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 За рубежом
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Все про:Конгресс США (524) помощь (3155) Трамп (2686)

 Трамп готов подписать оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающий 300 млн долл помощи для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подписать закон о Государственном оборонном бюджете на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!" – написал президент США на своей странице в Twitter.

Проект закона о финансировании оборонных нужд США также предусматривает 300 млн долл помощи украинской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 85% военной помощи от США уже заключены контракты, на операционном уровне "заморозки" не было. - замминистра обороны Фролова

Кроме того, был добавлен раздел, который вводит на законодательном уровне санкции против российского проекта газопровода "Северный поток - 2", а также проекта "Турецкий поток".

Источник: https://censor.net.ua/n3164900
 
   
 Топ комментарии
 
Какой смысл если Зебилы все равно разворуют?
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Зеленский на армию забил, лучше ложить 300 миллионов в импичмент Зеленского.
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Пачка "Кэмэла"- 2 доллара. В рядах ВСУ 255 тысяч, так? Отлично. Итого, в день- 510 тысяч долларов. В 366 дней(год ведь- високосный) - 186 миллионов 660 тысяч долларов. Повторяю информацию: только на табачное довольствие, для нашей армии, в год, требуется 186 миллионов долларов. Понимаю- кто-то не курит. Но! Табачное снабжение- ему таки положено. Что видим? А то, что из этой помощи осталось 123 миллиона, с хвостиком. Ну, как- впечатляет?!
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"Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!" - написал президент США на своей странице в Twitter.

а я не могу сказать Ого, ЗЕля ! Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України - Цензор.НЕТ 5101
у нас:
увеличение зарплат военным на 3% (в несколько раз меньше инфляции)
восстановление вооруженных сил - 0
безопасность границ - 0
Космические силы - что это такое (и это при наличии Южмаша !!!!)

При Порохе такого не было !

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Какой смысл если Зебилы все равно разворуют?
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Зеленский на армию забил, лучше ложить 300 миллионов в импичмент Зеленского.
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Какая разница,тебе всеравно на укол надо идти
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Для меня "300 млн. для Украины" ни о чем не говорит. При Йованович "для Украины" выделили 5 млрд баксов - а на деле все досталось придворным грантоедам (со слов Джулиани).
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бери выше !

не 5 млрд. долларов, а питисот трульонов золотых червонцев! Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України - Цензор.НЕТ 8254

и грантоеды не подавились ! Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України - Цензор.НЕТ 8254
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Пачка "Кэмэла"- 2 доллара. В рядах ВСУ 255 тысяч, так? Отлично. Итого, в день- 510 тысяч долларов. В 366 дней(год ведь- високосный) - 186 миллионов 660 тысяч долларов. Повторяю информацию: только на табачное довольствие, для нашей армии, в год, требуется 186 миллионов долларов. Понимаю- кто-то не курит. Но! Табачное снабжение- ему таки положено. Что видим? А то, что из этой помощи осталось 123 миллиона, с хвостиком. Ну, как- впечатляет?!
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Кто не хочет кормить свою армию тот будет кормить чужую...
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Так я ж не спорю. Я- просто о порядке цифр. Не более того.
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Можно взять Джавелин и стрельнуть у москалей.Як,що сильно покурить приспичет. Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України - Цензор.НЕТ 1880
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