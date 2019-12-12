 Загороднюк, Хомчак, Сырский и Кравченко поздравили военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В снег и жару, дожди и морозы - украинцы могут всегда на вас рассчитывать. Вы - пример настойчивости, силы воли и боевой мощи. Спасибо за службу, бойцы Сухопутных войск ВС Украины! Так держать!" - говорится в поздравлении министра обороны в Facebook.

Начальник Генштаба генерал-полковник Руслан Хомчак в своем поздравлении, опубликованном пресс-службой Минобороны, отметил, что Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины традиционно считаются не только многочисленным видом войск, но и главным носителем боевого могущества: "Все компоненты этого славного вида войск применяются в ходе отражения российской агрессии на востоке Украины".

"Именно благодаря мужеству и героизму пехотинцев, танкистов, артиллеристов, армейских авиаторов и других представителей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины крепко держим позиции в районах операции Объединенных сил, надежно обеспечивая мир и покой на родной земле", - говорится в поздравлении Хомчака.

Также начальник Генштаба выразил благодарность всему личному составу и ветеранам Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины за самоотверженный ратный труд.

"Вечная слава и память тем, кто отдал жизнь за Украину!" - сказал он.

Также он пожелал воинам и их родным крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во имя укрепления боевого потенциала украинской армии.

"Слава Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!" - подчеркнул Хомчак.

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Как отметил в своем поздравлении командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Сырский, "еще со времен зарождения украинской нации именно наше наземное войско считалось самым мощным в Европе. Подтверждением этому есть немало исторических фактов. Например то, что наших солдат охотно брали на службу во многих странах. А во времена Богдана Хмельницкого казацкая пехота признавалась лучшей в мире".

Сырский подчеркнул, что достойные потомки этих традиций, Сухопутные войска и в настоящее время являются самым мощным и многочисленным видом Вооруженных Сил Украины: "Сегодня, в условиях войны на Донбассе, именно представители этого славного вида ВСУ составляют основу Операции Объединенных сил".

"День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - праздник сильных и мужественных людей, настоящих патриотов своей страны, ее надежных защитников. Это день тех людей, которые сегодня защищают независимость и демократию всей Украине.

Поэтому я желаю вам, дорогие побратимы и сестры, крепкого здоровья, нашей несомненной и полной победы - и счастливой жизни в свободной Украине. Слава Украине!" - добавил командующий Сухопутных войск.

В сою очередь, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко в своем поздравлении подчеркнул, что Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства: "По своему назначению и объему возложенных на них задач, они играют решающую роль в защите Родины, как в мирное, так и военное время. По численности они составляют почти половину Вооруженных Сил Украины".

"День Сухопутных войск Украины это праздник сильных и мужественных людей, настоящих патриотов своей страны, ее надежных защитников. Это день тех людей, которые сегодня защищают свободу, независимость и спокойствие всей страны", - цитирует командующего ОС пресс-служба Минобороны.

Также Кравченко пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, согласия, мира, благополучия, добра и семейного уюта, успехов в ратном труде на благо Украины.

Напомним, День Сухопутных войск Украины отмечается согласно Указу Президента от 18 октября 1997 года ежегодно 12 декабря "...учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства...".