EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  3114  41
Материалы по теме:
Все про:Крым (22173) Россия (74531) Кулеба Дмитрий (224)

 Россия боится разговоров о Крыме как огня, - вице-премьер Кулеба

Вопросы деоккупации и возвращения Крыма остаются в приоритете для Украины в переговорах на международном уровне, в то время как Россия "боится как огня" обсуждений этих вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, Россия боится этих разговоров как огня, всячески их избегает, но мы никогда не то что не выпустим вопрос Крыма с повестки дня, мы никогда не выпустим его из перечня приоритетных вопросов во время наших международных контактов", - подчеркнул украинский чиновник.

При этом он уточнил, что украинская сторона основывает свою позицию на ряде ключевых тезисов в вопросе Крымского полуострова.

"Прежде всего, Крым является украинским, и никто из цивилизованных стран не признает его принадлежности к Российской Федерации. Но этого мало, нельзя останавливаться на констатации факта, нужно работать над тем, чтобы вырабатывать конкретные механизмы", - отметил вице-премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча в нормандском формате - это дипломатическое наступление Украины, - вице-премьер Кулеба

По его словам, во-первых, речь идет о механизме защиты прав человека на полуострове. Во-вторых, необходимо добиться от РФ обязательства как государства-оккупанта по оккупированной территории. И, в-третьих, нужно разрабатывать пути деоккупации полуострова, отметил Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции находится с визитом в США, где провел ряд встреч в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3164913
 
 
 Топ комментарии
 
Наш перзедент цією темою не зловживає.
Щоб не засмучувати свого старшого колегу.
 показать весь комментарий
 
Вопросы деоккупации и возвращения Крыма остаются в приоритете для Украины в переговорах на международном уровне .... Россия боится разговоров о Крыме как огня, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4628

Ми бачимо. Уже =вєлічайший= пре-зе-дент побалакав у понеділок не =пєрєґаворах на мєждународном уравнє=...

Він свідомо і зумисно не називає агресора агресором (персонаж сам пояснив), а вони втирають про свої зе-пріорітети.

Ну нічо, через чотири місяці кагал знову збере і так само пошикує три-чотири дні замість пів-дня за державні кошти ... =рєшать= буде і =вайну астанавлівать= ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо что Зеленский вернул Крым в повестку дня
 показать весь комментарий
 
 
боится так как турция разговоров о захвате кипра)) плевать они хотели на эти разговоры))
 показать весь комментарий
 
 
Есть в Одессе поговорка: "Лопни, но "держи фасон...". Так и "кремлёвские"... Тужатся изо всех сил, но "фасон держат"... Всё это "понты дешёвые"... Всё они прекрасно понимают... Но тут вопрос в том, что только они "дадут послабуху" - и вся их "карточная конструкция" начнёт валиться... За признанием участия в войне на Донбассе потянется "оккупация" - как Донбасса, так и Крыма. За "оккупацией" потянется "компенсация", "репарация", "контрибуция" и другие "ништяки"...И они об этом знают... Потому и "упираются рогом"...
 показать весь комментарий
 
 
ой они тешат себя (только себя) мыслями что по тихому забудется потому нечего говорить надо все в тишине чтобы было а там свыкнутся.
они всюду так делают...
накосячат потом их на вид ставят они сразу в позу все мы не хотим это обсуждать...
а европа как толерантная говорит ну ок... подождем... ну и ждуны там тусят в еуропе а кацапстан пока петляет как завоеватель вон смотрите мы нахапали сколько.... мы великие.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Може не боятися. Хохлобидло дало їм до рук доброго вогнегасника: блаЗЄнського.
І "кулеб" у вигляді цистерн з водою.
 показать весь комментарий
 
 
Ага! Тому страшний Зєлєнскій, щоб не налякати пуцина, про Крим у Парижі не заїкався. Бо пуцин би втік і домовлятися "десь посередині" не було б з ким.
 показать весь комментарий
 
 
Вопросы деоккупации и возвращения Крыма остаются в приоритете для Украины в переговорах на международном уровне ....

Ми бачимо. Уже =вєлічайший= пре-зе-дент побалакав у понеділок не =пєрєґаворах на мєждународном уравнє=...

Він свідомо і зумисно не називає агресора агресором (персонаж сам пояснив), а вони втирають про свої зе-пріорітети.

Ну нічо, через чотири місяці кагал знову збере і так само пошикує три-чотири дні замість пів-дня за державні кошти ... =рєшать= буде і =вайну астанавлівать= ...
 показать весь комментарий
 
 
Чому ж?- Посміхауючись як завжди дебілуватою посмішкою Зеленський сказав що для українців Крим був і лишається українським. І вашим, і нашим. Як єврей.... Ой....
 показать весь комментарий
 
 
У тебе ще одне =як= є ... Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9643
Ото саме воно. Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9643
 показать весь комментарий
 
 
Потому вы о нем и не вспоминаете.
Абы не спугнуть!
 показать весь комментарий
 
 
До речі, а що з унітазами? Бубочка хоч питав за них?
 показать весь комментарий
 
 
Так боявся ж москалів (партньоров своїх) налякать ...
Бач, яка "сила" у блазня ! Россия боится разговоров о Крыме как огня, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 6741

Класно по вухах їздять, правда ?
 показать весь комментарий
 
 
россия вскрыла границу Украины в ночь на 1 марта 2014 года,потому что донецкий Хряк Витя попросил помощи.Письмо Плешивову Вове датировано именно первым март а.Это подтвердил Чуркин в ООН
 показать весь комментарий
 
 
А потом Чуркин "скоропостижно помер", чтобы не смог подтвердить это повторно...
 показать весь комментарий
 
 
Там просто х ложили на эти разговоры, но тут доходит об этом по другому
 показать весь комментарий
 
 
"Россия "боится как огня" … рассмешил …
 показать весь комментарий
 
 
Дважды Чечню брали быдлосы кремля.Перестали бояцца.Хи хи
 показать весь комментарий
 
 
Германия уже 30 лет платит Дань бывшему коммуняцкому ГДР. А вы готовы платить налоги за оккпурованный кремлевским мудаком Далбасс?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зато при соевобобовом Крым стал Украинским,да порохосрань .
 показать весь комментарий
 
Pavlo Klimkin‏Подлинная учетная запись @PavloKlimkin 13 ч.13 часов назад



Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно а, може, це геополітика ну в мене якось душевніше було


Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9415
Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 8104
 показать весь комментарий
 
 
Кремлеские шакалы ничего не бояцца.50 миллионов жизней отдали Гитлеру,почти 30 миллионов Кайзеру Вильгельму.Повторить СМОЖЕТЕ рюсскае быдло?Вояки сраные
 показать весь комментарий
 
 
"50 миллионов жизней отдали Гитлеру,почти 30 миллионов "
Они гнали на убой поневоленные народы - так что им пофиг...
 показать весь комментарий
 
Вот идиот. И это непреходяще. Но то таке. Что там с комитетом Рады по земле? Еще не собрался? Или уже не собрался?
 показать весь комментарий
 
 
Наш перзедент цією темою не зловживає.
Щоб не засмучувати свого старшого колегу.
 показать весь комментарий
 
 
Боіться не боіться але хер віддасть , а про повернення силовим шляхом - забути , немає шансів
 показать весь комментарий
 
Вот поэтому в Париже шмаркля не сказал о Крыме и пол-слова. Также ни слова не сказал о тех украинских заключённых, которые томятся в России и в Крыму. Речь шла только про тех. кто в ДНР и ЛНР.
 показать весь комментарий
 
 
Аааа))) это капец... шмаркля засцал пуйлу за Крым сказать, но сцыт именно только пуйло... дегенераты зеленые
 показать весь комментарий
 
 
Янукович украл одну шапку и опозорился на всю жизнь. А эти украли целый полуостров, и теперь бояться даже разговоров о Крыме. И что они приобрели, безводный, высоко дотационный Крым, сплошные убытки, озлобленное население Крыма, сплошной позор, санкции, которые разрушат экономику России, презрение всего мира и тд. И в конце концов Крым придется возвращать. А Украине решать любой вопрос с РФ необходимо только после деоккупации Крыма. Пока Крым оккупирован с РФ вообще недопустимо, иметь никаких дел.
Пора уже порвать с оккупантами дипломатические отношение, прекратить торговать, национализировать все российское в Украине (бизнес, банки, всякие активы). Оккупанты нам не товарищи и не деловые партнеры
 показать весь комментарий
 
Пороховата много ли Петя про Крым вспоминал на таких встречах и не при Пете ли вопрос деокупации Крыма и Донбасса разделили
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх