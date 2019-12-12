 Численность постоянного населения Украины - 38-40 млн человек, за границей работает в среднем 3 млн, - директор Института демографии Либанова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"Численность постоянного населения (Украины. - Ред.)- примерно 38-40 миллионов. Я опираюсь на данные Пенсионного фонда. Думаю, что за рубежом работает в среднем 3 миллиона. Зимой меньше, летом больше", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких угроз перепись никому не создает, вся информация будет обезличена: вопросов о религии и политике не будет, - директор Института демографии Либанова

"Сейчас в Россию значительно меньше едут (трудовые мигранты. - Ред.) не только из-за войны, а потому, что там много не заработаешь. ... А, во-вторых, например, в Польше очень часто работодатель требует знания языка только от бригадира", - добавила она.

"Но я хочу, чтобы все поняли. Украина - не исключение в плане миграции. Масштабы миграции неизбежно будут расти - это признак глобального мира. Мы должны стремиться предотвращать постоянную миграции из Украины, поощрять эмигрантов возвращаться. Но как их вернуть? Наиболее очевидная причина заробитчанства - это, бесспорно, огромная разница в зарплате. Но часто - и это касается преимущественно работников высокой квалификации - выезжают из-за желания жить в лучших условиях, реализоваться, обеспечить лучшее будущее своим детям. Они не видят этого будущего в Украине. Вот в чем проблема и трагедия!" - отметила Либанова.

Комментируя влияние заявлений Зеленского и его команды на миграционные процессы, Либанова рассказала: "Пока прошло мало времени для выводов. И вообще эффективная социальная политика далеко не всегда быстро дает желаемые результаты, а неэффективная и вообще их не дает. И, помимо прочего, все действия должны сопровождаться серьезной разъяснительной работе. Нельзя все время говорить только о плохом, если мы хотим, чтобы украинцы поверили в будущее и не выезжали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова

Вместе с тем, комментируя вопрос мигрантов, ученая отметила: "Во-первых, будут ехать люди из государств, более бедных чем Украина. Итеграция иммигрантов - это очень кропотливая и сложная работа, которая должна учитывать потребности и настроения как прибывших, так и постоянных жителей. Прийти на помощь могут результаты социологических исследований. Но и здесь существуют проблемы, связанные с невозможностью корректного учета структуры генеральной совокупности (всего населения Украины и населения отдельных регионов, иногда целевых групп населения). То есть нужно не просто опросить 10% численности населения, а 10% 80-летних, 60-летних, 35-летних и т.д., 10% женщин и мужчин. То есть выборка должна воспроизвести генеральную совокупность. А что мы можем воспроизводить, если мы этой генеральной совокупности не знаем? Перепись создаст фундамент для проведения репрезентативных социологических опросов с небольшими погрешностями".

С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомиться по ссылке.