 СБУ разоблачила миллионные махинации с выплатами из Фонда социального страхования на Львовщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники Службы установили, что глава одной из медико-социальных экспертных комиссий в течение года совместно с другими лицами безосновательно устанавливали работникам местных промышленных предприятий диагнозы по приобретению профзаболеваний. Сфальсифицированые медицинские заключения в дальнейшем использовали для незаконного получения ежемесячных социальных выплат.

Сейчас голове МСЭК осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Четверо других фигурантов дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366 и 358 УК Украины. Сейчас обвинительные акты относительно них направлены в суд.

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