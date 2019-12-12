 Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

За это решение проголосовало большинство, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Решение палаты представителей утверждает правки к изначальному проекту оборонного бюджета, в том числе и в части санкций против компаний, участвовавших в прокладывании "Турецкого потока" и "Северного потока 2". Они будут действовать даже в том случае, если трубопроводным проектам изменят название или заменят их на другие.

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Так, санкции накладываются на:

судна, которые занимались прокладыванием труб на глубине 100 футов ниже уровня моря;

иностранных лиц, которые осознанно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти судна для постройки проекта или обманным путем или сложными операциями принимали участие в предоставлении этих кораблей для строительства "Турецкого потока" и "Северного потока 2".

Это решение накладывает ограничения, в том числе, на выдачу американских виз, также возможна аннуляция действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, которые попали под санкции. Кроме этого, может быть заморожено имущество и активы таких лиц на территории США.

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После вступления этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространятся санкции. У компаний, причастных к постройке "Турецкого потока" и "Северного потока 2", будет 30 дней, чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами.

Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.