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 Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция обнаружила в Киеве фейковый патрульный автомобиль полиции с водителем в полицейской форме без соответствующих документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Вчера, около 14 часов, на Оболонском проспекте патрульные заметили автомобиль Ford, который имел полицейскую символику и был оборудован проблесковыми маячками.

Инспекторы остановили автомобиль чтобы проверить наличие разрешения на использование соответствующей символики и специальных световых устройств, поскольку устанавливать их разрешено только на оперативные или специальные транспортные средства.

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 01

За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но никаких документов, удостоверяющих его принадлежность к правоохранительным органам, как и разрешения на использование специальных устройств предоставить не смог.

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На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) и протокол по ст. 122-5 (Нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств) КоАП.

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 02

Автомобиль патрульные эвакуировали на штрафстоянку.

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 03
Фото: патрульная полиция

Патрульные задержали в Киеве фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем 04

Источник: https://censor.net.ua/n3164922
 
 
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Ага... А СБУ-ушники, типа, накрыли псевдо-бордель с псевдо-праститутками, крышуемые псевдо-полицейскими ?
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Він просто з дитинства мріяв стати патрульним. Мрії збуваються.
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ждем заявлений о проверке бдительности ментов ?
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Там фото ще й з не замазаними номерами лугандонця.
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киев скоро станет аки дубаи полиция на мустангах
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а чего эта шелупонь в 24 года не на фронте ? Там вчера писали что лугандонская регистрация этого тазика … Их сейчас пол Киева вот таких вот "беженцев" .
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И? Отделается легким испугом и дальше будет псевдополицейским развлекаться
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О, поприкалывался, полицейский "мустанг".
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