 Никаких угроз перепись никому не создает, вся информация будет обезличена: вопросов о религии и политике не будет, - директор Института демографии Либанова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.
"Наша коллективная задача заключается в разъяснении того, что никаких угроз перепись никому не создает. Вся информация будет обезличена сразу на планшете. От искренности населения очень многое зависит - для его же блага. Это просто огромный пласт информации, который позволит аналитикам понять, что происходит в обществе. Ни один вопрос в переписи не имеет политического окраса", - акцентировала Либанова.
"О религии вопросов не будет. Есть об этнической принадлежности и родном языке. Личный ответ на эти вопросы - это вообще единственная возможность получить такую информацию. ... Нас, безусловно, интересует украинский и русский. В отдельных регионах - венгерский, чешский, польский и другие языки этнических меньшинств. Чтобы понимать, должны ли мы корректировать образовательную политику или нет", - добавила она.
"Если бы мы могли выделить внутренне перемещенных лиц или территории, на которых они сконцентрированы, то получили бы информацию о них из оставшихся вопросов, в частности, выяснили бы, как они, идентифицируют себя: украинцами, россиянами, евреями, крымскими татарами и тому подобное. Конечно, очень важно это выяснить относительно прифронтовых территорий. Перепись дает возможность это сделать. Безусловно, информация будет обезличенной", - отметила ученый.
"По результатам переписи отдельно определяется постоянное и имеющееся в наличии население. Когда переписчики - я надеюсь, - будут заходить в жилье во время проведения переписи или человек сам будет заполнять переписной лист, то необходимо будет ответить на два вопроса. Во-первых: кто здесь живет постоянно. Во-вторых, кто здесь был на критический момент переписи. Критический момент - это, допустим, на полноч с 5 на 6 декабря. Временно находиться в каждом жилье может больше людей, чем живет постоянно, а может меньше. И в соответствии с этим будет определяться постоянное и имеющееся в наличии население. Для планирования движения транспорта нам нужно знать об имеющемся в наличии населении. А если речь идет о строительстве школ - то о постоянном", - объяснила Либанова.
"Скажем, стоит вопрос о необходимости повышения рождаемости. Хотим мы, чтобы нас было 50млн! Что для этого надо сделать? Надо понять, как люди живут. Когда мы проводим опросы молодежи, то обычно они жалуются не столько на недостаток средств, как на недостаток жилья. Поэтому мы должны понять: в каких условиях живет молодежь? Если они живут впятером в двухкомнатной квартире вместе с родителями, - это один вопрос. А если родители живут отдельно, а молодежь - отдельно, даже если просто снимают жилье, то это другое. Понимание необходимо и для регулирования системы аренды жилья, в частности, защиты прав и арендаторов, и арендодателей", - резюмировала Либанова.
С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомится по ссылке.
Это сказала особь, от фото которой я испугался. Слово Аллаху шо не вечером смотрю эту новость то....
Это приблизительно как Путин мямлит о "мочении в сортирах" - он сам трусливый стукач и от звука выстрела - обсерается.
Свет было мигнул во время какой-то пресс-конфы, так Путин уже полегчал на пол-литра, прямо в свои длинные штаны, которые прикрывают лабутены.
Смотрела дебаты кандидатов в депутаты Словакии . Так на вопрос Может ли президентом стать мадьяр - был ответ " нет. ПреЗЕдентом Словакии на землях Словакии может быть только словак , а у мадьяр есть свои земли "
Так вот вопрос - КОГДА УКРАИНЦЫ БУДУТ ВО ВЛАСТИ УКРАИНЫ?
Нет уж!
Обязательно вопрос "За чи проти капiтуляцii?"
и
""Крым чей?".
А иначе мы не поверим!
А может вам еще дать ключи от квартиры где деньги лежат! Во все времена власти проводили переписи чтобы потом обложить налогами, не думаю что с тех времен что то сильно изменилось!!
В результате опроса окажеться Что в Украине все говорят на идиш , иврите и кацапском .
А украинцы все в Канаде 😀😀😀
Тебя переписывать не будем.