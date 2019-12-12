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Все про:убийство (5423) Бахмут (Артемовск) (279) Мирошниченко Артем (7)

 Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута следует передать в Киев, - адвокат

Дело об убийстве волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко следует передать правоохранительным органам в Киеве, чтобы свидетели могли чувствовать себя в безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат и координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Кадиевский в эфире "Громадського радио"

Он отметил: "Хотим, чтобы процессуальное руководство этого дела осуществляла Генеральная прокуратура. Хотим, чтобы это дело ушло из Донецкого региона, чтобы оно было объективно, всесторонне расследовано".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть волонтера в Бахмуте: местные журналисты выяснили, что Мирошниченко избили из-за украинского языка, - активист Островский

По мнению адвоката, в Киеве свидетели будут чувствовать себя более защищенными, чем когда дело рассматривают местные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу изменили меру пресечения на содержание под стражей без права на залог

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3164902
 
   
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Каждый проглосовавший за зебила должен страдать, после того, как произошло убийство украинца за украинский язык.
Ибо каждому зебилу на это пофиг - они дальше смотрят сватов.
Малоросы...
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Проблема в том, что щас страдают также и те, кто не голосовал за это чудовище. А некоторые из проголосовавших за него, сейчас разочарованные. Чем, спрашиваеться?! Тем что голосовали за наркомана и дибила?! А может они голосовали за зарплаты в 4000 долларов?! Проголосовал и всё: зарплата даже выше чем в Польше. А может, тем что: "Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн". Неожиданность, правда?!
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И верхнюю часть обвиняемого тоже надо передать в Киев!
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Ага-а,подальше от места преступления и отобрав дело у тех кто имел хоть какие-то зацепки,улики и подозрения.
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Суд заперечує мотив вбивства Мирошниченка, який встановлений слідством? Тоді нехай аргументує і повертає справу, або сам встановлює мотив вбивства.
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