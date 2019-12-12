 Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск: "Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в поздравлении по случаю Дня Сухопутных войск ВСУ на странице в сети Facebook сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируете постоянную готовность к самой сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокую боевую подготовку и непобедимый характер", - говорится в сообщении.

Президент уверен, что девиз "За Украину! За ее волю!" высечен в сердцах воинов, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать их дух.

"Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми! Слава Сухопутным войскам Украины! Слава Украине!", - подытожил глава государства.

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