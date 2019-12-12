 Раздутая из ничего история, - представитель Украины в ТКГ Резников объяснил причину редактирования коммюнике нормандского саммита

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило, это коммюнике отрабатывалось, представьте себе, идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается на английском", — пояснил Резников.

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Как сообщалось ранее, на сайте Офиса Президента Украины изменили ранее опубликованный текст декларации, принятой на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Напомним, 9 декабря в Париже впервые за три года состоялась встреча в "нормандском формате". Чтобы восстановить переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, во французской столице встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции.

После ряда двусторонних разговоров лидеры "Нормандской четверки" собрались вместе. Их переговоры прервали для личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина — первой для обоих лидеров: до сих пор они провели четыре телефонных разговора.

Она длилась около 1 часа 20 минут и завершилась после 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву). В это время Меркель и Макрон были на рабочем ужине. После личной встречи с главами Германии и Франции присоединились и Зеленский с Путиным.