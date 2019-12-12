 От вас зависит мощь армии и защита каждого украинца, - Турчинов поздравил воинов с Днем Сухопутных войск

Об этом говорится в поздравлении Александра Турчинова по случаю Дня Сухопутных войск Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые воины и ветераны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы - самая мощная составляющая ВСУ. Именно от вас зависит мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в том, что они надежно защищены.
Преданность своему конституционному долгу, патриотизм и ответственность при выполнении возложенных на вас задач трудно переоценить. Вы - образец лучших человеческих и рыцарских побед, воинской доблести и отваги, ярко проявившихся во время защиты нашей страны и отражения российской агрессии", - отметил Турчинов.
Также он поблагодарил ветеранов, которые передают приобретенный опыт молодому поколению, и почтил память воинов, погибших в борьбе за нашу землю, отстаивая свободу и независимость Украины.
"Желаю вам крепкого здоровья, добра, семейного уюта и победы! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу родную страну! Слава Украине!", - подытожил Турчинов.
й сдал Украинский КРЫМ !
Узнай иди размер пенсии и проживи на эти $80 в месяц
Или зарплату в Сумах, Черкассах, Чернигове и прокорми на неё семью.
Совсем тупых ботов набирать стали..
На сколько поднимут зарплату и пенсии "не ворующие из бюджета" зеленые в 2020 году, чтобы облегчить жизнь людей в Сумах, Черкассах, Чернигове?
Назначенные ими Свинарчуки?
Миллиардные дотации своему партнёру Косюку?
Назначенный им рашист Семочко?
на 01 марта 2014 года . Их , таких первых лиц государства , сдавших 20 % территории Украины надо судить Военным Трибуналом !
Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802 «Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745 (1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954 «МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» - рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705 «Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» - спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - № U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - № U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)
). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь:
- № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515, г. Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). • Военно-медицинский клинический центр Крымского региона (в/ч -, г. Севастополь). - 57-й войсковой мобильный госпиталь (в/ч -, г. Севастополь). • 386-й базовый военный госпиталь имени Святителя Луки (в/ч А-4614, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 540-й центральный военно-морской госпиталь (в/ч А-1716, г. Севастополь). • Центр реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВМС и ВВС (в/ч А-1883, Автономная республика Крым, г. Судак). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Феодосийский» (в/ч А-1370, Автономная республика Крым, г. Феодосия). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» (в/ч А-0360, Автономная республика Крым, Алуштинский р-н, пгт Партенид). • Центральный детский клинический санаторий (в/ч А-1514, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 4-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-4504, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 1030-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-3172, г. Севастополь). • Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13)). • 15-й отдельный батальон внутренних войск (КЭОП) (в/ч 3055, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 18-й отдельный специальный моторизованный батальон милиции (в/ч 3058, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, пгт Гаспра).
Турчинов , назначенный И.О президента не объявлял ВП ( военное Положение) . потому ,
что срывалась вся затея с Майданом и выборами нового президента 25 мая 2014 года.
20 февраля 14 года в Керчи с парома высадилась первая группа "зеленых человечков" гру
рф и события развивались бы совсем по другому сценарию,
если бы продажные таможенники -погранцы и прочий озброенный тогда люд-
дававший ПРИСЯГУ на верность Украине остановил вооруженное вторжение.
Однако выборы. " Вы там держитесь " 189 частей и соединений было в Крыму на то время.
Не считая ВМФ - 58 боевых вымпелов !Вооруженных -обученных-с полными складами "НЗ" вооружений -продовольствия - топлива и 07 июня на пост Главы стал Мальдивский .
. 01.08.2014 армия пошла на Донбасс без объявления войны.
Глава ВМС Украины контр-адмирал Березовский принес присягу на верность АКСЕНОВУ
2 марта 2014
.
https://www.segodnya.ua/politics/komanduyushchim-vms-ukrainy-stal-berezovskiy-ukaz-499772.html
Дата 01 марта 2014 года действительно сакраментальна.
И.о президента УКРАИНЫ турчинов издал указ
текст указа № 188/2014 от 1 марта 2014 года обнародован на сайте главы государства.
"Назначить контр-адмирала Березовского Дениса Валентиновича командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.номер о назначении Харьковского Адмирала флота Березовскко, Дениса Валентиновича , командующим ВМФ Украины и
тот со всем штабом на следующий день 02.03.2014) присягнул сепаратисту АКСЕНОВУ.
Чем полностью деморализовал л/с кораблей ВМФ и наземных штурмовых полков .
Глава ВМС Украины контр-адмирал Березовский принес присягу на верность АКСЕНОВУ
2 марта 2014
Статья 111 Уголовного кодекса Украины.
«Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооружённого конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, - карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет».