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 Происшествия, За рубежом
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Все про:аэропорт (1263) Меджлис (761) Румыния (593) Чубаров (794)

 Румынские пограничники изъяли паспорт и удерживали 3,5 часа главу Меджлиса Чубарова в аэропорту Бухареста

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что его 3,5 часа удерживали румынские пограничники в аэропорту Бухареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на своей странице в сети Facebook.

"Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта", - говорится в сообщении.

По его словам, целью визита в Румынию является запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации в оккупированном Россией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

"Немедленное вмешательство в ситуацию Посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 часа ожидания разрешить ситуацию", - сообщил Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и ОРДЛО, - Чубаров

Румынские пограничники изъяли паспорт и удерживали 3,5 часа главу Меджлиса Чубарова в аэропорту Бухареста 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164930
 
 
 Топ комментарии
 
жду ответных действий, с гражданами Румынии, в аэропортах Украины
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До 1991 года крымские татары жили по всему миру,но только не на исторической Родине в Крыму.На момент распада дохлого совка в Крыму их жило небольшое количество.украина сделала все чтобы возврат этого НАРОДА состоялся домой.На 2014 год в Крыму уже проживало около 350 000 крымских татар.На сегодняшний день их выживают от туда всеми возможными способами кремлевская гэбэшная падаль.выводы делайте сами
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Думаю что МИД должен сделать запрос румынам НА КАКОМ ОСНОВАНИИ .Украинцы работникам МИДа платят за представление их интресрв за рубежом зарплату
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жду ответных действий, с гражданами Румынии, в аэропортах Украины
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на диване?
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Тобто? Вождю треба піти погранцом у Бориспіль? Завтра?
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Звідки тільки беруться такі довбодятли? ..
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Постнатальна медицина сягнула недосяжних раніше обріїв...
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На диване, он же не в МИДе работает, так что у вас "мимо"
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НЕ БУДЕ "атвєтних"дій що до румунів і не мрій!! Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста - Цензор.НЕТ 6884
а паскудам з мішпухі пукіна НАПОЛЕГЛИВО РАДЖУ озиратися коли сидять по-під парканами... Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста - Цензор.НЕТ 6884
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таких действий не надо, а вот получить извинения и пояснения от румын необходимо!
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Чого б це, москалі наскаржились в Інтерпол, румуни діяли по інструкції.
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Оставило равнодушным.
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+1
как-то пох на этого клоуна
Вместо восстаний в Крыму катается по Евросоюзу
И еще автономию для Крыма хотело
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И я о том же, а о жестоком гноблении со стороны руссо-спецслужб пусть расскажет хотя бы Сенцову, пострадашка.
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А чего он там шляется, почему не со своим народом. Все ждет, что кто то освободит Крым.
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Лахта, а зачем защищать Крым, достаточно свой город или квартиру, когда паРаша напала на Украину? Может у тебя Крым не Украина и жители Крыма должны защищать Крым?
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Беларусь, сдриснуло нах.
Вытащите язык из зада )(уйла - потом вернёшься.
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Нет, жители Крыма должны только двойную пенсию получать. Что то не заметно, что они против Путина, кроме лидеров, находящихся за пределами. А вообще напиши, как ты лично защищаешь Крым, может и я соглашусь.
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Дайте ему уже навигатор! Вроде на Крым пешком собирался, а оказался в Румынии...
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Румунські уроди підрахують і відлизують козлорилий угодам.
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У меня часто выскакивает реклама, вверху страницы, - Как просто получить европейское гражданство и демонстрируется паспорт Румынии...
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В нас, в Ів-Фр. обл. це поширене явище, а в Чернівцях масове
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В Чернівцях румунський паспорт коштує вже 3000 євро, крисюки підняли ціни.
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Нахєра воно тобі.. ще трішки і отримаєш паспорт двох голового півника, причому безкоштовно...
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Например для того, чтобы сообщить тебе, что ты - зебанутый. :D
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Вижу, некоторые разочарованы ЕС, а почему стремитесь туда, называете УРОДАМИ?
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интересно за деньги из какого бюджета он там катается ? Меджлис это ж общественная организация ? Или транши проедает ?
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До 1991 года крымские татары жили по всему миру,но только не на исторической Родине в Крыму.На момент распада дохлого совка в Крыму их жило небольшое количество.украина сделала все чтобы возврат этого НАРОДА состоялся домой.На 2014 год в Крыму уже проживало около 350 000 крымских татар.На сегодняшний день их выживают от туда всеми возможными способами кремлевская гэбэшная падаль.выводы делайте сами
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Взагалі то татар почав повертати до Криму горбачов, дякуючи його покійній Раїсі.
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А почему он ездит в Румынии, а не в Крыму?
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Ты хоть писать научись "грамАтей", потом твои высеры читать будет кто-то.
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Та какой ты граматей,уроды от природы ими не бывают)))))))))))))Крыса гэбэшня
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Думаю что МИД должен сделать запрос румынам НА КАКОМ ОСНОВАНИИ .Украинцы работникам МИДа платят за представление их интресрв за рубежом зарплату
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Учитывая два инцидента ( в Польше и Румынии) МИД Украины должен сработать на опережение и сделать запросы во всех европейских странах о запросах раши или Интерпола по поводу украинцев.
Хотелось бы прочитать отчет в СМИ о результатах жтой работы
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"Рассеяне", "под большим секретом", сообщили, что Чубаров, на самом деле, прилетел проводить разведку для крымских татар, которые хотят через Буджак проложить путь для походов в Румынию за "ясырём" и продажи невольников в Турцию...
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москальські фсьшники пукіна ВСРАЛИСЯ а рeмуни дивні? щось у тебе-поц лахтинський-=з головою не все ґаразд Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста - Цензор.НЕТ 3857
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Глава меджлиса это что госдолжность? Он что дипломат? Кто он для пограничников? Никто
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ГОЛОВА МЕДЖИЛІСА КРИМОТАТАРСЬКОГО НАРОДА Депутат Верховної ради Автономної Республіки Крим Є ОФІЦІЙНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ та має ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПАСПОРТ.
А тобі=бидлоті пропукінській це не відомо? Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста - Цензор.НЕТ 8472
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нехай його там у себе десь поселили.
воно тут лиш рохкає, що крим- татарская земля. очортіли ці патріоти шарових земель і зарплат .
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Відверто - цей "татарський лідер" не викликає ніякого ні співчуття, ні поваги. Як до речі і інші, йому подібні "лідери".
Адже про яке лідерство може йти мова коли в них немає головного - підтримки того ж самого татарського народу.
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Ленин тоже шлялся по заграницам, безбедно, сифилис заработал, но хоть революцию сделал, а эти что?
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