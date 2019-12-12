EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика, Технологии
  386  8
Все про:АЭС (355) ядерное топливо (147) Westinghouse (8)

 Один из энергоблоков Запорожской АЭС полностью загрузил американское ядерное топливо

Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции 11 декабря стал вторым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Во время ремонтной кампании 2019 года активная зона энергоблока № 5 ЗАЭС была полностью загружена топливом Westinghouse. Еще три блока ЗАЭС – первый, третий и четвертый – имеют сейчас смешанные загрузки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня в активной зоне энергоблоков ЗАЭС находится следующее количество ТВС-WR: 163 кассеты - на пятом, по 84 (то есть половина) - на третьем и четвертом и уже 126 - на первом (который сейчас находится в планово-предупредительном ремонте).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" впервые осуществил полную загрузку блока ЮУАЭС топливом американской компании Westinghouse

"Используя различные источники поставок топлива, мы в первую очередь обеспечиваем энергетическую безопасность Украины. Что касается надежности альтернативного топлива, то ТВС-WR демонстрируют хорошие результаты по механической стабильности", – подчеркнул заместитель главного инженера по ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС Александр Игнатченко.

К преимуществам этого топлива относят на Запорожской АЭС и отсутствие проектных ограничений в отношении циклов изменения мощности. То есть такое топливо более гибкое для использования в маневровых режимах. На блоках с топливом Westinghouse планируется внедрять повышение уровня мощности на 1,5%.

Первоочередной задачей руководство ЗАЭС считает перевести использование топлива Westinghouse в промышленную эксплуатацию на определенных энергоблоках ЗАЭС. Согласно сообщению, в 2020 году это произойдет на блоке №5. Также в следующем году ожидается полная загрузка ТВС-WR активной зоны энергоблока № 1, в 2021 году – энергоблоков № 3, 4. Через год после этого при условии успешной опытной эксплуатации использования альтернативного топлива перейдет в промышленное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только Westinghouse и "ТВЭЛ" владеют технологией производства топлива для реакторов ВВЭР, - вице-президент американской компании

Источник: https://censor.net.ua/n3164905
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так, а в вот это уже державна Зрада! На палю Зеленского!!
 показать весь комментарий
 
 
лол, так к этому вообще никаким боком... ну раз "на палю", так "на палю". Начинай, а мы посмотрим.
 показать весь комментарий
 
Проклятий зелений клован хотів і намагався купити ядерне паливо саме з Рашки. Нас, патріотів, не проведеш. Він це все замутив спеціально, щоб приспати нашу пильність! Лише завдяки Пороху в наших розетках є світло! Алілуйя Ведру Олексійовичу!
 показать весь комментарий
 
 
Завдяки його святости, Петру - у нас зьявився 4G интернет! Передамо нащадком цей здобуток! Не дамо зруйнйвати Зэлэнському наше интернет - надбання!
 показать весь комментарий
 
 
Ти вважаешь, що заради риднои Вкраины не варто навести лад у держави!? Усим свидомим громадянам завтра потрибно бути на Майдани и голосити про Зраду и очищення неньки вид Зэлэнського!
 показать весь комментарий
 
 
утроить охранение
полностью все смены дублировать
иначе не ровен час кацапня устроит диверсию
 показать весь комментарий
 
Ну пусть устроит и сами от радиации подохнут. Запорожская АЭС это не Чернобыль. Сдохнут все, вообще все
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх