 После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Так, в Овидиопольской райадминистрации сообщили, что проблема нарушения норм пожарной безопасности в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, учреждениях в районе остается нерешенной.
На сегодняшний день официально по четырем учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм пожарной безопасности.
Райадминистрацией по вышеуказанным учебным заведениям подготовлены проектные документы и экспертизы.
По предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам пожарной безопасности необходимо 2-3 млн грн.
"Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе", - сообщили в РГА.
Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.
В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.
Ну хай проект 200-400 тис (макс)....А роботи ?
тут дело в обещаниях, еще раз: из-за нарушений пожарной безопасности закроют четыре школы. от зеленского были обещания построить школы. тут можно гораздо дешевле решить проблему и не допустить закрытия, но нет - закроют. единственное объяснение - эти школы лишние, но так ли это? нет 2-3 млн на ремонт в 2019? тогда зачем обещать построить 100 новых в 2020? тем более что все это вообще задачи не президента, а местных бюджетов. президент пусть занимается армией и внешней политикой.