изъявило желание?...
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На Троещинский рынок сходите.
Будете сильно удивлены.
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могу сказать что индусы, пакистанцы, китайцы и вьетнамцы с учетом коррупции , продажности, дырявости границ и несовершенства законов вполне рассматривают нашу страну как транзитную.
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я о том же... пока рядом есть более богатая, скажем так, ойропа... более чем на транзитный вариант очень временного прироста нам рассчитывать не стоит...
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А 20 миллионов тупо выехало на ПМЖ в другие страны Мира и стали активными гражданами других стран, потеряв при этом априори гражданство Украины. И я так подозреваю, что выехало далеко не самые тупые и бездарные, а скорее наоборот! Во всяком случае, по моим наблюдениям и общению здесь- большинство уже во многом преуспели и опередили многих местных американцев. Во всяком случае- здесь в США.
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новый год и в се последующие встречаю в Сиетле!
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Поздравляю! Правильное решение! Проходить снова круги Ада из- за тупости других... кстати, в Сиэтле большая диаспора, но предупреждаю, штат дорогой! Ты по какой визе- рабочей или грин карте?
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Нифигасе ,институт,и чем вы там занимаетесь)))?
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опытный шулер может сотворить с колодой карт все, что угодно. потому надобен перепись
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Нащо нам такий інститут, якщо є Пенсійний фонд, за логікою директора інституту.
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Милу в директора цього інституту, може Пенсійний в плюс вийде.
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нужно провести всеукраинский опрос.. какая цифра победит, столько населения и есть! Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 6402ставлю на 30 миллионов
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30, 32 це з Донбасом і Кримом та заробітчанами?
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За перепись никакой ответственности, сколько захотят, сколько и нарисуют. Не ломайте копья.
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Вся логика .... Это украинский менеджмент Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 7383

Я молча курю в стороне.
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Тетке очень хочется присесть на бюджет, иначе Институт закроется.
Вот и вся причина ее рассусолииваний о том что Украине срочно нужна перепись.
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Перепис давно потрібен, а от інститут...
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Это всё догадки, с одной стороны она рассказывает конкретные цифры, с другой рассказывает как надо проводить выборки, опросы и т.д. В данном случае нужна именно перепись, а не гадание на кофейной гуще.
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21.5...24.5 млнов населения явочного в Украине осталось на подконтрольной территории.
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А королевська казала, що виїхало вже 11 млн. Просто так заявити і не понести відповіданості, це тільки можуть наші політики.
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Та може 38 і є, але це все одно погано що люди не хочуть розмножуватися, а лише мігрують. Але є інша сторона, якщо стане все добре, то мігрувати будуть в Україну і що тоді робити?
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