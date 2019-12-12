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Все про:Одесса (5836) пожар (3855) смерть (6287)

 Пожар в одесском колледже: всего спасатели обнаружили тела 14 погибших, 9 из них - не идентифицированы, - ГСЧС

По состоянию на 7 утра 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания сгоревшего одесского колледжа.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что к ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и 8 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

Согласно данным МВД по состоянию на 10 декабря в результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3164911
 
 
 Топ комментарии
 
Дурнику - Чорнобиль не при ссср вибухнув? Згорілі живцем пасажири двох поїздів при аварії продуктопроводу в сибірі - не при ссср? Про гулаг - вже мовчу.. Перед тим як дрочити на ссср - треба хоч трохи знати історію ссср..
Співчуття родинам загиблих на пожежі в Одесі..
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І називалась вона ТЮРМА НАРОДІВ, і люди горіли і розстрілювали їх в Черкаську, і паспортів селяни-раби не мали. Пішов нафуй кацап Anastas K11 з "сваєй страной"
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Гавно был твой совок, ничего не было и все катастрофы скрывали
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Если бы у пожарных были спасательные надувные кубы или хотя бы батуты, погибло бы в разы меньше. Это даже не высотка, а старый дом. А так боялись выпрыгивать, разбиваться. Столпились в корридорах и задыхались
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Была прекрасная страна СССР. Работали заводы, была замечательная медицина и образование. Текли куда надо каналы и в конце куда надо впадали. Люди не горели в пожарищах. Теперь ничего этого нет. Народ несчастен, счастливы только криминальные олигархи и всякого рода жульё!
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І називалась вона ТЮРМА НАРОДІВ, і люди горіли і розстрілювали їх в Черкаську, і паспортів селяни-раби не мали. Пішов нафуй кацап Anastas K11 з "сваєй страной"
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Анастас мабуть не жив в сировини. Бо інакше не писав би таку хєрню.
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мабуть і не знає хто такі лєнін, сралін, гулаг Пожежа в одеському коледжі: рятувальники виявили тіла 14 загиблих, 9 із них - не ідентифіковані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2682
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Дурнику - Чорнобиль не при ссср вибухнув? Згорілі живцем пасажири двох поїздів при аварії продуктопроводу в сибірі - не при ссср? Про гулаг - вже мовчу.. Перед тим як дрочити на ссср - треба хоч трохи знати історію ссср..
Співчуття родинам загиблих на пожежі в Одесі..
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То, что тебе по телеку нерасказывали про подары в сссре, не значит, что их не было )
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Гавно был твой совок, ничего не было и все катастрофы скрывали
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Если такая прекрасная, почему не уберегли? Может прекрасной была лишь мечта?
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Ничего хорошего не было по сути.Я родилась и прожила в СССР в нищете...Вечно кого-то обрабатывая , более тупого, потому что всех усредняли.Об авариях не сообщали , все скрывалось и мы были "самые самые"! Я не говорю о тех которые были супер и которых просто сгноили в лагерях за это...Интеллигенцию и умных...Гбисты не терпели умничаний...Как и сейчас в рашке.
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ага негорели один чернобль чего стоит
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Чернобыль был фактически искусственно спланирован-смотрите документы...Дурь , недогляд, и недоумство...
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в сссре сраном каждый год на дорогах гибло 100 000.сейчас скорости возросли,инобрычки летают что твари на дорогах плохих.
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В "турборежиме", нужно не пожарных на проверки посылать,а НАЗНАЧИТЬ ответственных от РГА(пусть поработают),ВЫДЕЛИТЬ бабло,и УСТРАНЯТЬ недостатки.А УЖ ПОСЛЕ пожарные должны штрафовать ,не директоров школ и садиков,а ОТВЕТСТВЕННЫХ от РГА и РУКОВОДИТЕЛЕЙ РГА,так как ОНИ ДОЛЖНЫ КОнТРОЛИРОВАТЬ,тогда будет порядо. СОБИРАЕМ ПЕТИЦИЮ?
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Не поможет...Как по мне вся Одесса старая и требует отстроя, пересмотра всех коммуникаций.Но тут, как по мне, поджог...Не может возникнуть при замыкании очаг огня сразу в нескольких местах! Дураку понятно-ПОДЖЕГ!Намеренное преступление!Замаскированное под старые проводки...СБУ надо хорошо поработать там.Это как и то событие, когда политику использовали и подожгли протестантов.Там навряд ли кто из участников был виноват...Их вслепую использовали и все.А люди погибли...Поймать бы эту шваль, что это сделала и разодрать пополам...
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причина пожара - обогреватель помещения с открытой спиралью.
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Откуда знаете?И в нескольких местах сразу?Вспомните как свидетель рассказывала , что огонь возник в разных местах...
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Ужасная трагедия-соболезную..Надеюсь,кого то посадят.
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