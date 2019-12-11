 Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"В ночь с 8 на 9 декабря работники лесной охраны государственного предприятия "Рава-Русское лесное хозяйство", что на Львовщине, на территории лесных массивов Немировского лесничества, заметили осуществленную незаконную заготовку зимних красавиц. Для оперативного розыска лесонарушителями сразу обратились к Яворивского отдела полиции ГУНП во Львовской области", - говорится в сообщении.

Так, совместными действиями 9 декабря лицо, осуществившее незаконные действия, было задержано в городе Яворов сразу с поличным, ведь он продолжал перевозки, гужевым транспортом, незаконно добытых елок.

Лесонарушителями оказался гражданин Яворивского района, который обязался добровольно возместить причиненный лесному хозяйству ущерб в размере 17,9 тыс. гривен.

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