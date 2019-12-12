 Румынские пограничники изъяли паспорт и удерживали 3,5 часа главу Меджлиса Чубарова в аэропорту Бухареста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на своей странице в сети Facebook.

"Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта", - говорится в сообщении.

По его словам, целью визита в Румынию является запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации в оккупированном Россией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

"Немедленное вмешательство в ситуацию Посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 часа ожидания разрешить ситуацию", - сообщил Чубаров.

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