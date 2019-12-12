 Украинцы имеют все шансы сорвать джекпот Мега Миллионов, $340 миллионов

Для победы в лотерею необходимо угадать 5 номеров из диапазона 1-70 и специальный дополнительный номер "Мегабол" из диапазона 1-25. В лотерее также разыгрываются несколько второстепенных призов, включая приз в 1 млн долларов, который получит каждый игрок, угадавший 5 основных номеров (без "Мегабола"). Кроме того, участники могут за небольшую доплату активировать опцию "Мегаплайер", которая увеличит сумму второстепенного выигрыша в 2-5 раз.

Граждане Украины могут принять участие в лотерее Мега Миллионы с официальными билетами с серийными номерами на сайте Thelotter.com.

Минимальный размер джекпота: 40 млн долларов. Если ни одному игроку не удается угадать все 6 шаров, приз переходит на следующую неделю. Важно отметить, что, в отличие от многих других лотерей (например, "Евромиллионов"), у джекпота "Мега миллионов" нет верхнего предела – он будет расти и расти пока кто-нибудь его не выиграет.

Самый крупный выигрыш в истории

Говоря об этой особенности "Мега миллионов", нельзя не упомянуть о жительнице Калифорнии, выигравшей 1,5 миллиарда долларов в октябре 2018 года. Победительница предпочла сохранить анонимность, и её легко понять. Это самая крупная сумма, когда-либо выигранная одним игроком. Другая американская лотерея, "Пауэрбол", разыграла более крупный джекпот (1,58 млрд), но в том случае сумма приза разделилась между тремя победителями.

Не только для американцев

Хотя "Мега миллионы" – американская лотерея, в ней могут участвовать жители любой страны мира. Граждане Украины могут купить билет онлайн с помощью сайта theLotter.com. Пользователи сайта неоднократно выигрывали в лотерею огромные призы.

Один из крупнейших выигрышей на сайте Thelotter.com принадлежит Наталии из Украины, которая угадала 5 основных номеров тиража, прошедшего 26.09.2017, и получила приз в 1 миллион долларов США. Кстати, это не был её единственный выигрыш на сайте – два года спустя она сорвала джекпот мексиканской лотереи "Чиспасо".

Когда пройдет следующий тираж и как принять в нём участие?

Ближайший тираж лотереи пройдет в пятницу, 13 декабря, в 23:00 EST. Кстати, о пятнице, 13… Многие считают это совпадение несчастливым. Хотя бы в случае с "Мега миллионами", такая репутация совершенно не заслужена. Дело в том, что именно в эту дату джекпот был сорван целых шесть раз.

Если вы хотите попробовать стать седьмым игроком, выигравшим джекпот в "день неприятностей", вы можете сделать это с помощью сервиса "theLotter". Для участия в лотерее нужно перейти на страницу лотереи Мега Миллионы и выбрать ваши номера. После того, как вы подтвердите ваш заказ, представители сайта приобретут от вашего имени лотерейный билет. Результаты появятся на сайте незадолго после проведения тиража. В случае выигрыша вы также получите оповещение по электронной почте или по SMS.

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