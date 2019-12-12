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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3969) поздравление (782) праздник (1528) ВСУ (413)

 Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск: "Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух"

Сухопутные войска устойчиво сдерживают российскую агрессию на востоке Украины и показывают непобедимый характер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в поздравлении по случаю Дня Сухопутных войск ВСУ на странице в сети Facebook сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируете постоянную готовность к самой сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокую боевую подготовку  и непобедимый характер", - говорится в сообщении.

Президент уверен, что девиз "За Украину! За ее волю!" высечен в сердцах воинов, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать их дух.

"Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми! Слава Сухопутным войскам Украины! Слава Украине!", - подытожил глава государства.

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Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск: Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164939
 
 
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Така сила є, це ти, та твоя зграя зелених макак!
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Як на мене, Зєлєнскій щойно визнав, що йому це не під силу.
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ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, А у вас осталась ЗГРАЯ отпетых ворюг. Чего говорить на белое черное. Ну, никто вы со своим БОРОВОМ. НУ, НИ - К - ТО.
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"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.Источник: https://censor.net.ua/n3164937

вот реальное поздравление монике - вот самка собаки
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а чего ты ты им тогда хамил и грубил на камеры, Зескот?
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В Украину в честь праздника приехали Зелины братушки из "звезды" будут правду рассказывать.
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а где комментарии по поводу гибели нашего бойца которого вернули сепары с увечиями и без внутренних органов????? почему Зелентрест не делает никаких заявлений????? нужно всему миру показать как путинские каратели вырезают наших Героев!!! но после экспертизы дело засекретели)))))) За то Зелень в Париже внимательно слушала от Путлера про Сребницу))))))
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Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск: "Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух" и пригласил пропагандистов Геббельса- Путлера группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!"

""Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази"
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Ти ж і намагаєшся це зробити, сопля криворізька.
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какое двуличное не принципиальное существо...
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