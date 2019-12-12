EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1924  37
Все про:подводная лодка (146) Россия (74531) ЧП (280)

 Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане

В заливе Восток при буксировке из Владивостока в Находку затонула списанная субмарина Тихоокеанского флота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Росбалт".

Как уточняют источники, речь идет о подводном корабле Б-260 "Чита" длиной 72 м.

По сообщению Росморречфлота, корма подлодки опустилась на дно. Глубина залива составляет 47 м, так что нос торчит над водой.

Лодку без экипажа и топлива тянул буксир. Предполагалось, что ее примет на утилизацию находкинский завод "Аскона".

Смотрите также: Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164941
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хтось толчок видер перед утилізацією. Ось вона й протекла.
 показать весь комментарий
 
 
день сегодня просто УДАЧНЫЙ!!!
сначала крякнул ми-28 и минус два ватальотчика..
затем #онаутонула старая лодка..
а теперь новая радость На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар Пропали три человека

 показать весь комментарий
 
 
Шо їм кацапів було шкода,шо без екіпажу тягли?
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, козломордых морячков на борту не было. Так что Вейшнории защитывается только пол-очка.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Списанная. Лол.
 показать весь комментарий
 
все потому что мордовский ундервасербот был тяжелее воздуха.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап складывает из кубиков слова "обама-чмо" - угадайте кто сломал два пальца, а набирая "скорую", сломал еще столько же ног....?
они походу даже на параде перед Путиным, умудряются испугать последнего падениями ракет, наверное..... ой, да, а это уже было) и не раз.
 показать весь комментарий
 
Всё к чему прикасается рука КАК ЦАПА становиться дерьмом которое тонет или гниёт.
 показать весь комментарий
 
Засрали море кацапським непотрібом.
 показать весь комментарий
 
 
Вместо Енота надо выпускать Сердючку:
- Чита - дрита, чита - дрита.... ла-ла-ла !!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
рассея то тихо тонет, то горит... судьба такая видать
 показать весь комментарий
 
 
Какая судьба? Рукожопые кацапы даже металлолом отбуксировать без косяков не в состоянии
 показать весь комментарий
 
пошли на любимый конц хора им. Александрова.
 показать весь комментарий
 
 
Она утонула 3.0 Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане - Цензор.НЕТ 6501. Так держать, мокшане
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и шо за новына, чего радоваться, решили, что так дешевле, потонула и все. Нам то от этого шо, победа.
 показать весь комментарий
 
НАТО х...ярит рашистов серьёзно.
За один день - вертолёт и подводная лодка!
 показать весь комментарий
 
 
Легше її затопити ніж різати на металобрухт. І дешево.
 показать весь комментарий
 
И лодка утонула,и вертолет разбился-что за день такой чудесный!Спасибо,Господи!
 показать весь комментарий
 
 
Это патамушо обезьянним именем назвали! Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане - Цензор.НЕТ 4046
 показать весь комментарий
 
 
40 лет назад ЦК КПСС утвердило ввод войск в Афганистан.
Итог -- ок.15тыс.убитых и более 50 тыс.покалеченных в/с СССР..
У афганцев потери -- ок. 2 млн.человек.
 показать весь комментарий
 
вертолет + подлодка. правда не густо но как говорят с паршивого кацапа хоть шерсти клок.
 показать весь комментарий
 
 
чита привет!
улан-удэ,красноярск,калуга!(с)ихтамнеты с ********** на броне зимой 2014 в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Плановое затопление, на утилизацию нет бабла..
 показать весь комментарий
 
Хорошо конечно, жалко без экипажа.... и каких-нибудь советников.... хотя - кто-ж скажет - утонула чита-*уета.. плюс ветролет военный с утра с 2мя пилотами - все ж неплохое утро!
 показать весь комментарий
 
и шо, только одна лодка утонула? А остальные?
 показать весь комментарий
 
 
Шо опять ??? То горим то тонем !!! Мы не успеваем следить за рукожопыми .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх