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Все про:Одесса (5830) пожар (3847) школа (1958) РГА (192)

 После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА

После пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Овидиопольском районе Одесской области из-за нарушений пожарной безопасности закроют 4 школы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Так, в Овидиопольской райадминистрации сообщили, что проблема нарушения норм пожарной безопасности в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, учреждениях в районе остается нерешенной.

На сегодняшний день официально по четырем учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм пожарной безопасности.

Райадминистрацией по вышеуказанным учебным заведениям подготовлены проектные документы и экспертизы.

По предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам пожарной безопасности необходимо 2-3 млн грн.

"Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе", - сообщили в РГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесском колледже: спасатели обнаружили тела 14 погибших, 9 из них - не идентифицированы, - ГСЧС

Как сообщалось, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3164924
 
 
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А у нас, після того як завалилась школа, при появі найменшої тріщини також закривають освітні заклади. Вже дитсадок закрили і ще одну школу...
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2-3 ляма !? . После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА - Цензор.НЕТ 7500 ..Це з відкатами !? После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА - Цензор.НЕТ 8264.
Ну хай проект 200-400 тис (макс)....А роботи ?
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Це гарний привід зменшити навантаження на б'юджет. І вчителів зменшити. Щоб не пікетували держадміністрації за не отриману зарплатню. Вчителі, вас хоч навчило зелене цунамі, що в коробці духів може бути лайно?
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Для зеленої влади легше закрити цілу школу, ніж вирішити проблему з пожежної безпекою. А Зєлєнскій пообіцяв відкрити/побудувати 100 шкіл. Це на Дамбасі, мабудь. Або знову невдала "шютка".
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Что же порохосрань за 5 лет не смогла решить эту проблему? Даже не то что не смогла, а принципиально ничего не делала.
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не все противники зеленского за пороха, ваше аргумент уже полгода как в прошлом.
тут дело в обещаниях, еще раз: из-за нарушений пожарной безопасности закроют четыре школы. от зеленского были обещания построить школы. тут можно гораздо дешевле решить проблему и не допустить закрытия, но нет - закроют. единственное объяснение - эти школы лишние, но так ли это? нет 2-3 млн на ремонт в 2019? тогда зачем обещать построить 100 новых в 2020? тем более что все это вообще задачи не президента, а местных бюджетов. президент пусть занимается армией и внешней политикой.
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Восстановление системы пожарной безопасности займет не один день. И на период работ, во избежании травм учащихся, учебное учреждение должно быть ЗАКРЫТО. Где указано что школы будут закрыты навсегда???
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За 5 років можна було вирішити протипожежні проблеми а не дерибанити бюджет прикриваючись нуш
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Запитання для зебіла - що заважає зараз? Владу напевне міняли, щоб школи ремонтувати? Нє, зебіл? Чи щоб закривати?
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Вопрос с дальнейшим обучение детей этих школ решен? Нет. Бабло в карман,а там будь,что будет.нужно не школы закрывать а " Турборежиме" оборудовать всем необходимым для дальнейшего обучения детей. А ПРОВЕРКИ проводить после. Закрывать мастера,ВМЕСТО "СТРАНЫ В СМАРТФОНЕ,начинать нужно с элементарного,так что РГА вперед, с ответственными от РГА, а после пожарные, тдолжны проверить, и штрафы этим самым РГА,за похеренную работу,вот тогда будет ок.
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