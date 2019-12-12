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 Донбасс нельзя сравнивать со Сребреницей, - Корниенко о словах Путина

На Донбассе не может повториться ситуация, которая произошла в городе Сребренице в 1995 году во время войны в тогдашней Югославии.

Такое мнение выразил на брифинге в Киеве 11 декабря глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".

"О Сребренице: здесь надо четко разделять, что это был религиозный вопрос, и действительно, та ситуация, которая была в бывшей Югославии, – там было наслоение нескольких моментов: и этнических, и религиозных, и геополитических. У нас в Украине один народ, украинский, который говорит на разных языках и диалектах, но это один украинский народ, это в большинстве одна вера или ее отсутствие, и мы знаем четко, кем эта ситуация инспирирована, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений", – сказал Корниенко.

Украинские власти не видят возможности развертывания таких событий, подчеркнул он.

Таким образом Корниенко прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что в случае, если Украине передадут контроль над участком российско-украинской границы до выборов на оккупированном Донбассе, жителям тех территорий грозит опасность.

Российский президент отметил, что ему понятно, что произойдет в случае, если "националисты" войдут на эти территории "без обеспечения гарантий людям": "Сребреница будет, вот и все".

Резня в Сребренице – массовое убийство мусульман в июле 1995 года, оно является одним из самых кровавых эпизодов войны в Югославии 1992–1995 годов. Тогда погибло около 8 тыс. человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164904
 
 
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так и ежу понятно что пу в этом сравнении снова пытался пустить пыль в глаза всему мировому сособществу...снова намёки на "гражданскую войну" но никак не признание что там есть рассейские военные...но современный мир уже не "надурить"...рашка всё больше и больше погрязает в собственной лжи во всём-политике,спорте,внутренних делах....этот "гнойный нарыв" просто не может не лопнуть...
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Донбасс можно и нужно сравнивать со Сребреницей - там от попавших в плен украинцев не остаётся живого места на теле.И эти фото надо показывать Меркелям и Макронам, которые так не любят говорить плохо о московских партнёрах.
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Кацапы же сами эту резню в Сребренице и организовали, руками своих сербских побратимов-тридварасов. А теперь делают большие глаза :"А кто эта сделал? ".
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Тобто перед початком зустрічі в Парижі ***** все приготував історичні паралелі для того, щоб не вирішувати питання контролю Україною свого кордону. Ще треба сказати, що випадки вбивств за політичними ознаками у тій частині Донбасу вже були. Всі пам'ятають як вбили Рибака, студентів, жінку, яку били ногами... Тому ***** відверто все перекручує.
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В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью. Хочется спросить: What the fucking fuck?!?
Донбасс нельзя сравнивать со Сребреницей, - Корниенко о словах Путина - Цензор.НЕТ 5023

(C)
@Fake_MIDRF

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