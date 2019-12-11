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 Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство

На Львовщине разоблачили мужчину, который незаконно спилил елки на сумму 18 000 гривен, ему придется заплатить штраф.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"В ночь с 8 на 9 декабря работники лесной охраны государственного предприятия "Рава-Русское лесное хозяйство", что на Львовщине, на территории лесных массивов Немировского лесничества, заметили осуществленную незаконную заготовку зимних красавиц. Для оперативного розыска лесонарушителями сразу обратились к Яворивского отдела полиции ГУНП во Львовской области", - говорится в сообщении.

Так, совместными действиями 9 декабря лицо, осуществившее незаконные действия, было задержано в городе Яворов сразу с поличным, ведь он продолжал перевозки, гужевым транспортом, незаконно добытых елок.

Лесонарушителями оказался гражданин Яворивского района, который обязался добровольно возместить причиненный лесному хозяйству ущерб в размере 17,9 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Похищение елки в Киеве закончилось дракой с применением ножей, топора и газа. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3164899
 
 
 Топ комментарии
 
Какое это варварство все-таки - рубить дерево ради пары дней.
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Ну і в кацапів прізвища підходящі, як не Склянкін то Водкін, як не Дураковы, Дристуновы, Паскудины, Огрызкины, Косорыловы та Хуйло Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 345
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Какое это варварство все-таки - рубить дерево ради пары дней.
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Довбаний селюк ..Свиней годувати тре на продаж ,а не ялинки красти! Не пройшла халява... Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 5308
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Похоже на жертвоприношение.. Никогда не понимал этой дикости.
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Не впевнений, що саме так і є. Але традицію, що зустріч НР необхідна в присутності хвойного деревця започаткували саме німці. Поправте, якщо неправий.
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К Рождеству. К НГ тут ее уже полагается убрать 😁
Но есть искусственные ёлки (сейчас просто такое качество офигительное), есть натуральные ёлки в кадках - поставил на пару дней, потом отдал и ее опять высадили

Но убивать живое молодое дерево?!! Да ну нафиг
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Так традиция немецкая или мне наврали? Бо у меня в свое время случай смешной был...
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Началась вроде в Германии но потом по всей Европе и дальше распространилась
Но там совсем в дремучие времена. Настолько что ещё и одной Германии не было 😁

Что за история?
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В Німеччині до цих пір більш, ніж 30 відсотків території під лісами. А в Україні з цим біда...
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Так весь Південь і Схід це степи. Так вже історично склалось. А все інше безбожно рубають...
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Вот хорошая новость, панове:

В России разбился вертолет с военными
В Краснодарском крае России в среду, 11 декабря, после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.

На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли, передает "Медуза". Жертвы - замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и полковник Александр Склянкин.

Вертолет нашли разрушенным у станицы Платнировская. По данным Telegram-канала Baza, местные военные накануне сообщили в МЧС об исчезновении боевого вертолета. В двух километрах от аэродрома связь с пилотами пропала.

Предварительно, ЧП могло произойти из-за сложных метеоусловий. Летательный аппарат проводил учебно-тренировочный полет, из-за тумана пришлось идти на вынужденную посадку. Недалеко от полосы вертолет упал.
https://antikor.com.ua/articles/346169-**************************************
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Ну і в кацапів прізвища підходящі, як не Склянкін то Водкін, як не Дураковы, Дристуновы, Паскудины, Огрызкины, Косорыловы та *****
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Так у всіх "любителей рускаво мира" с такими имбалами та черепними коробками Громадянин незаконно спиляв ялинок на суму 18 тис. грн у Львівській області, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 7852
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Хунта ставить лайк! А таки да...Рукожопство і пянство за штурвалом завжди можна звалити на "сложниє мєтєоусловія" Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 275
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Десять лет расстрела. Без права обжаловать.
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Думаю що найкращим рішенням було б зобовязати "підприємця" не тільки сплатити штраф, але й купити посівний матеріал та самостійо виростити ялинки наглядаючи за ними декілька років без права виїзду з місця проживання.
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