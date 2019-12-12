EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1839  11
Все про:Одесса (5830) пожар (3847) смерть (6284)

 Пожар в одесском колледже: спасатели обнаружили тела 14 погибших, 9 из них - не идентифицированы, - ГСЧС

По состоянию на 7 утра 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания сгоревшего одесского колледжа.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что к ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и 8 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ДСНС Украины в Одесской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора сгоревшего одесского колледжа Кочергу отправили под домашний арест

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3164911
 
 
 Топ комментарии
 
Дурнику - Чорнобиль не при ссср вибухнув? Згорілі живцем пасажири двох поїздів при аварії продуктопроводу в сибірі - не при ссср? Про гулаг - вже мовчу.. Перед тим як дрочити на ссср - треба хоч трохи знати історію ссср..
Співчуття родинам загиблих на пожежі в Одесі..
 показать весь комментарий
 
І називалась вона ТЮРМА НАРОДІВ, і люди горіли і розстрілювали їх в Черкаську, і паспортів селяни-раби не мали. Пішов нафуй кацап Anastas K11 з "сваєй страной"
 показать весь комментарий
 
Гавно был твой совок, ничего не было и все катастрофы скрывали
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Была прекрасная страна СССР. Работали заводы, была замечательная медицина и образование. Текли куда надо каналы и в конце куда надо впадали. Люди не горели в пожарищах. Теперь ничего этого нет. Народ несчастен, счастливы только криминальные олигархи и всякого рода жульё!
 показать весь комментарий
 
І називалась вона ТЮРМА НАРОДІВ, і люди горіли і розстрілювали їх в Черкаську, і паспортів селяни-раби не мали. Пішов нафуй кацап Anastas K11 з "сваєй страной"
 показать весь комментарий
 
 
Анастас мабуть не жив в сировини. Бо інакше не писав би таку хєрню.
 показать весь комментарий
 
 
мабуть і не знає хто такі лєнін, сралін, гулаг Пожежа в одеському коледжі: рятувальники виявили тіла 14 загиблих, 9 із них - не ідентифіковані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2682
 показать весь комментарий
 
 
Дурнику - Чорнобиль не при ссср вибухнув? Згорілі живцем пасажири двох поїздів при аварії продуктопроводу в сибірі - не при ссср? Про гулаг - вже мовчу.. Перед тим як дрочити на ссср - треба хоч трохи знати історію ссср..
Співчуття родинам загиблих на пожежі в Одесі..
 показать весь комментарий
 
 
То, что тебе по телеку нерасказывали про подары в сссре, не значит, что их не было )
 показать весь комментарий
 
 
Гавно был твой совок, ничего не было и все катастрофы скрывали
 показать весь комментарий
 
 
Если такая прекрасная, почему не уберегли? Может прекрасной была лишь мечта?
 показать весь комментарий
 
 
в сссре сраном каждый год на дорогах гибло 100 000.сейчас скорости возросли,инобрычки летают что твари на дорогах плохих.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх