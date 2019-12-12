 Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута следует передать в Киев, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат и координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Кадиевский в эфире "Громадського радио"

Он отметил: "Хотим, чтобы процессуальное руководство этого дела осуществляла Генеральная прокуратура. Хотим, чтобы это дело ушло из Донецкого региона, чтобы оно было объективно, всесторонне расследовано".

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По мнению адвоката, в Киеве свидетели будут чувствовать себя более защищенными, чем когда дело рассматривают местные органы.

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На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.