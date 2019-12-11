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 Политика Украины
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 Зеленский единственный из участников "нормандского саммита" прибыл в Париж за день до мероприятия, - СМИ

Визиты Владимира Зеленского в другие страны имеют свойство затягиваться, а его программа содержит в себе элементы туризма. Особенно ярко это проявилось во время недавнего саммита "нормандском формате" в Париже.

Об этом пишет в колонке для "Европейской правды" редактор издания Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Официальная часть визита Владимира Зеленского в Париж началась только в понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву): именно тогда президентский кортеж прибыл во двор Елисейского дворца. Закончилась программа вскоре после часа ночи по местному времени – дав пресс-конференцию на крыльце отеля, где жила украинская делегация, президент сказал всем, что хочет поскорее улететь домой.

Но на практике визит в Париж оказался "трехдневным" – и некоторые его элементы напоминали туристическую поездку.

"Не только президент, но и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье. О точном времени прилета не сообщалось, хотя, по данным ЕП, это не был поздний рейс. Да и в воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, прогуливавшегося по улицам французской столицы вместе со своими друзьями из ОПУ и СБУ, а у пресс-секретаря президента в воскресенье была возможность выложить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни", – отметил редактор.

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Обратно в Киев Зеленский вылетел около двух часов дня во вторник. Время можно определить по фотографии из самолета, которую президент опубликовал на своей личной фейсбук-странице. В Борисполе делегация была уже после шести часов вечера.

В офисе президента подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до "нормандского саммита", заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания. "Мы заканчивали подготовку к "нормандскому саммиту", было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, они отвлекают. В Париже этого меньше", – пояснил заместитель главы ОПГ.

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В позднем возвращении он также не видит ничего плохого.

"Поскольку брифинг после саммита закончился глубокой ночью, было принято решение переночевать и вылететь на следующий день", – пояснил Тимошенко.

При этом время, которое участники делегации провели во Франции, недешево обходится украинской казне. Стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная ночевка большой украинской делегации обошлась государству в копеечку; да и стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.

Украинский президент стал единственным, кто устроил выездную подготовку к саммиту. И Меркель, и Путин прибыли в Париж в понедельник.

"Да и вообще, такие длительные официальные поездки с "днем про запас" в международной практике бывают исключительно во время визитов на другую сторону земного шара, когда гостям действительно нужно приспособиться к смене часовых поясов", - пишет Сидоренко.

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Подобные вопросы к Зеленскому возникают не впервые.

Еще в апреле он инкогнито остался во Франции на выходные после своей первой встречи с Макроном. Но тогда Зеленский был кандидатом, а не президентом, и визит прошел без госфинансирования.

Во второй раз подобные вопросы звучали во время его визита в Канаду, когда Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская и глава ОПУ Андрей Богдан перед отлетом махнули на Ниагарский водопад. Но Ниагара не так далеко от Торонто, где проходила конференция по украинским реформам. Словом, оправдать это проще, - считает Сидоренко.

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"Да и длительность визита президента вместе с первой леди в Японию (21-24 октября) на интронизацию императора Нарухито (состоялась 22 октября) в общем-то объяснима. Смещение во времени на семь часов действительно осложняет работу сразу после перелета (хотя придирчивые критики Зеленского и тогда спрашивали, почему визит затянулся после, а не до интронизации)", - добавил журналист.

Но больше всего, по его словам, беспокоит, что подобные смещения и дополнительные дни отдыха за государственный счет могут стать системными.

"Президенту воюющей страны, которая одновременно проводит реформы в "турборежиме", такой неспешный график работы точно не к лицу", - подытожил Сидоренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3164898
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так за рахунок бюджету можна і покайфувати.
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У него ж дел тут нет, можно и прогуляться.
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"Халява !"-чарівне слово для бидла.
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Ну так за рахунок бюджету можна і покайфувати.
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Питро так і робив, коли його "Ленінська кузня" постійно тендери вигравала. Добре, що не ввели стандарт -кожному атовцю саме по рошенівькій шоколадці щодня.
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Он же Банковую открыл. И там его донимали фанаты под администрацией!
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У него ж дел тут нет, можно и прогуляться.
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Как не порезвиться на халяву. Самый маланский вид спорта.
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Це є зрада. Перетнули будь-які червоні лініі. Усі на Майдан, негайно.
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Придуркуваті ******* заспамили мій комент. Хворі люди. Або пукан запалав.
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Конечно не за свои.Все предусмотренно бюджетом
Или ты хочешь сказать,шо хряк везде за свои кровные
путешествовал?
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Ой блін, расслєдованіє.
Ви нам про «офшори Порошенка» розкажіть.
Чи збираєтєсь їх п'ять років шукати?
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То само собою.
А спочатку, хай бубочькі нарешті покажуть нам «офшори Порошенка», про які вони сурмили, п'ять рокі підряд.
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Так Украине больше всего надо от этого саммита, остальных вполне устраивает статус-кво. Прилететь на день раньше, чтобы подготовиться - нормально

Улетел позже?! Общение с прессой закончилось за полночь. Вернулся в гостиницу, поспал пару часов и домой.

Уже реально не знают к чему прицепиться. Ещё посчитайте сколько раз он в туалет сходил и сколько см туалетной бумаги потратил
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съездил за свои деньги на Мальдивы - уже не знают к чему прицепится, или знают?
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Реально не видишь разницу между приехать на день раньше всей делегацией для рабочих совещаний и отдыхом Пети за пол-лярда на Мальдивах?
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реально не видишь разницу между отдыхом за свои и отдыхом под видом "подготовки-к- встрече" за государственный счет?
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Подготовка к встрече и должна быть за госсчет
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Не для того бубочка стал президентом чтобы работать, а для того чтобы подготавливаться.
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А подготовка к встрече - это по мнению соевых экспертов не работа? 😁😁

Капец где вас таких альтернативно развитых находят ещё и в таких количествах
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Тебе же написали - приехал прохлаждаться за государственный счет. И повторяется это регулярно с каждым визитом. Неужели зебилы не понимают того что написано?
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Там четко написано: приехал на день раньше чтобы успеть провести рабочие совещания для подготовки к встрече
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Ну конечно, в Киеве же не комфортно совещаться - "отвлекают текущие вопросы". Одного такого кого отвлекали "текущие вопросы" теперь в Ростове сидит, ручки ломает. Как бы бубочке к нему на совещание не махнуть.
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Там и об этом написано - в Киеве не получалось, постоянно кого-то отвлекали делами
А там была большая делегация, нужно было, чтобы работала она как слаженный механизм

Видно было что Зе пошёл туда подготовленный, делегация была подготовленная, показали хорошую работу, так что в данном случае порохоботам приходится выискивать, к чему бы прицепиться

Бедолаги 😁
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він що в Елесейському палаці підлогу мив ,чи цицки голив бо слова по паперцю читав точно не вчив
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если подготовка включает туры по бутикам и достопримечательностам Парижа , то конечно работа . правильно, ЗЕруская ?
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За госсчет тоже вся шобла (все замы офиса, а их там было 3 или 4)?Лала Вы знаете ск. стоит сервис для самолётов в аэропорту, а это был президентский борт, который простоял там почти 2 суток,гостинничные номера пока по умолчанию.И это уже не первый случай "туризма" за деньги налогоплательщиков
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Да была большая делегация, да это сейчас самый важный вопрос в Украине.

Предлагаете не ездить и сэкономить на поездках, но пусть война и дальше идёт, а пленных пусть ***** не возвращает?
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Лала Вы манипулятор моё замечание о количестве туристов(необходимости тащить всех замов Офиса не было, это нам еще не озвучили ск.с ними было помощников)за госсчет, Вы перевели в плоскость необходимости поездок.Необходимость поездок никто не отрицает, но надо быть скромнее
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Да в этой статье нет, но если бы Вы следили за лентой новостей за 9 декабря то был даже список и там 3 замка Офиса.Новость называлась "Вместе с Зеленским прибыло 13 высокопоставленных чиновников" публикация здесь на Цензоре от 9.12. время публикации после 15:00
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Нашла
В след раз вместо описания лучше ссылку давайте

Богдан и 3 зама. Зачем не знаю. Это надо у них спрашивать. А уж потом делать выводы.

Аваков тоже был в делегации, а о нем не написали.
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а что важного ? отвести дальше Украинские войска , подготовить выборы среди бандитов , ввеси в состав Украины бандитско-фашистский руский анклав с разрушенной промышленностью и инфраструктурой ? очень важное решение . мог бы с путеным по телефону об этом договориться .
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Какие "свои"? Пытро и в политике и в бизнесе одновременно уже 20 лет. Для соедрочеров "цэ нормально"?
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Вийшли обдурені украінці. І сцикотно іхнім організаторам, тому і бучу піднімають.
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скільки разів намагались зібрати майдан сулугуні з насінням та інші грантоїди у трусах та без шкарпеток, і що в них вийшло??? Тому йди іншу методичку викопуй, бот замоскварецький...
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Сулугуні не вдалось. А що вдалось педролюбам? Трохи зраду подронькати?
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А що ж тоді кричав вовє сурков:«ми так нє договарівалісь!»??? Тобто були якісь домовлення, від яких вовє зє довелось відмовитись...
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Так спитай у Суркова з ким і про що він домовлявся. І до речі, *******, чому ви спамите постійно пости своіх оппонентів? Правди сцитесь, недолугі?
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Це їхній такий собі корпоративний захист від "зради". Точніш "придворний етикет". )))
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Це ти повинен спитати свого припіздєнта, якщо за нього так переймаєшься, про що вони домовлялись... І стосовно Майдану, ти також просто стрілки перевів, бо люди зібрались, а не Порох їх зібрав - зібрати проти волі людей на майдан не можливо... І зє дятли ніколи не зберуться, якщо вова зє їх умоляти буде...
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Ну так де ці "люди"? Зрада пропала? Ще не час зраду на вентилятор накидати? Майдан так просто не зупинити. А проплачена акція саме так і згортається - скоренько, "бєз шуму і пилі"...
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Ну так - цукерки розібрали та пішли... Ти молодець, розкрив страшну тайну але цукерку тобі не віддам...
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Є що сказати? Зеленський же "зрадник проклятий". Чого ******* всрались? Де гнів народний, де Майдан? Куди втікли соєві клоуни з Банковоі, які чогось там боялись і попереджали ліній червоних не перетинати?
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А чого ти чекаєш, що українці підуть зараз зносити кловуна на радість хутіну??? Поки можна у рамках тримати цього дятла бєнінага, того не станеться... Ніхто не бажає кровопролиття та безвладдя, крім ворога...
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Ви вже визначтесь, соєва труха, що треба робити. Одні тут волають "в Ростов його", другі ""повішати за зраду ", треті "під суд за Зраду". Як ви хочете Майдан зібрати, якщо не в стані в найпростіших речах домовитись? І ще. Як ви збираєтесь Зе "в рамках тримати ", якщо ви не в спромозі були втримати від мародерства кодло свинарчуків? У вас є секрет? Будете ""Крекс, Пекс, Фекс " може казати?
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😂всі методички до купи зліпів... Як жеж вас плющить... Я задоволений...
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Плющило ******** тут на ЦН. До нормандськоі зустрічі. І "Зрада повнісінька" тут була. І " не випускати в Париж". І "він Украіну продасть ". А в підсумку? А в підсумку вся псевдопатріотична ********* обісралась ріденько. І тут на ЦН. І на Банковій, де свій сходняк влаштовували. От такі справи...
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Їм й показали... Вони пішли й проголосували, а далі все... - Можна різати або стрігти...
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На побутовому рівні - так, проплачені. Істи, пити - все за рахунок чоколядового *****. Дві тисячі таких "нєхватчіків" можна по Украіні завжди знайти. Особливо, як перед тим ім мозок промити.
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Звісно,що ні. По стецьковому розумінню. Коли людина 20 років підряд і в бізнесі, і на державних посадах - це як називається? Це нормально? Конфлікту інтересів тут немає? За які гроші Питро відпочивав - за своі зароблені кровні чи за наші зпи##ені з бюджету?
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Треба вже по повному, по камуняцькі :"Ум, чєсть і совєсть нашей епохі"... Добре, що ти відаєш, трєпло стецькове...
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Так сильно не терпелось лизнуть *****???
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Будинок Бонапарта ходив дивитися)
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Лєнка пошопалась у Парижі.
Ну вони ж зробили це разом
🤔
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Вы вообще охренели, порохоботы. У нас из всех участников встреча самая богатая страна, можем себе позволить лишние два дня оплатить. Пускай погуляет, селфи сделает на фоне башни, по бутикам прошвырнется с Ленкой.
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Вы вообще охренели, зелеботы. За время Петрового кэрмування экономика так нэвпынно зросла, шо наступный прэзыдент пэрэд зустриччю мав жыты в шалаши в Булонському лиси. А привезты на зустрич його малы на вози . Ось так треба бюджет экономыты.
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В теме про зверски замученного украинского солдата не было ни одного ЗЕбила, здесь в теме про клоуна все ЗЕбилы прибежали мгновенно...Значит читают, следят... и темы про убитых солдат ВСУ игнорирую намеренно, осознанно. Понятно всё с вами мокшань ЗЕсепарская.
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Зебенькі тупі виправдовують очевидне зловживання шмарклі за наш кошт, при цьому влаштовували істерику та вимогу покарати Порошенка за відпочинок на Мальдівах за свій рахунок. Щоб ви швидше своїм зеленим лайном подавилися, іуди продажні та лицемірні!
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Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9237 Tania Shevchenko c2fcd63d
Зебенькі тупі виправдовують очевидне зловживання шмарклі за наш кошт, при цьому влаштовували істерику та вимогу покарати Порошенка за відпочинок на Мальдівах за свій рахунок.

Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 601
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Так і зараз боєвиє дєйствія.
Русскіє вбивають українців.
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Когда твой клоун в Турцию на шашлыки полетел отдыхать причём сразу как только стал ************ тебя не напрягало??? Ну... войны что ли тогда не было? Или клоуну можно?? А пляжи в Одесе в красных труселях, а постоянные походы на концерты, и корпоративы с друзяшками в АП тебя не напрягают да ЗЕбил?? А 1 раз за 5 лет на мальдивы и ты уже весь на гавно изошёлся
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Та зєбілоїди, про совість і сором не знають.
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зебил негодует - наговаривают на бубочку
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так у других страна не воюет..а зеленому клоуну насрать
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Зеленский был единственный, кто реально подготовился к встрече
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Сериал в Слуга Народа в России запретили. Зеленскому пора давать орден за подрыв скреп России. А ПЕСы и Леша Гончаренко еще раз доказали, что сказочные долб..бы
Зеленский единственный из участников "нормандского саммита" прибыл в Париж за день до мероприятия, - СМИ - Цензор.НЕТ 241
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Это только лохи за свои деньги в отпуск ездят, а нормальные пацаны-турЫсты совмещают приятное с полезным
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Оце тема для зради))) Петюшки мабуть калюжі під собою роблять від переполняємих чувств))
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Совок спаршиваю - какой Днепропетровск комуняка ты недобитая?
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А наріт: «Путін хваліт Зєлю, значіт он нєнавідіт Зєлю !»
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Бутусов вон хвалит зеленского...А вы говорите "простый нарид". Если честно,то ад тошнит от этих " оральных ласк" всех этих бутусовых
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Порохоботство = идиотизм
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Ну он же не лох! Он халявщик. Даже Льоня Голубков сказал бы "Ну какой из клоуна может быть партнер" и рванул бы косоворотку на впалой волосатой грудке... Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3604
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По Парижу зелений карлик погуляв.
Так коли кінець війні, зебіли?
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Меркель попхалась додому. "Бідна" Германія не стала витрачати гроші "наотдохнуть"
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Тобто 5 підготовлених сценаріїв. то про те як провести вихідні у Парижі. А робочі наради то під час відпочинку між прогулянками?
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