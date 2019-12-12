EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  150  5
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8499) ранение (2266) Донбасс (20185) операция Объединенных сил (1880)

 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб

Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. 11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- возле Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:  дважды неподалеку от Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Крымского и дважды возле Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 14-й ОМБр Андрей Войтович, Виктор Прусский и Сергей Сирота погибли в зоне ООС 9 декабря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164908
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Итоговое коммюнике само-собой, но война развивается по своей логике. Обе стороны еще долго будут друг-друга обстреливать.
 показать весь комментарий
 
Навіщо ти прирівнюєш учасників війни, називаючи їх сторонами ?
Кацап або корисний ідіот ?
 показать весь комментарий
 
 
Одужання всім пораненим українським бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
 показать весь комментарий
 
 
Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. 11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

1. Прес-центр нахабно бреше (я вже не дивую, бо там особи в погонах танцюють під балалайку зе-влади, а не служать народу, на присягу НАРОДУ начхали). Жодних зобов*язань рашки в такому ключі не сформульовано.
Ось текст.

Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави - члени якого віддані їхній повній імплементації.
Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.
На цій основі вони вирішили таке:
1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:
Сторони віддані повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.

2. Я тепер у всіх повідомленнях від прес-центру ООС буду обов*язково нагадувати зе-масі, скільки лишилося днів до гарантованого їхнім блазнем повного припинення вогню.
10.12.19 07:15 Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время встречи лидеров стран - участниц Нормандского формата было согласовано полное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года.

Чи збрехало, як завжди ?
Ще 19 днів.

Хлопцям - одужання.
 показать весь комментарий
 
 
Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненним воїнам України, скорішого одужання!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх