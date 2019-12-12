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Все про:журналистика (2543) пропаганда (2366) Россия (74531)

 Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

Съемочную группу российского пропагандистского телеканала "Звезда" пустили в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте телеканала "Звезда".

Как пишет сайт телеканала, съемочная группа "Звезды" оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите "нормандской четверки" в Париже 10 декабря.

Негласный запрет на въезд для российских репортеров в Украину действовал с 2014 года.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.

Как отмечают российские пропагандисты, чтобы якобы выполнить свой профессиональный долг и попасть в Киев, журналистам порой приходилось придумывать причины - говорили, что едут на концерт, на свидание или, что ждет больная бабушка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Соловьев ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс, позвав его в оккупированный Донецк

Взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по прежнему в силе. Он действует с октября 2015 года, поэтому сначала российским пропагандистам пришлось лететь до Минска и как они сами отмечают, решающим моментом была украинская таможня.

Сотрудницу из-за высокого стола практически не видно, но девушка очень приветлива. Что удивительно, главный вопрос - "Какова цель вашего визита?" - не задает. Хотя, кажется, это и так понятно, глядя на нашего оператора с камерой.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?", - передает из Киева корреспондент "Звезды".

Источник: https://censor.net.ua/n3164937
 
   
 Топ комментарии
 
ну вот зебилы - ваше счастье - вы за это голосовали
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Зє!біли, це було вашою метою? Ви дійсно цього хотіли?
Чи вам все одно, аби лиш не Порошенко?
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забыли ,шо было,в 2014 году - но не чего - все впереди
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А какой репортаж они сняли?
Кто в курсе?
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головне, аби не мородер Порошенко!!! так Зебчики?
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нова влада надає кацапським журнашлюхам ідеальні умови для подальшого обсерання України..
Патріотизм?? Ні... Не чули .. (((
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