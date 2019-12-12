 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
- возле Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: дважды неподалеку от Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Крымского и дважды возле Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.
Кацап або корисний ідіот ?
Смерть ворогам та зрадникам.
1. Прес-центр нахабно бреше (я вже не дивую, бо там особи в погонах танцюють під балалайку зе-влади, а не служать народу, на присягу НАРОДУ начхали). Жодних зобов*язань рашки в такому ключі не сформульовано.
Ось текст.
Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави - члени якого віддані їхній повній імплементації.
Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.
На цій основі вони вирішили таке:
1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:
Сторони віддані повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.
2. Я тепер у всіх повідомленнях від прес-центру ООС буду обов*язково нагадувати зе-масі, скільки лишилося днів до гарантованого їхнім блазнем повного припинення вогню.
10.12.19 07:15 Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время встречи лидеров стран - участниц Нормандского формата было согласовано полное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года.
Чи збрехало, як завжди ?
Ще 19 днів.
Хлопцям - одужання.