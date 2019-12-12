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 Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Палата представителей американского конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

За это решение проголосовало большинство, пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Решение палаты представителей утверждает правки к изначальному проекту оборонного бюджета, в том числе и в части санкций против компаний, участвовавших в прокладывании "Турецкого потока" и "Северного потока 2". Они будут действовать даже в том случае, если трубопроводным проектам изменят название или заменят их на другие.

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Так, санкции накладываются на:

  • судна, которые занимались прокладыванием труб на глубине 100 футов ниже уровня моря;
  • иностранных лиц, которые осознанно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти судна для постройки проекта или обманным путем или сложными операциями принимали участие в предоставлении этих кораблей для строительства "Турецкого потока" и "Северного потока 2".

Это решение накладывает ограничения, в том числе, на выдачу американских виз, также возможна аннуляция действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, которые попали под санкции. Кроме этого, может быть заморожено имущество и активы таких лиц на территории США.

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После вступления этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространятся санкции. У компаний, причастных к постройке "Турецкого потока" и "Северного потока 2", будет 30 дней, чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами.

Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3164916
 
   
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Ні в самий раз.Пуйло грощі вже потратив,в сраку.Тепер всі будуть шугатись від цих газопроводів,бо можно буде теж отримати "пользу".
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Введение сп-2 в эксплуатацию уже откладывается примерно до лета, а с санкциями, дай бог, и до следующего года отложат.
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Там всё просчитано.
Кацы вбухали в трубы дофига денег. В том числе и в кредит.
Уже в текущих условиях оно не окупится никогда.
Далее планомерно это вложение превращается в кучу металлолома.
Сначала тянули резину с разрешениями, потом законодательноограничили загрузку газопровода в 50%. Щас добивают санкциями.
Газопровод нужен кацам прямо сейчас. Через два года он будет уже не нужен. Потому как идёт массовая постройка инфраструктуры для поставки СПГ морем.
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Оце так польза росіянії поперла))Ібо нєх"й))
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сейчас зебилы начнут выть про то что американские санкции на хлеб не намажешь
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ничего личного, но первый ты завыл ...
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Переживаешь за рашку? Или переживаешь что ты зебил?
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переживаю что бы ты горло от вытья не сорвал , тебе ещё на "новой звезде" в кремле "выступать" .
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В ваших кацапских праздниках не разбираюсь.
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Тобто російський газ для европейців буде значно дорожчий. Вітаємо Меркель, яка так все вирішила.
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Этот закон вряд ли пройдёт одобрение сенатом и уж точно его не подпишет Трумп. Дело в том, что санкции против европейских компаний череваты их ответочкой для американских продавцов СПГ.
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Еще как пройдет.
Условием развала СССР было: РФ качает углеводороды, а Украина и Беларусь перекачивают.
Не нарушила бы газоколонка "Сухаревскую конвенцию" ("Золотой теленок"), не было бы санкций.
Впрочем, РФ никто не мешает прокладывать трубы самим. Дело то простое, разработай технологии - да и вперед.
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Не смішить, юо Польща не буде вводити санкціі.
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Нет, не будет, но только если газ пойдет через Украину.
"Взбесившая российская газоколонка" нарушила договор, по которому РФ приняли в мировое прогрессивное человечество. Условие было простым: после разрушения СССР РФ качает углеводороды, а Украина и Беларусь перекачивают.
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Я говорю про газ, який качають через ПП2.
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Десяток-другой посудин попадут под раздачу+их владельцы. Для рашки это не смертельно, в крайнем случае компенсирует баблом.
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Не так,ти прочитав статью?Там написано шо зміна назви,не прокате,всі хто причетний получать своє.А тепер на майбутьнє,хто забажає опинитись під санкціями США?
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кацапам санкции только на пользу - объявят про импортозамещение экспорта газа.
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Чудова новина. Просто чудова. Більше санкцій- на користь підарашці😉😉😉
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Что-то мало совсем. С таким энтузиазмом рашку хоронить ещё долго будем
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В самый раз! Завтра дедлайн переговоров о транзите. путина поставили на колени)
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****...
Срут в очко на улице, выкидывают дерьмо в пакетах на улицу,****** унитазы, убивают соседей, зато трубы тянут..
Это писец..
Какой же с нами по соседству живёт дикарь, под названием рашка...
Фу...
Зебилы фас!
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