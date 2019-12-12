 Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Росбалт".
Как уточняют источники, речь идет о подводном корабле Б-260 "Чита" длиной 72 м.
По сообщению Росморречфлота, корма подлодки опустилась на дно. Глубина залива составляет 47 м, так что нос торчит над водой.
Лодку без экипажа и топлива тянул буксир. Предполагалось, что ее примет на утилизацию находкинский завод "Аскона".
сначала крякнул ми-28 и минус два ватальотчика..
затем #онаутонула старая лодка..
а теперь новая радость На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар Пропали три человека
они походу даже на параде перед Путиным, умудряются испугать последнего падениями ракет, наверное..... ой, да, а это уже было) и не раз.
- Чита - дрита, чита - дрита.... ла-ла-ла !!!!!!!!!!
За один день - вертолёт и подводная лодка!
Итог -- ок.15тыс.убитых и более 50 тыс.покалеченных в/с СССР..
У афганцев потери -- ок. 2 млн.человек.
улан-удэ,красноярск,калуга!(с)ихтамнеты с ********** на броне зимой 2014 в Украине