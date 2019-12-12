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 Политика Украины, Общество
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Все про:поздравление (782) праздник (1528) Турчинов (3193) ВСУ (413)

 От вас зависит мощь армии и защита каждого украинца, - Турчинов поздравил воинов с Днем Сухопутных войск

Сухопутные войска - самая мощная составляющая ВСУ. Именно от них зависит мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в том, что они надежно защищены.

Об этом говорится в поздравлении Александра Турчинова по случаю Дня Сухопутных войск Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые воины и ветераны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы - самая мощная составляющая ВСУ. Именно от вас зависит мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в том, что они надежно защищены.
Преданность своему конституционному долгу, патриотизм и ответственность при выполнении возложенных на вас задач трудно переоценить. Вы - образец лучших человеческих и рыцарских побед, воинской доблести и отваги, ярко проявившихся во время защиты нашей страны и отражения российской агрессии", - отметил Турчинов.

Также он поблагодарил ветеранов, которые передают приобретенный опыт молодому поколению, и почтил память воинов, погибших в борьбе за нашу землю, отстаивая свободу и независимость Украины.

"Желаю вам крепкого здоровья, добра, семейного уюта и победы! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу родную страну! Слава Украине!", - подытожил Турчинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только сильная украинская армия является реальным гарантом нашей независимости и важнейшим фактором европейской безопасности, - Турчинов поздравил воинов и капелланов с праздником

Источник: https://censor.net.ua/n3164926
 
 
 Топ комментарии
 
А где ж ты была тогда? Почему не на фронте сейчас? Иди освобождай Крым. Или кто-то тебе не даёт?
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Не здав пуйлу Україну. Вбив ватну мрію От вас зависит мощь армии и защита каждого украинца, - Турчинов поздравил воинов с Днем Сухопутных войск - Цензор.НЕТ 4486
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Это говорит тот , кто без боя
й сдал Украинский КРЫМ !
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А где ж ты была тогда? Почему не на фронте сейчас? Иди освобождай Крым. Или кто-то тебе не даёт?
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Внучка ? ))
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Порошенко ЗРАДНИК України .
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Не здав пуйлу Україну. Вбив ватну мрію От вас зависит мощь армии и защита каждого украинца, - Турчинов поздравил воинов с Днем Сухопутных войск - Цензор.НЕТ 4486
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а для чего ему здавать Украину?Ему нужно было 5 лет ее разворовывать
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так разворовал бедную Украину Порошенко, что в супермаркетах очереди по 50 человек, а на дорогах от иномарок не проехать, а летом на курортах всё забито толстопузыми уставшими от войны. Достали нытики.
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Бот, по-твоему то, что люди еще покупают себе еду - признак достатка? Или то, что все прутся в Киев, потому что только Киев по зарплате остался сопоставим с худшими городами ЕС?
Узнай иди размер пенсии и проживи на эти $80 в месяц

Или зарплату в Сумах, Черкассах, Чернигове и прокорми на неё семью.
Совсем тупых ботов набирать стали..
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Почему он бот, а не Голдман?
На сколько поднимут зарплату и пенсии "не ворующие из бюджета" зеленые в 2020 году, чтобы облегчить жизнь людей в Сумах, Черкассах, Чернигове?
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соевый шизофреник а ты наверно хотел чтоб люди сидели дома и питались святым духом?Иномарки это 20 летние ржавые консервные банки.Ты гнида соевая много на этих курортах пенсионеров видел?
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Мальдивские оффшоры?
Назначенные ими Свинарчуки?
Миллиардные дотации своему партнёру Косюку?
Назначенный им рашист Семочко?
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Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ - Цензор.НЕТ 7434 Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ - Цензор.НЕТ 9844 "Мальдивские оффшоры?" Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ - Цензор.НЕТ 5325 Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ - Цензор.НЕТ 5325 Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ - Цензор.НЕТ 5325 Шановний, у вас "вата головного мозга". Інше й коментувати не варто, та ж самісінька вата
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Я пам'ятаю істерику, коли ввели гривню - в какой єщьо странє прєдатіля на дєньгах ізабражают?!!... - виявилось, що мова йшла про Мазепу.
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Не підкажете хто? І як там у гладковських справи? Кажуть, що один з них, працює на бубочку
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Турчинов ще не сидить за здачу усього Чорноморського Флоту Українм а вже взявся за сухопутні війська.
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нельзя взять и сдать флот ) это сделали адмиралы, капитаны и матросы этого самого флота. Безо всякого приказа, потому, что они вата и хотели в россиюшку.
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А где тот герой, что с девизом ИДУ НА ВЫ?
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С праздником настоящие герои Украины!!!Рожи на банковой меняются,а вы наши ангелы хранители!!!С праздничком.!!!
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Список , сданных и.о. президента и турчинова войск и соединений в Украинском КРЫМУ
на 01 марта 2014 года . Их , таких первых лиц государства , сдавших 20 % территории Украины надо судить Военным Трибуналом !

Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802 «Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745 (1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954 «МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» - рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705 «Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» - спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - № U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - № U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)

). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь:

- № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515, г. Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). • Военно-медицинский клинический центр Крымского региона (в/ч -, г. Севастополь). - 57-й войсковой мобильный госпиталь (в/ч -, г. Севастополь). • 386-й базовый военный госпиталь имени Святителя Луки (в/ч А-4614, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 540-й центральный военно-морской госпиталь (в/ч А-1716, г. Севастополь). • Центр реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВМС и ВВС (в/ч А-1883, Автономная республика Крым, г. Судак). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Феодосийский» (в/ч А-1370, Автономная республика Крым, г. Феодосия). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» (в/ч А-0360, Автономная республика Крым, Алуштинский р-н, пгт Партенид). • Центральный детский клинический санаторий (в/ч А-1514, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 4-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-4504, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 1030-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-3172, г. Севастополь). • Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13)). • 15-й отдельный батальон внутренних войск (КЭОП) (в/ч 3055, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 18-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции (в/ч 3058, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, пгт Гаспра).
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Ватко, а чому саме ця дата "01 марта 2014 год". Вона для тебе сакраментальна? "Совет Федерации России одобрил использование российских войск на Украине. Соответствующее постановление российские сенаторы поддержали единогласно. День Освобождения Украины. «Этот день - день 1 марта 2014 года - навсегда войдёт в историю как день «украинской весны». Станет ли этот день государственным праздником?"
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А правда жизни зафиксирована в истории.
Турчинов , назначенный И.О президента не объявлял ВП ( военное Положение) . потому ,
что срывалась вся затея с Майданом и выборами нового президента 25 мая 2014 года.
20 февраля 14 года в Керчи с парома высадилась первая группа "зеленых человечков" гру
рф и события развивались бы совсем по другому сценарию,

если бы продажные таможенники -погранцы и прочий озброенный тогда люд-
дававший ПРИСЯГУ на верность Украине остановил вооруженное вторжение.
Однако выборы. " Вы там держитесь " 189 частей и соединений было в Крыму на то время.

Не считая ВМФ - 58 боевых вымпелов !Вооруженных -обученных-с полными складами "НЗ" вооружений -продовольствия - топлива и 07 июня на пост Главы стал Мальдивский .
. 01.08.2014 армия пошла на Донбасс без объявления войны.
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Мадам, чия "правда життя", ви хоч самі розумієте, яку галімат'ю пишете? "Затея с Майданом" і "захват Крыма " зелеными человечками"? В вашій історії, це вже якийсь зговір між Пастором і мордором, заради повалення влади "легітімного"
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Ти знов тут троляка? Я вже казав тобі киш звідси.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Zt9efnLV4UY&feature=emb_logo
Глава ВМС Украины контр-адмирал Березовский принес присягу на верность АКСЕНОВУ
2 марта 2014
.

https://www.segodnya.ua/politics/komanduyushchim-vms-ukrainy-stal-berezovskiy-ukaz-499772.html

Дата 01 марта 2014 года действительно сакраментальна.
И.о президента УКРАИНЫ турчинов издал указ
текст указа № 188/2014 от 1 марта 2014 года обнародован на сайте главы государства.
"Назначить контр-адмирала Березовского Дениса Валентиновича командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.номер о назначении Харьковского Адмирала флота Березовскко, Дениса Валентиновича , командующим ВМФ Украины и

тот со всем штабом на следующий день 02.03.2014) присягнул сепаратисту АКСЕНОВУ.

Чем полностью деморализовал л/с кораблей ВМФ и наземных штурмовых полков .
Глава ВМС Украины контр-адмирал Березовский принес присягу на верность АКСЕНОВУ
2 марта 2014
Статья 111 Уголовного кодекса Украины.
«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооружённого конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет».
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Хотел бы написать характеристику поздравителя...Но бан будет обеспечен. - Где свобода слова ? )))
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Вітання хлопцям🇺🇦🇺🇦🇺🇦...........
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A. Кто сейчас Турчинов, член парламента?
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к чему это пафосное раздувание щек - пехотой в наше время воюют лишь страны третьего мира...и то, пока их не решат "принудить к миру" парой эскадрильей штурмовиков...когда современная авиация появится?... судя по всему никогда... Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ - Цензор.НЕТ 4849
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