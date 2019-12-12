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Все про:армия РФ (5821) вертодром (54)

 Военный вертолет разбился в России

Вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае после того, как вылетел из города Кореновск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Авария произошла 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск во время планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных погодных условиях. Полет проходил без боекомплекта. На земле не осталось разрушений", - говорится в сообщении.

Сам вертолет нашли разрушенным у станицы Платнировская, в двух километрах от аэродрома, с которого был произведен вылет. На борту судна находились командир и второй пилот. Они погибли. По предварительной информации, вертолет мог разбиться из-за сложных метеоусловий.

Уже известно, что Минобороны РФ отправило комиссию главного командования ВКС на место крушения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164906
 
   
 Топ комментарии
 
Шёл пятый год войны: НАТО уничтожило до 30 российских воздушных целей, одну подводную лодку, самый большой в мире плавучий док и привело в негодность единственный российский авианосец.
НАТО - без потерь.
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Якщо в Україні пре-зе-дент - зрадник і капітулянт, то хай хоч ще трохи за нас Небо повоює.
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От теперь могу со спокойной душой лечь спатки.
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это преступление. кацапня просто так дорогой авиакеросин переводит. А ведь могла бы в ватолет с десяток удмуртов запаковать. Пользы бы было на порядок больше.
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Якщо в Україні пре-зе-дент - зрадник і капітулянт, то хай хоч ще трохи за нас Небо повоює.
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Украінський Президент, той що "зрадник і капітулянт" ні одного разу не капітулював і не зрадив. Якби про це не волали лахтинські і соєві підсвинки
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Ничего не пишите Vredine - она штатный провокатор и доносчик. Сама же написала коммент не по теме, ждет когда ее пошлют и побежит жаловаться модеру = день прожит не зря.
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Это не тот вертолёт для которого двигатели разработали вместо украинских после начала войны? Помниться на России бодро рапортовали об импортозамещении
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які на п'яну бошку розробки, у макроши купують і начхати на санкції
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какой там двигатель на мордовии? садят просто на педали пару чувашских хакассов они винт и вращают.
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От теперь могу со спокойной душой лечь спатки.
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Шёл пятый год войны: НАТО уничтожило до 30 российских воздушных целей, одну подводную лодку, самый большой в мире плавучий док и привело в негодность единственный российский авианосец.
НАТО - без потерь.
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мало.... очень мало русни отправилось к кабздону и лошку чушкову.
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Хай сдохнут все кацапы в Ми-28.Аминь.
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Нехай на кацпіі все що літає - падає, все що плаває - тоне, а все що стріляє - вбиває тільки їх, козлорилих.
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Коли почули,шо після третьої серії канал тнт припиняє показ серіалу "Слуга народа" вирішили самоубицця.Щось за льошу гончаренка тривожно
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"Когда легче всего
сносить несчастье? Когда видишь, что твоим врагам еще хуже." - Фалес Милетский.
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От бачиш. Навіть кацапи вкумекали, що вони нам не брати ні разу, а ВОРОГИ.
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