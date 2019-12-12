 Раздутая из ничего история, - представитель Украины в ТКГ Резников объяснил причину редактирования коммюнике нормандского саммита

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske.
"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском", — пояснил Резников.
Как сообщалось ранее, на сайте Офиса Президента Украины изменили ранее опубликованный текст декларации, принятой на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча в "нормандском формате". Чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, во французской столице встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.
После ряда двусторонних разговоров лидеры "Нормандской четверки" собрались вместе. Их переговоры прервали для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина — первой для обоих лидеров: до сих пор они провели четыре телефонных разговора.
Она длилась около 1 часа 20 минут и завершилась после 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). В это время Меркель и Макрон были на рабочем ужине. После личной встречи с главами Германии и Франции присоединились и Зеленский с Путиным.
вторая тоже подписала контракты... но там коммерция была так что все немного иначе
думаю уже все поняли, даже херло, что бумага где его подпись, стоит не больше чем сама бумага для украинцев.
в этой стране нет царя потому решает не 1 человек.
так что не вижу причин разгона ваших домыслов и представления их как какой-то взвешенной точки зрения или авторитетного мнения.
Це ти янелохам впарювати будеш, чоловіче.
по схеме "сам дурак"
какие вы, зебенята, тупые, однако
естесно "уточнения" ибо в первом было честное фуфло...
а во втором изнасиловали, то это всего лишь уточнение ))))