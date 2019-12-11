 Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
"В ночь с 8 на 9 декабря работники лесной охраны государственного предприятия "Рава-Русское лесное хозяйство", что на Львовщине, на территории лесных массивов Немировского лесничества, заметили осуществленную незаконную заготовку зимних красавиц. Для оперативного розыска лесонарушителями сразу обратились к Яворивского отдела полиции ГУНП во Львовской области", - говорится в сообщении.
Так, совместными действиями 9 декабря лицо, осуществившее незаконные действия, было задержано в городе Яворов сразу с поличным, ведь он продолжал перевозки, гужевым транспортом, незаконно добытых елок.
Лесонарушителями оказался гражданин Яворивского района, который обязался добровольно возместить причиненный лесному хозяйству ущерб в размере 17,9 тыс. гривен.
Но есть искусственные ёлки (сейчас просто такое качество офигительное), есть натуральные ёлки в кадках - поставил на пару дней, потом отдал и ее опять высадили
Но убивать живое молодое дерево?!! Да ну нафиг
Но там совсем в дремучие времена. Настолько что ещё и одной Германии не было 😁
Что за история?
В России разбился вертолет с военными
В Краснодарском крае России в среду, 11 декабря, после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.
На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли, передает "Медуза". Жертвы - замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и полковник Александр Склянкин.
Вертолет нашли разрушенным у станицы Платнировская. По данным Telegram-канала Baza, местные военные накануне сообщили в МЧС об исчезновении боевого вертолета. В двух километрах от аэродрома связь с пилотами пропала.
Предварительно, ЧП могло произойти из-за сложных метеоусловий. Летательный аппарат проводил учебно-тренировочный полет, из-за тумана пришлось идти на вынужденную посадку. Недалеко от полосы вертолет упал.
https://antikor.com.ua/articles/346169-**************************************
генофонд московії.