 У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"У меня впечатление, что (говоря о переписи населения. - Ред.) премьер-министр (Гончарук. - Ред.) думает об одном, а господин Дубилет - о другом. Я встречалась с ними обоими. Дмитрий Дубилет думает сугубо о пересчете людей, с дифференциацией по территории, по половому и возрастному составу. Но, по моему убеждению, нельзя управлять страной, не зная, кто здесь живет. Вопрос ведь не только в том "сколько", а вопрос в том "кто". Так, расчеты рабочей группы позволят оценить (с определенными допущениями) общую численность населения по Украине в целом и по регионам. Я не совсем понимаю, как это считать по сельской местности. В отличие от господина Дубилет, я знаю, что есть много сел, которые не покрыты мобильным оператором. Он в это не верит и говорит, что покрыта вся территория", - рассказала Либанова.

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По словам Либановой перепись по данным операторов мобильной связи сталкивается с рядом существенных проблем, в частности не полным покрытием мобильной связью всей территории страны, сложностью различить корпоративный телефон от персонального, путаницей со связью в приграничных и прифронтовых районах: "Я далеко не уверена в том, что все понимают разницу между собственным телефоном и корпоративным. ... Когда вы едете по приграничной территории, скажем в Закарпатье, сколько раз в час телефон скачет с украинского оператора на венгерский или чешский и наоборот? А представьте, что будет в прифронтовой зоне?".

"Информацией (от мобильных операторов. - Ред.) пользуются во многих странах, особенно при отсутствии других данных. Необходимо только иметь модель, которая позволяет перейти от количества sim-карт к расчетам численности и полового и возрастного состава населения. То есть выясняется, что в среднем человек такого возраста имеет 2 телефона, а такого - 0,7. Это довольно сложная модель, которая опирается на результаты опроса Госстата и целый ряд предположений", - пояснила ученый.

"С помощью данных регистра Пенсионного фонда будет моделироваться половой и возрастной состав пенсионеров - по лицам пенсионного возраста информация достаточно надежна. Информацию о детях предоставит Минюст и соответственно обработает Госстат, понятно, что дети, по крайней мере, массово, не оперируют мобильными телефонами. А что делать с половым и возрастным составом населения трудоспособного возраста? Без этого же вообще шаг нельзя сделать дальше. Причем половой и возрастной состав нужен не только по стране в целом, но и по областям, районам, поселениям. Иначе как направлять субвенции? Д.Дубилет собирается использовать данные ПриватБанка. Это хороший банк с развитой инфраструктурой, я ничего не имею против. Однако не все жители Украины являются клиентами ПриватБанка. И нельзя половую и возрастную структуру его клиентов брать за образец для каждого поселения. Проблема Big date в том, что это очень хорошо работает на действительно больших совокупностях. Но это не будет работать в пределах отдельной территориальной громады", - резюмировала Либанова.

С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомится по ссылке.