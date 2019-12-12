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Все про:Германия (3487) заказное убийство (83) убийство (5423)

 Правительство Германии опровергло слова Путина, что Россия ранее обращалась с запросом о выдаче ей убитого в Берлине Хангошвили

Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине.

"У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции", - заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  DW.

По словам Зайберта, Германия призывает российскую сторону к сотрудничеству в вопросе расследования берлинского убийства и просит предоставить информацию, имеющуюся в распоряжении России.

"Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству", - добавил Зайберт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это бандитская среда, может произойти все, что угодно, - Путин об убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине

Владимир Путин впервые прокомментировал берлинское убийство 10 декабря на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по вопросу конфликта в Донбассе. При этом президент РФ заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег. Он также отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер. "Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - заявил Путин, отметив, что "не думает", что в российско-германских отношениях из-за этого события должен возникнуть какой-то кризис.

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. В начале декабря Германия обвинила Москву в том, что она недостаточно сотрудничает в расследовании этого преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это бандитская среда, может произойти все, что угодно, - Путин об убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине

Источник: https://censor.net.ua/n3164903
 
 
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Путя головой ударился или ботакса перекушал ?

на пресс-конференции выложил биографию и все "грехи" Хангошвили перед Рашей как стишок в детском садике.
Теперь оказывается еще и якобы требовали выдачи

палятся на ровном месте, вместо сказать что знать не знаем и не интересуемся этим человеком
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даже вольксдойчи поймали мордву на их исконном занятии - брехне. недором в народе есть такая поговорка брешет как кацап.
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вот те раз, неужели ***** соврало? никогда такого не было и вот опять Правительство Германии опровергло слова Путина, что Россия ранее обращалась с запросом о выдаче ей убитого в Берлине Хангошвили - Цензор.НЕТ 1371
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Тобто Вадим Красиков мав паспорт росії Вадима Соколова, який не викликав підозру німецьких прикордонних служб. При цьому Красиков пішов на вбивство Хангошвілі? Ця брудна історія дійсно може бути пов'язана із російськими спецслужбами, а заперечення росії про кримінал не мають фактів, а ще тут стирчать російські політичні мотиви.
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Проблема войны с россией в том, что она не воюет по правила. Вернее она воюет по ним ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в тех случаях, когда ей это выгодно. Они убивают везде и им насрать на западные ценности и законы. Та какая там Европа. У нас, вон, 6 год войны и все твердять, что нужно подписать и будет мир. Даунов даже война ничему не учит. Ничего, отведут войска под Киев - ударят из градов "ополчение" по Киеву, тогда, может быть, зебилы что-то и поймут!!
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