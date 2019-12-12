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Все про:нормандская четверка (1009) Резников (4) Офис Президента (188)

 Раздутая из ничего история, - представитель Украины в ТКГ Резников объяснил причину редактирования коммюнике нормандского саммита

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников назвал "сложностями перевода" исправление Офисом Президента текста выводов саммита в "нормандском формате".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском", — пояснил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы напишем предложения", - представитель Киева в переговорной группе по Донбассу Резников анонсировал редакцию текста "минских соглашений"

Как сообщалось ранее, на сайте Офиса Президента Украины изменили ранее опубликованный текст декларации, принятой на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча в "нормандском формате". Чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, во французской столице встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.

После ряда двусторонних разговоров лидеры "Нормандской четверки" собрались вместе. Их переговоры прервали для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина — первой для обоих лидеров: до сих пор они провели четыре телефонных разговора.

Она длилась около 1 часа 20 минут и завершилась после 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). В это время Меркель и Макрон были на рабочем ужине. После личной встречи с главами Германии и Франции присоединились и Зеленский с Путиным.

Источник: https://censor.net.ua/n3164910
 
 
 Топ комментарии
 
Значить кацапи не брешуть що Зеленський підписав далеко не те що оприлюднив.
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Та да, "Надуманная, раздутая история из ничего", "сложность перевода" а вопль "мьі не так догоаривались" Пескова і кидання папіру - нічого не значущі робочі моменти. Раздутая из ничего история, - представитель Украины в ТКГ Резников объяснил причину редактирования коммюнике нормандского саммита - Цензор.НЕТ 5994

Це ти янелохам впарювати будеш, чоловіче.
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А зебілам усе байдуже, включно з Україною- аби бубочка з трону не впав, щоб не пропало ;Ми іх сдєлалі;..
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Значить кацапи не брешуть що Зеленський підписав далеко не те що оприлюднив.
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А зебілам усе байдуже, включно з Україною- аби бубочка з трону не впав, щоб не пропало ;Ми іх сдєлалі;..
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Дурень ти бостууга, зрада - то друге ім'я бубочки, бо перше - зашквар))
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Зебил, сделай себе лоботомию, бубочка говорит: хуже не будет)))
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ну 1 уже подписал. оказалось похер. сидит теперь перечитывает подписанное в ростове.
вторая тоже подписала контракты... но там коммерция была так что все немного иначе

думаю уже все поняли, даже херло, что бумага где его подпись, стоит не больше чем сама бумага для украинцев.
в этой стране нет царя потому решает не 1 человек.
так что не вижу причин разгона ваших домыслов и представления их как какой-то взвешенной точки зрения или авторитетного мнения.
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кремлевское быдло даже гитлера победило,куда там зеленскому тягаться с кгбистом питерской подворотни
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идиот, гитлера победила, не кремлядь, а народы, входившие в сЕсЕсЕр, в процентном отношении больше всего воевавших было среди бларусов, украинцев и евреев, вОнюшки отсиживались за Уралом. А кремлядь не выигрывала, она с гитлером ту войну и начала.
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А за счет чего победили народы? Не по кремлевской ли тактике просто забросаем трупами, а бабы еще нарожают?
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Та да, "Надуманная, раздутая история из ничего", "сложность перевода" а вопль "мьі не так догоаривались" Пескова і кидання папіру - нічого не значущі робочі моменти. Раздутая из ничего история, - представитель Украины в ТКГ Резников объяснил причину редактирования коммюнике нормандского саммита - Цензор.НЕТ 5994

Це ти янелохам впарювати будеш, чоловіче.
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так это норма у них на официальном сайте все редактировать)) хорошо все свалить на переводчиков в этом случае))
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Не ну а как свадебный фотограф и няня могут перевести с немецкого английского и французского? Прафессианалы патамушта. Офис типиллов. Вы это сделали вместе. А-ха-ха!!
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Давайте конкретику что конкретно исправили и как должно быть
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Подивіться на Ukrlife інтерв'ю Корнійчука.Розкладено все по пунктам.
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Все за планом, Янукович- почав, Порошенко - продовжив, Зеленський закінче незалежність України.
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Кстати, зеле надо уже спрашивать совета у януковича что подписывать,а что нет.И чем ему это потом все обернется.
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Не знаю чим йому обернеться, а нам вже прилетіло. Сьогодні в ВР буде проголосовано продовжено дію закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а далі за планом.
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Всё правильно он сказал. Я читал англ и укр версию. Уточнение перевода. Соя может дальше впустую кукарекать.
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Шо там ти в своїй лахті читав? Газету правда у клозеті))
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снова ты не мне, не обо мне, но сам себе о себе написал. теперь прочти сам себе о себе перед зеркалом: "Шо там ти в своїй лахті читав? Газету правда у клозеті"
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ты все из детского сада строчишь?))))
по схеме "сам дурак"
какие вы, зебенята, тупые, однако
естесно "уточнения" ибо в первом было честное фуфло...
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ты из детских яслей строчишь, зебобик соевый. ты не мне, не обо мне, но сам себе о себе написал. теперь прочти сам себе о себе перед зеркалом: "ты все из детского сада строчишь?))))по схеме "сам дурак" какие вы, зебенята, тупые, однако естесно "уточнения" ибо в первом было честное фуфло..."
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Так они завтра исправят и напишут что Одесскую область передают мокшанам. И спишут все на нас не так поняли. По факту, может и *****, но это очередной показатель того что там даже админы идиоты)
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Там далеко не *****. Из енен к в Закон - это ху..ня, а вот в законодательство - это как бы намек на Конституцию
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Ой щось не віриться мені,що там звучала солов"їна,не віриться.Прогиналися перед х#лом,по каСапськи говорили-"чтобинераздражать".І такі "гнилі" відмазки.Ну нічого,іхній "лохторат" все проковнтне.
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ну если в первом переводе сохранили девственность
а во втором изнасиловали, то это всего лишь уточнение ))))
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Думаю,что он лукавит.Скорее всего ОП побоялся напечатать РЕАЛЬНЫЙ текст коммюнике,где описана ДУПА для Украины,о которой договорились.Но тут,как и в вопросе с переименованием, сепарских, армейских корпусов в муниципальную стражу,вмешался Пенис Душилин,уоторый знает правду.Очередная ЗЕЛЕНАЯ ложь для общества.
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