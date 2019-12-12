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Все про:выборы (23090) Лавров (1665) Россия (74531) США (15901) Трамп (2686) Помпео (183)

 Помпео заявил, что версия Лаврова относительно содержания встречи с Трампом не соответствует истине

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал неправду, когда заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему вмешательство в американские выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Hill.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", – отметил Помпео по поводу заявления Лаврова о том, что с Трампом они будто бы "даже не обсуждали выборы".

По словам Помпео, Трамп четко отметил во время его встречи с министром Лавровым и другими российскими представителями, что сам он и Америка считают их вмешательство в выборы в США неприемлемым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео обсудил с Лавровым переговоры Зеленского и Путина, а также указал, что Крым принадлежит Украине

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после проведения "нормандского саммита" в Париже.

На встрече Помпео обсудил с Лавровым вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России.

Источник: https://censor.net.ua/n3164915
 
 
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Хто би сумнівався, що козлорилий тварі - БРЕХУНИ І АБСОЛЮТНЕ ЗЛО.
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Там курва шо не хряк з Кремля то пи@дун ) Час вже звикнути )
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Не нужно кацапскую брехню,называть версией,просто обычная кацапская брехня.
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"Войны не будет. Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется"
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Всі вони там *****,сидять на ***** і ****** поганяють.А вони з ними ще щось підписують...Дебіли ***)
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і хто ж ще має сумніви що москальська хуцпата мішпуха серед ЛЮДЕЙ жити не здатна..
Вони Ж постійно БРЕШУТЬ сруть де вдасця та ще й називають себе "русцькімі" Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності - Цензор.НЕТ 2648
Ну цеж просто атракціон відвертого блюзнврства! Та які Ж такі "русцькіі" з мєдвєдєва-пукіна(шоломова)-лаврова-жиріновского-іванова-володіна-суркова...? Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності - Цензор.НЕТ 7540
Та й "русцькімі" євреями їх назвати не можно бо ж вони не є релегійними ...
так що то таке... приліпилось на голови дурних москалів і робить їх ще дурнішими ніж вони є
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ВСЕМ "версиям" Лаврова место в личной медицинской карточке больного Лаврова, а не в истории дипломатии...
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