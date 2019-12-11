EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  195  2
Материалы по теме:
Все про:армия (7605) медицина (1892) Харьков (4513) эвакуация (452)

 Военные медики в Харькове получили новый реанимобиль. ФОТО

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове поступил новый современный реанимационный автомобиль на базе Citroen Jumper.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Автомобиль оснащен современным медицинским оборудованием, которое позволяет максимально эффективно оказывать помощь во время транспортировки.

Он оснащен современными мониторами, с помощью которых видны жизненные показатели больного, можно проводить искусственную вентиляцию легких, в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия, включая дефибрилляцию сердца.Также оснащение автомобиля дает возможность проводить дозированную подачу лекарств, есть аппарат для подогрева растворов, вакуумные носилки, матрас и тому подобное.

Смотрите: Во Львов из Харькова авиацией доставлена группа раненых и больных участников ООС. ФОТО

Военные медики в Харькове получили новый реанимобиль 01

Подобные реанимобили получили еще несколько военных медицинских учреждений.

Источник: https://censor.net.ua/n3164897
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда то были новости про десятки нового вооружения модернизированного, а сейчас один реанимобиль. Ну этот успех 👍
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх