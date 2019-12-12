 Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, - глава Минюста Малюська

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил интервью "Украинской правде".

В октябре министр рассказал, что получает зарплату "примерно 17 000 гривен", с тех пор вознаграждение министру юстиции было увеличено до "уже примерно 29 000 гривен".

"У меня примерно 17 тысяч гривен Ну, даже не 17, немного меньше. В них (заместителей) тоже где-то в том районе. Но это без премий. Я сейчас как раз об этом говорю. Должность заместителя министра - это определенный репутационный престиж. Нужно искать амбициозных людей, которые хотят себе создать репутацию, людей, для которых это важно.

Поэтому они не будут брать взяток, потому что это полностью противоречит той идее попадания во власть. Это мотиватор. И, фактически, мой единственный надежный мотиватор в кадровом подборе.

По деньгам у нас есть договоренность в правительстве, что мы зарплаты поднимем, в том числе и мне. Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а уйду. А они у меня закончатся. На год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше - нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро, надеюсь, октябрь-ноябрь", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц

Также он добавил, что состоялась договоренность о надбавках: "Но вот последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80000 - надолго меня не хватит. Меньше - это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств".

В то же время Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и подчеркнул - это важно и для международных инвесторов.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", - сказал глава Минюста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче, а вопрос снижения цен - компетенция АМКУ, - Гончарук

Напомним, ранее Кабинет министров приостановил действие постановления предыдущего правительства об установлении самого низкого должностного оклада учителя в размере 3 прожиточных минимумов.