 Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте телеканала "Звезда".

Как пишет сайт телеканала, съемочная группа "Звезды" оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите "нормандской четверки" в Париже 10 декабря.

Негласный запрет на въезд для российских репортеров в Украину действовал с 2014 года.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.

Как отмечают российские пропагандисты, чтобы якобы выполнить свой профессиональный долг и попасть в Киев, журналистам порой приходилось придумывать причины - говорили, что едут на концерт, на свидание или, что ждет больная бабушка.

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Взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по прежнему в силе. Он действует с октября 2015 года, поэтому сначала российским пропагандистам пришлось лететь до Минска и как они сами отмечают, решающим моментом была украинская таможня.

Сотрудницу из-за высокого стола практически не видно, но девушка очень приветлива. Что удивительно, главный вопрос - "Какова цель вашего визита?" - не задает. Хотя, кажется, это и так понятно, глядя на нашего оператора с камерой.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?", - передает из Киева корреспондент "Звезды".