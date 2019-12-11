 Зеленский единственный из участников "нормандского саммита" прибыл в Париж за день до мероприятия, - СМИ

Об этом пишет в колонке для "Европейской правды" редактор издания Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Официальная часть визита Владимира Зеленского в Париж началась только в понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву): именно тогда президентский кортеж прибыл во двор Елисейского дворца. Закончилась программа вскоре после часа ночи по местному времени – дав пресс-конференцию на крыльце отеля, где жила украинская делегация, президент сказал всем, что хочет поскорее улететь домой.
Но на практике визит в Париж оказался "трехдневным" – и некоторые его элементы напоминали туристическую поездку.
"Не только президент, но и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье. О точном времени прилета не сообщалось, хотя, по данным ЕП, это не был поздний рейс. Да и в воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, прогуливавшегося по улицам французской столицы вместе со своими друзьями из ОПУ и СБУ, а у пресс-секретаря президента в воскресенье была возможность выложить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни", – отметил редактор.
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Обратно в Киев Зеленский вылетел около двух часов дня во вторник. Время можно определить по фотографии из самолета, которую президент опубликовал на своей личной фейсбук-странице. В Борисполе делегация была уже после шести часов вечера.
В офисе президента подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до "нормандского саммита", заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания. "Мы заканчивали подготовку к "нормандскому саммиту", было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, они отвлекают. В Париже этого меньше", – пояснил заместитель главы ОПГ.
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В позднем возвращении он также не видит ничего плохого.
"Поскольку брифинг после саммита закончился глубокой ночью, было принято решение переночевать и вылететь на следующий день", – пояснил Тимошенко.
При этом время, которое участники делегации провели во Франции, недешево обходится украинской казне. Стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная ночевка большой украинской делегации обошлась государству в копеечку; да и стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.
Украинский президент стал единственным, кто устроил выездную подготовку к саммиту. И Меркель, и Путин прибыли в Париж в понедельник.
"Да и вообще, такие длительные официальные поездки с "днем про запас" в международной практике бывают исключительно во время визитов на другую сторону земного шара, когда гостям действительно нужно приспособиться к смене часовых поясов", - пишет Сидоренко.
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Подобные вопросы к Зеленскому возникают не впервые.
Еще в апреле он инкогнито остался во Франции на выходные после своей первой встречи с Макроном. Но тогда Зеленский был кандидатом, а не президентом, и визит прошел без госфинансирования.
Во второй раз подобные вопросы звучали во время его визита в Канаду, когда Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская и глава ОПУ Андрей Богдан перед отлетом махнули на Ниагарский водопад. Но Ниагара не так далеко от Торонто, где проходила конференция по украинским реформам. Словом, оправдать это проще, - считает Сидоренко.
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"Да и длительность визита президента вместе с первой леди в Японию (21-24 октября) на интронизацию императора Нарухито (состоялась 22 октября) в общем-то объяснима. Смещение во времени на семь часов действительно осложняет работу сразу после перелета (хотя придирчивые критики Зеленского и тогда спрашивали, почему визит затянулся после, а не до интронизации)", - добавил журналист.
Но больше всего, по его словам, беспокоит, что подобные смещения и дополнительные дни отдыха за государственный счет могут стать системными.
"Президенту воюющей страны, которая одновременно проводит реформы в "турборежиме", такой неспешный график работы точно не к лицу", - подытожил Сидоренко.
Или ты хочешь сказать,шо хряк везде за свои кровные
путешествовал?
Ви нам про «офшори Порошенка» розкажіть.
Чи збираєтєсь їх п'ять років шукати?
А спочатку, хай бубочькі нарешті покажуть нам «офшори Порошенка», про які вони сурмили, п'ять рокі підряд.
Улетел позже?! Общение с прессой закончилось за полночь. Вернулся в гостиницу, поспал пару часов и домой.
Уже реально не знают к чему прицепиться. Ещё посчитайте сколько раз он в туалет сходил и сколько см туалетной бумаги потратил
Капец где вас таких альтернативно развитых находят ещё и в таких количествах
А там была большая делегация, нужно было, чтобы работала она как слаженный механизм
Видно было что Зе пошёл туда подготовленный, делегация была подготовленная, показали хорошую работу, так что в данном случае порохоботам приходится выискивать, к чему бы прицепиться
Бедолаги 😁
Предлагаете не ездить и сэкономить на поездках, но пусть война и дальше идёт, а пленных пусть ***** не возвращает?
В след раз вместо описания лучше ссылку давайте
Богдан и 3 зама. Зачем не знаю. Это надо у них спрашивать. А уж потом делать выводы.
Аваков тоже был в делегации, а о нем не написали.
Ну вони ж зробили це разом
🤔
Зебенькі тупі виправдовують очевидне зловживання шмарклі за наш кошт, при цьому влаштовували істерику та вимогу покарати Порошенка за відпочинок на Мальдівах за свій рахунок.
Русскіє вбивають українців.
Так коли кінець війні, зебіли?