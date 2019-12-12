 У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова.
"У меня впечатление, что (говоря о переписи населения. - Ред.) премьер-министр (Гончарук. - Ред.) думает об одном, а господин Дубилет - о другом. Я встречалась с ними обоими. Дмитрий Дубилет думает сугубо о пересчете людей, с дифференциацией по территории, по половому и возрастному составу. Но, по моему убеждению, нельзя управлять страной, не зная, кто здесь живет. Вопрос ведь не только в том "сколько", а вопрос в том "кто". Так, расчеты рабочей группы позволят оценить (с определенными допущениями) общую численность населения по Украине в целом и по регионам. Я не совсем понимаю, как это считать по сельской местности. В отличие от господина Дубилет, я знаю, что есть много сел, которые не покрыты мобильным оператором. Он в это не верит и говорит, что покрыта вся территория", - рассказала Либанова.
По словам Либановой перепись по данным операторов мобильной связи сталкивается с рядом существенных проблем, в частности не полным покрытием мобильной связью всей территории страны, сложностью различить корпоративный телефон от персонального, путаницей со связью в приграничных и прифронтовых районах: "Я далеко не уверена в том, что все понимают разницу между собственным телефоном и корпоративным. ... Когда вы едете по приграничной территории, скажем в Закарпатье, сколько раз в час телефон скачет с украинского оператора на венгерский или чешский и наоборот? А представьте, что будет в прифронтовой зоне?".
"Информацией (от мобильных операторов. - Ред.) пользуются во многих странах, особенно при отсутствии других данных. Необходимо только иметь модель, которая позволяет перейти от количества sim-карт к расчетам численности и полового и возрастного состава населения. То есть выясняется, что в среднем человек такого возраста имеет 2 телефона, а такого - 0,7. Это довольно сложная модель, которая опирается на результаты опроса Госстата и целый ряд предположений", - пояснила ученый.
"С помощью данных регистра Пенсионного фонда будет моделироваться половой и возрастной состав пенсионеров - по лицам пенсионного возраста информация достаточно надежна. Информацию о детях предоставит Минюст и соответственно обработает Госстат, понятно, что дети, по крайней мере, массово, не оперируют мобильными телефонами. А что делать с половым и возрастным составом населения трудоспособного возраста? Без этого же вообще шаг нельзя сделать дальше. Причем половой и возрастной состав нужен не только по стране в целом, но и по областям, районам, поселениям. Иначе как направлять субвенции? Д.Дубилет собирается использовать данные ПриватБанка. Это хороший банк с развитой инфраструктурой, я ничего не имею против. Однако не все жители Украины являются клиентами ПриватБанка. И нельзя половую и возрастную структуру его клиентов брать за образец для каждого поселения. Проблема Big date в том, что это очень хорошо работает на действительно больших совокупностях. Но это не будет работать в пределах отдельной территориальной громады", - резюмировала Либанова.
С полным текстом интервью директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Эллы Либановой "Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можно ознакомится по ссылке.
Предлагаю ресурс перенести с этой платформы на вязаную.
Видно по куче бумажек вокруг неё, как она относится с диджитализации
Человек своё рабочее место не может организовать
За принтером стоит чашка, папки с бумагами завалами, стопки кривые валятся. Цветок стоит так что при поливе достаётся принтеру тоже
Да, давайте спросим ее мнение о мобильном покрытии. Кто ж ещё лучше в этом разбирается.
обезьяна новое слово выучило? )))))
Цей аргумент із серії "нижче пояса". Коли нема чого сказати по суті, переходять на особистості.
Сідай. Одиниця.
при любой власти )))
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар,
https://meduza.io/news/2019/12/12/na-kreysere-admiral-kuznetsov-proizoshel-pozhar-postradal-odin-chelovek?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news
53 хв ·
Щойно «Слуги народу» прийняли рішення про проведення засідання Аграрного Комітету ВРУ в «закритому режимі».
Що ж такого таємного вони там хочуть обговорити?..
Партія «безсмертних камікадзе»??? 🙂 🙂 🙂
Офис президента (ОП) не принимает обращения граждан по указанному на сайте президента электронному адресу.
Это выяснили журналисты, отправив письма на указанный почтовый ящик.
Письма возвращаются отправителям в автоматическом режиме со ссылкой на переполненность ящика.
KV отправила по указанному адресу электронное письмо, чтобы проверить - действительно ли дела с диджитализацией в ОП таковы, как о них написала "Страна".
1. Национальный состав.
2. Родной язык.
3. Религиозную принадлежность.
4. Возрастной состав.
5. Гендерный состав.
6. Образованность.
7. Географию обитания.
8. Трудоустройство и т.д. и т.п.
Про статистику та сукупності - це big data.
Як вони порахують літніх людей, які взагалі не користуються телефоном? Як вони порахують малолітніх дітей, які взагалі ніякого поняття про телефон не мають?
І, головне, на що ж підуть ці мільярди? Який результат з того шоу буде?