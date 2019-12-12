 Россия боится разговоров о Крыме как огня, - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, Россия боится этих разговоров как огня, всячески их избегает, но мы никогда не то что не выпустим вопрос Крыма с повестки дня, мы никогда не выпустим его из перечня приоритетных вопросов во время наших международных контактов", - подчеркнул украинский чиновник.

При этом он уточнил, что украинская сторона основывает свою позицию на ряде ключевых тезисов в вопросе Крымского полуострова.

"Прежде всего, Крым является украинским, и никто из цивилизованных стран не признает его принадлежности к Российской Федерации. Но этого мало, нельзя останавливаться на констатации факта, нужно работать над тем, чтобы вырабатывать конкретные механизмы", - отметил вице-премьер-министр.

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По его словам, во-первых, речь идет о механизме защиты прав человека на полуострове. Во-вторых, необходимо добиться от РФ обязательства как государства-оккупанта по оккупированной территории. И, в-третьих, нужно разрабатывать пути деоккупации полуострова, отметил Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции находится с визитом в США, где провел ряд встреч в Конгрессе и администрации Соединенных Штатов.