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Все про:Львовщина (1791) СБУ (14122) махинации (476)

 СБУ разоблачила миллионные махинации с выплатами из Фонда социального страхования на Львовщине

На Львовщине Cлужба безопасности разоблачила масштабные махинации с соцвыплатами из-за профессиональных заболеваний. В результате злоупотреблений должностных лиц специализированного медучреждения Фонд социального страхования потерял более миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники Службы установили, что глава одной из медико-социальных экспертных комиссий в течение года совместно с другими лицами безосновательно устанавливали работникам местных промышленных предприятий диагнозы по приобретению профзаболеваний. Сфальсифицированые медицинские заключения в дальнейшем использовали для незаконного получения ежемесячных социальных выплат.

Сейчас голове МСЭК осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Четверо других фигурантов дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 и 358 УК Украины. Сейчас обвинительные акты относительно них направлены в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164927
 
 
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Прогнила вся система , где не копни,- везде повальная коррупция и взяточничество .Как ни горько об этом говорить , но как говорил один персонаж "Маємо те , що маємо ". Ломать все к ......
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Крадуть курва на всіх рівнях та на всіх напрямках.... І біля кожного не поставишь (чесного) сбушника ... І нічого з цим не зробшь, як там у казці - відрубав Іван одну голову тому змію а виросло три голови ...
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У маленьких містечках інвалідність собі не купив хіба що святий, або ледачий.
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Додам. Всі ці псевдоінваліди з піною на губах топили за Зє!, бо це "проклатущий карупцианєр Порошенко" украв їхню пенсію!
Можна порадіти за них, вни отриали свою винагороду.
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Так при Порошенко тількі не було розцінок на дверях МСЕКу,одразу ж після Майдана Гідності.
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силикозников и др. с лугандона, всех, тоже проверят?
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