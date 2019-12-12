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 Политика Украины
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Все про:Либанова (19) перепись населения (69) Дмитрий Дубилет (56) Гончарук_Алексей (370)

 У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова

Проблема Big date в том, что это очень хорошо работает на действительно больших совокупностях. Но это не будет работать в пределах отдельной территориальной громады.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

"У меня впечатление, что (говоря о переписи населения. - Ред.) премьер-министр (Гончарук. - Ред.) думает об одном, а господин Дубилет - о другом. Я встречалась с ними обоими. Дмитрий Дубилет думает сугубо о пересчете людей, с дифференциацией по территории, по половому и возрастному составу. Но, по моему убеждению, нельзя управлять страной, не зная, кто здесь живет. Вопрос ведь не только в том "сколько", а вопрос в том "кто". Так, расчеты рабочей группы позволят оценить (с определенными допущениями) общую численность населения по Украине в целом и по регионам. Я не совсем понимаю, как это считать по сельской местности. В отличие от господина Дубилет, я знаю, что есть много сел, которые не покрыты мобильным оператором. Он в это не верит и говорит, что покрыта вся территория", - рассказала Либанова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предварительные результаты электронной переписи населения будут к концу 2019-го, - Дубилет

По словам Либановой перепись по данным операторов мобильной связи сталкивается с рядом существенных проблем, в частности не полным покрытием мобильной связью всей территории страны, сложностью различить корпоративный телефон от персонального, путаницей со связью в приграничных и прифронтовых районах: "Я далеко не уверена в том, что все понимают разницу между собственным телефоном и корпоративным. ... Когда вы едете по приграничной территории, скажем в Закарпатье, сколько раз в час телефон скачет с украинского оператора на венгерский или чешский и наоборот? А представьте, что будет в прифронтовой зоне?".

"Информацией (от мобильных операторов. - Ред.) пользуются во многих странах, особенно при отсутствии других данных. Необходимо только иметь модель, которая позволяет перейти от количества sim-карт к расчетам численности и полового и возрастного состава населения. То есть выясняется, что в среднем человек такого возраста имеет 2 телефона, а такого - 0,7. Это довольно сложная модель, которая опирается на результаты опроса Госстата и целый ряд предположений", - пояснила ученый.

"С помощью данных регистра Пенсионного фонда будет моделироваться половой и возрастной состав пенсионеров - по лицам пенсионного возраста информация достаточно надежна. Информацию о детях предоставит Минюст и соответственно обработает Госстат, понятно, что дети, по крайней мере, массово, не оперируют мобильными телефонами. А что делать с половым и возрастным составом населения трудоспособного возраста? Без этого же вообще шаг нельзя сделать дальше. Причем половой и возрастной состав нужен не только по стране в целом, но и по областям, районам, поселениям. Иначе как направлять субвенции? Д.Дубилет собирается использовать данные ПриватБанка. Это хороший банк с развитой инфраструктурой, я ничего не имею против. Однако не все жители Украины являются клиентами ПриватБанка. И нельзя половую и возрастную структуру его клиентов брать за образец для каждого поселения. Проблема Big date в том, что это очень хорошо работает на действительно больших совокупностях. Но это не будет работать в пределах отдельной территориальной громады", - резюмировала Либанова.

С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомится по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3164928
 
   
 Топ комментарии
 
Уже и Дубилета оплевала бабушка из совкового института,где наверное еще знают,ячто такое логорифмическая линейка.Интересно знать штат этого "института".
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Даааа 😁😁😁 само собой, специалист по высоким технологиям
Видно по куче бумажек вокруг неё, как она относится с диджитализации

Человек своё рабочее место не может организовать
За принтером стоит чашка, папки с бумагами завалами, стопки кривые валятся. Цветок стоит так что при поливе достаётся принтеру тоже

Да, давайте спросим ее мнение о мобильном покрытии. Кто ж ещё лучше в этом разбирается.
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Да давайте вместо новостей побольше впечатлений разных бабушек о диджитализации публиковать

Предлагаю ресурс перенести с этой платформы на вязаную.
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она не бабушка, а компетентный человек. перепись должна ответить на много вопросов: сколько у нас представителей национальных меньшинств, кто какой язык считает родным и т.п. если вы участвовали в последней переписи, то там это было. в свете событий последних 5 лет в стране многим не хочется получать ответ на эти вопросы. тем более есть недавнее решение венецианской комиссии
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Даааа 😁😁😁 само собой, специалист по высоким технологиям
Видно по куче бумажек вокруг неё, как она относится с диджитализации

Человек своё рабочее место не может организовать
За принтером стоит чашка, папки с бумагами завалами, стопки кривые валятся. Цветок стоит так что при поливе достаётся принтеру тоже

Да, давайте спросим ее мнение о мобильном покрытии. Кто ж ещё лучше в этом разбирается.
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Архимеду, Ломоносову, Ньютону не требовалась диджитализация, чтобы быть теми, кем они были. Это были умные люди без всякой диджитализации. Это только так, верхушка айсберга. Можно вспомнить еще, и их миллионы, которые двигали науку без всяких смартфонов. Те, кто придумал интернет и цифру, учились по бумажным книгам, которые были разбросаны по всем возможным и невозможным местам. Подумай над этим.
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А что неправильного она про мобильное покрытие сказала? В 50км от Киева его местами нету. А там, внезапно, таки живут люди. И да, в селах нет Приватбанков. По логике Дубилета, перепись надо проводить исключительно жителей столицы, вот тут все модели косвенных методик дадут хороший результат. А остальных по боку, разве они живут, правда?
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еще один дедушка высказался... бабушки больше не дают? ))))))))
обезьяна новое слово выучило? )))))
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Лалала Лалалала 6478e8b9

Цей аргумент із серії "нижче пояса". Коли нема чого сказати по суті, переходять на особистості.
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Это смело можно и нужно адресовать самой Либановой
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Уже и Дубилета оплевала бабушка из совкового института,где наверное еще знают,ячто такое логорифмическая линейка.Интересно знать штат этого "института".
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А є щось по суті сказати? Вона перерахувала конкретні проблеми. Спростуй, якщо такий розумний.
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Назовите мне населенный пункт в Украине,где нету мобильной связи?
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Це єдина проблема, яку вона назвала?
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Ну еще у нее абоны из закарпатья перескакивают на чешского оператора
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Ну да она выдумывает проблемы.Лучше же нанять по старинке стописяттысяч человек ,послать их с бумажками по квартирам,где алкаши через квартиру будут их посылать.Это намного лучше,чем какой то там выскочка Дубилет.
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Навіщо вигадувати проблеми, якщо вони є? До речі, алкаші свої телефони теж пропили. І як їх порахує хвалений вискочка Дубілет?
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С математикой у вас как и у этой бабушки У мене враження, що, говорячи про перепис населення, Гончарук думає про одне, а Дубілет - про інше: адже питання не тільки в тому "скільки", а в тому "хто", - Лібанова - Цензор.НЕТ 9410.Печально.
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Ну то таке,жизнь покажет.Мы доверяем страну Дубилету,а вы совковым бабушкам с логарифмической линейкой,вот и вся разница.
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В совкових ощадкасах з арифмометрами обслуговували набагато швидше, ніж зараз з комп'ютерами в банках.
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Ну да интернет банкинг,это вообще ни о чем У мене враження, що, говорячи про перепис населення, Гончарук думає про одне, а Дубілет - про інше: адже питання не тільки в тому "скільки", а в тому "хто", - Лібанова - Цензор.НЕТ 8584
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Ще один фахівець знайшовся. ЩО вважати "покриттям"? Одну поділку на індикаторі на рівні землі (можна прийняти смс і почути дзвінок) і дві поділки якщо залізти на дерево (можна поговорити)?
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Фахивець,что вы рассуждаете в чем вообще не разбираетесь.Дубилет сделал приват 24,а что этот "институт" изобрел,за годы независимости,стул?
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Костя, ти працював хоч монтером зв'язку? "Покриття" - це перш за все 1 (фізичний) і 2 (канальний) рівні 7-рівневої моделі OSI. А ти белькотиш про рівень аплікейшн (те що чайник бачить на екрані). Коли ще ніхто не знав прізвища Дубілет, головний айтішник Привату пан Юрий Кошак (наголос на о) ПРОСИВ нашу фірму надати йому для тесту канал Дніпро-Київ шириною 256-512 кбіт/сек.
Сідай. Одиниця.
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Хорошо,а ты знаешь как собирается авианосец?Дубилету не нужно лазить по колодцам.Он на другом уровне.Этот человек сделал приват24,а этот "институт",за 40 лет придумал стул,получая дотации с твоих налогов.
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А-у-є-ть - "здєлал" приват-24, яким я до речі не користуюся. Інтернет-банкінг у Штатах працював ще в епоху "акустичних модемів". Ти ще напиши хто "танчики" зробив. "фахівець".
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Да легко. Село Головуров, Бориспольский район Киевской области. Всего 50 км от Киева. Чтобы ловило, надо вылазить на крышу куда повыше. Или сходить на соседнюю улицу. Или проехать пару остановок на автобусе. Причем каждый раз рецепт разный. Около двух тысяч жителей, если что. Про Карпаты я вообще молчу, там легче сказать, где ловится, чем перечислять, где не ловится мобильная связь. Жителям крупных городов совершенно напрасно кажется, что мобильная сеть есть везде. Операторам мобильных сетей вовсе не улыбается расставлять вышки по всей стране, они ставят их там, где с этого можно вернуть деньги.
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Главное провести, а миллион туда, сюда, какая им разница, деньги освоют и порядок.
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"с украинского оператора на венгерский или чешский" - на ЧЕШСКИЙ? нехило так бьет вышка ))
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Фонвізін гарну п'єсу написав - "Нєдоросль". Століття минули, а до сих пір актуально.
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а у меня впечатление, что Либанова теряет кормушку.
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Ти надто "впєчатлітєльний". Школу хоч закінчив?
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то ли дело ты, проститутка...
при любой власти )))
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для таких как она перепись бывает раз в жизни, звездный час косить бабло. А тут какая то диджитализация влезла.
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И хорошая новость от придурковатых соседей.
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар,
https://meduza.io/news/2019/12/12/na-kreysere-admiral-kuznetsov-proizoshel-pozhar-postradal-odin-chelovek?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news
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А директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова думает о том, как бы не пролететь мимо миллиардов гривен из бюджета, которые она так долго ждала и надеялась. У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова - Цензор.НЕТ 1436 У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова - Цензор.НЕТ 7945
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George Tuka
53 хв ·

Щойно «Слуги народу» прийняли рішення про проведення засідання Аграрного Комітету ВРУ в «закритому режимі».
Що ж такого таємного вони там хочуть обговорити?..
Партія «безсмертних камікадзе»??? 🙂 🙂 🙂
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Могу поделиться своим грустным опытом внедрения айти технологий в производство с времен СССР. Практически никто не представляет зачем нужно тыкать пальцем в консоль когда есть бумага с печатью и можно за нее наказать. Никакие доводы, что это не удобно, малоэффективно и затратно до них не доходит. В ответ можно услышать очередную глупость что-то вроде машина может сломаться. С тех пор абсолютно чего не изменилось. Только продвинутые фирмы смогли установить у себя компьютерные технологии современного образца ломая через колено весь персонал.
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Зе-диджитализация. Все через ...

Офис президента (ОП) не принимает обращения граждан по указанному на сайте президента электронному адресу.
Это выяснили журналисты, отправив письма на указанный почтовый ящик.
Письма возвращаются отправителям в автоматическом режиме со ссылкой на переполненность ящика.

KV отправила по указанному адресу электронное письмо, чтобы проверить - действительно ли дела с диджитализацией в ОП таковы, как о них написала "Страна".
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А совместить что нельзя? Там где данных нет или они неточные можно же провести классическую перепись. Так в любом случае дешевле выйдет для бюджета.
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Только полные дебилы хотят за счет налогоплательщиков ходить с бумажками по домам ВСЕХ украинцев только для того что бы их посчитать, когда у каждого в доме есть интернет и могут сами это сделать.

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Для упоротых дубилетофилов, которые не удосужились понять сказанного, маленький ликбез. Перепись нужна для того, чтобы узнать не только количество населения, но и:
1. Национальный состав.
2. Родной язык.
3. Религиозную принадлежность.
4. Возрастной состав.
5. Гендерный состав.
6. Образованность.
7. Географию обитания.
8. Трудоустройство и т.д. и т.п.
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Проблема Big date у тому, що це дуже добре працює на дійсно великих сукупностях

Про статистику та сукупності - це big data.
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На мене зареєстровано 3 (ТРИ!) номери Київстару і 3 (ТРИ!) номери Інтертелекому. Всього 6 (ШІСТЬ!) номерів. Як ті довбні мене будуть рахувати?
Як вони порахують літніх людей, які взагалі не користуються телефоном? Як вони порахують малолітніх дітей, які взагалі ніякого поняття про телефон не мають?
І, головне, на що ж підуть ці мільярди? Який результат з того шоу буде?
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