 Россия боится разговоров о Крыме как огня, - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба.
"Безусловно, Россия боится этих разговоров как огня, всячески их избегает, но мы никогда не то что не выпустим вопрос Крыма с повестки дня, мы никогда не выпустим его из перечня приоритетных вопросов во время наших международных контактов", - подчеркнул украинский чиновник.
При этом он уточнил, что украинская сторона основывает свою позицию на ряде ключевых тезисов в вопросе Крымского полуострова.
"Прежде всего, Крым является украинским, и никто из цивилизованных стран не признает его принадлежности к Российской Федерации. Но этого мало, нельзя останавливаться на констатации факта, нужно работать над тем, чтобы вырабатывать конкретные механизмы", - отметил вице-премьер-министр.
По его словам, во-первых, речь идет о механизме защиты прав человека на полуострове. Во-вторых, необходимо добиться от РФ обязательства как государства-оккупанта по оккупированной территории. И, в-третьих, нужно разрабатывать пути деоккупации полуострова, отметил Дмитрий Кулеба.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции находится с визитом в США, где провел ряд встреч в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.
они всюду так делают...
накосячат потом их на вид ставят они сразу в позу все мы не хотим это обсуждать...
а европа как толерантная говорит ну ок... подождем... ну и ждуны там тусят в еуропе а кацапстан пока петляет как завоеватель вон смотрите мы нахапали сколько.... мы великие.
І "кулеб" у вигляді цистерн з водою.
Ми бачимо. Уже =вєлічайший= пре-зе-дент побалакав у понеділок не =пєрєґаворах на мєждународном уравнє=...
Він свідомо і зумисно не називає агресора агресором (персонаж сам пояснив), а вони втирають про свої зе-пріорітети.
Ну нічо, через чотири місяці кагал знову збере і так само пошикує три-чотири дні замість пів-дня за державні кошти ... =рєшать= буде і =вайну астанавлівать= ...
Ото саме воно.
Абы не спугнуть!
Бач, яка "сила" у блазня !
Класно по вухах їздять, правда ?
Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно а, може, це геополітика ну в мене якось душевніше було
Они гнали на убой поневоленные народы - так что им пофиг...
Щоб не засмучувати свого старшого колегу.
Пора уже порвать с оккупантами дипломатические отношение, прекратить торговать, национализировать все российское в Украине (бизнес, банки, всякие активы). Оккупанты нам не товарищи и не деловые партнеры