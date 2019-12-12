 Румынские пограничники изъяли паспорт и удерживали 3,5 часа главу Меджлиса Чубарова в аэропорту Бухареста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на своей странице в сети Facebook.
"Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии. Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта", - говорится в сообщении.
По его словам, целью визита в Румынию является запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации в оккупированном Россией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.
"Немедленное вмешательство в ситуацию Посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 часа ожидания разрешить ситуацию", - сообщил Чубаров.
а паскудам з мішпухі пукіна НАПОЛЕГЛИВО РАДЖУ озиратися коли сидять по-під парканами...
как-то пох на этого клоуна
Вместо восстаний в Крыму катается по Евросоюзу
И еще автономию для Крыма хотело
Вытащите язык из зада )(уйла - потом вернёшься.
Хотелось бы прочитать отчет в СМИ о результатах жтой работы
А тобі=бидлоті пропукінській це не відомо?
воно тут лиш рохкає, що крим- татарская земля. очортіли ці патріоти шарових земель і зарплат .
Адже про яке лідерство може йти мова коли в них немає головного - підтримки того ж самого татарського народу.