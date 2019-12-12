 Помпео заявил, что версия Лаврова относительно содержания встречи с Трампом не соответствует истине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Hill.
"Заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", – отметил Помпео по поводу заявления Лаврова о том, что с Трампом они будто бы "даже не обсуждали выборы".
По словам Помпео, Трамп четко отметил во время его встречи с министром Лавровым и другими российскими представителями, что сам он и Америка считают их вмешательство в выборы в США неприемлемым".
Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после проведения "нормандского саммита" в Париже.
На встрече Помпео обсудил с Лавровым вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.
Вони Ж постійно БРЕШУТЬ сруть де вдасця та ще й називають себе "русцькімі"
Ну цеж просто атракціон відвертого блюзнврства! Та які Ж такі "русцькіі" з мєдвєдєва-пукіна(шоломова)-лаврова-жиріновского-іванова-володіна-суркова...?
Та й "русцькімі" євреями їх назвати не можно бо ж вони не є релегійними ...
так що то таке... приліпилось на голови дурних москалів і робить їх ще дурнішими ніж вони є