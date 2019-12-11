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 Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей.. ФОТО

Украинская делегация в ОБСЕ показала странам-участницам сравнительный анализ видеозаписи ФСБ РФ по состоянию переданных Украине захваченных кораблей ВМСУ. Эта съемка имеет манипулятивный и тенденциозный характер.

Сравнение было проведено на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Реагируя на видеосъемку, продемонстрированную российской делегацией во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности 26 ноября, мы бы хотели предоставить сравнительный анализ, демонстрирующий истинное положение переданных Украиной захваченных малых бронированных артиллерийских кораблей (МБАК) "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

По его словам, видеосъемка захваченных украинских кораблей была сделана "таким образом и под таким ракурсом, который позволяет минимизировать или в некоторых случаях скрыть повреждения МБАК и буксира, которые были получены при задержании в Керченском проливе".

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В частности, видео от ФСБ были сняты так, чтобы скрыть повреждения рубки управления МБАК "Бердянск" (по левому борту) и пробоины корпуса МБАК "Бердянск".

"Внешний вид МБАК и буксира свидетельствует о том, что они были специально подготовлены для проведения видеосъемки, или она проводилась через несколько дней после захвата (ориентировочно - в ноябре 2018)", - сообщил украинский дипломат.

Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 01Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 02

По его словам, с целью улучшения вида внутреннего состояния корабля (кубрика) и создания визуального эффекта якобы порядка, на нем даже заменены штатные одеяла синего цвета на одеяла серого цвета (которые используются в ВМФ РФ). Также для дополнения визуального эффекта вида в кубрике была размещена верхняя одежда гражданского образца, которая не используются военнослужащими ВМС ВСУ. При этом на видео не показано, что украден плафон освещения кубрика.

Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 03Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 04

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Также на видео российской ФСБ было показано наличие оборудования в туалете МБАК "Никополь", в частности, наличие на видео насоса унитаза. Однако на самом деле на возвращенном катере этот насос отсутствует, отметил Лоссовский, продемонстрировав соответствующее фото.

"На видеосъемке ФСБ все элементы внутреннего оборудования были показаны в закрытом виде, что не позволяло оценить их комплектность и работоспособность, в частности, щит электропитания на МБАК "Бердянск". В то же время изнутри видно, что из него похищенные элементы, содержащие драгоценные металлы", - заявил украинский дипломат.

Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 05Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 06

О манипулятивном и тенденциозном подходе ФСБ к съемке видео свидетельствует и то, что на этой записи показан камбуз МБАК "Бердянск" в удовлетворительном состоянии. Хотя на самом деле он не в удовлетворительном состоянии и не может использоваться по назначению.

Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 07Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 08Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 09

"Особого внимания заслуживает видеосъемка ходовой рубки МБАК "Бердянск", где установлено дорогостоящее радиолокационное оборудование и оборудование связи, навигации и системы управления катером. Даже на видео ФСБ не удалось скрыть отсутствие на штатных местах радиостанций Harris (производство США) - 3 комплекта; радиостанции ICOM (производство Япония) - 1 комплект; радиостанции Motorola (производство США); навигационной РЛС FURUNO (производство Япония) - 1 комплект", - сообщил заместитель глава миссии Украины при ОБСЕ.

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Кроме того, на российской видеосъемке видно, что из ходовой рубки похищены (демонтированы) морские часы и кренометр. Хотя до захвата МБАК эти приборы были размещены в ходовой рубке.

Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 10Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 11Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 12Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. 13

"По результатам проведения сравнительного анализа, а также проверки и сопоставления имеющейся информации, согласно составленному акту проверки укомплектованности захваченных МБАК "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", можно сделать очевидный вывод о том, что видеосъемка ФСБ РФ переданных украинской стороне захваченных ранее плавсредств носит манипулятивный и тенденциозный характер, целью которого является сокрытие от общественной и международной мысли их реального состояния и фактов хищения и мародерства оборудование, установлен есть на данных кораблях ВМС ВС Украины", - подчеркнул в Вене заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.

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Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3164895
 
 
 Топ комментарии
 
Даже грязные труханы забрали ..... о чём еще разговор ?? ?
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Они в деревне одни трусы всей улицей носят. А тут такое богатство подвернулось. Кто-то на дембель даже унитаз привезет Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. - Цензор.НЕТ 8148
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Даже грязные труханы забрали ..... о чём еще разговор ?? ?
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Они в деревне одни трусы всей улицей носят. А тут такое богатство подвернулось. Кто-то на дембель даже унитаз привезет
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так это же мордва. она никогда ничего кроме шкур диких зверей и кокошников не носила. Она если честно даже не знает зачем и как использовались украденные свинособаками вещи.
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они с отелей в Турции гребут всё что плохо лежит ....мыло пустые бутылки что бы потом при Чеченах на них посидеть и всё что бы показать вЯличие перед теми кто Крим взял ..... ну он же так нужен ..... что бы засрать!
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Но ведь унитазы на видео на месте, как бы тенденциозно не снимай. Может и трусы героя где-то там завалялись. Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. - Цензор.НЕТ 11
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мда, умеет российский флот стрелять кучно по унитазам, электроплитам и плафонам..... Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. - Цензор.НЕТ 7686

рукожопые, одеяла то зачем меняли ?
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Позорище. Шо ты, кретин Лисовский, ещё там считаешь, дурак?! Эти посудины были сланы своими доблестными экипажами- бегом! Наперегонки! Боевые корабли подали сигнал бедствия! Такой позорной срани не случалось в Истории Флотов. Потому, можешь считать, придурок. Мужественные экипажи, обосравшиеся- похлопают.
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А главное что после подачи боевыми кораблями сигнала бедствия никто кроме киношников на помощ так и не пришел.
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А никто и не должен был прийти. Корыта были на плаву, более того- на ходу! Ещё более- при, практически штилевой погодке. А они*"МЭЙДЭЙ!" Кстати, с полными артпогребами! Ни единого выстрела. Даже из командирского пистоля, себе- в лобешник.
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Ватан, а зачем вы за буксиром всем своим флотом гонялись весь день? Авиацию подняли, хотелось труселей набрать, надоело майки до колен растягивать?
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Кретин, я с тобой разговаривать не стану. Причина: ты- кретин. И - фсё.
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Андрей Шевченко 73396fdd - лугандонский моряк, не рви тельник. Лучше иди гальюн помой за своими друзьями кацапсинами Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. - Цензор.НЕТ 5156
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Все это выглядит очень глупо, даже комично. Бесславно сдались, потом начали грозно требовать вернуть трусы, унитазы.
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Даже смотреть не стану, бо знаю лучше чем кто либо. Повтор: эта славная эскадра наша- авторы нового способа сдаваться в плен! Позорно, без потерь, без единого выстрела, в сторону противника.
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Можно, конечно, закрывать глаза на то, чего не хочешь видеть, но это не изменяет реальность.
Я не настаиваю, пусть почитают другие о "несгибаемом, не сдающемся" русском флоте.
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Тут- согласен. Пусть почитают. Пусть знают, что подавать, на международных частотах, сигнал бедствия "МЭЙДЭЙ"- невозможно боевым кораблям, не имеющим, практически- никаких повреждений, дающих возможность обосраться и сдаться. Почему? А потому, что это- позорище! На весь Мир.
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Сомневаюсь, что один человек, даже очень убежденный в чем-то, имеет право говорить от имени всего мира.
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Имею. Причина: я знаю Историю Военно-Морских Флотов. Этой сдаче- не существует аналогов, по степени её позора. Так не было, нет и не будет. Нигде. Тока во флоте , где командует какой-то танкист.
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Какую из известных Вам морских историй можно сравнить с этой по соотношению сил, классу суден у двух сторон?
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Сколько вы своих флотов под Севастополем затопили? Дешевки трусливые.
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Дурень, они ведь не воевать шли, а в порт приписки. Это только кацапы как бараны на новые ворота кидаться могут. Яна Капу, новые ворота по татарски.
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Андрей Шевченко 73396fdd - послушай морячек-лугандонец, честно ты уже задрал своими высерами. Плаваешь как говно на перекатах, и продолжай плавать.
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Вали нафуй, тварь жидовская, провокатор ты тупой и сраный.
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Хорошая статья. Согласен, вот так должны сдаваться моряки.
Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. - Цензор.НЕТ 5226
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Приказ царя-батюшки пох... многие русские моряки.

"Самый первый Корабельный Устав Петра I (Морской Устав, 1720 года) определял, что «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флага, вымпелы и морсели, под страхом лишения живота, а Капитану ж должно учинить присягу верного служения, что ему корабль врученный неприятелю не отдавать, а буде увидит, что корабль сохранить и увести невозможно, и ему лучше корабль зажечь или потопить, чтоб тем неприятелю укрепления не было».

Исторические факты говорят о том, что Петровский морской устав не только не исполнялся, но и неоднократно грубо и позорно нарушался, оказывается, русские моряки и флаги спускали и противнику сдавались."
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То есть мы не лучше кацапов? Спасибо, успокоили.
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Ну вот, уже прогресс в утверждениях, несколькими минутами ранее украинцы были хуже кацапов

11.12.2019 23:22

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чушь сплошная. к стати варягъ даже не уавствовал в бое тогда он самозатопился на якорной стоянке. И японцы никак не могли понять зачем русня топит свой же корапь, причем построенный не в на мордовии а купленный в госдепе.
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9 декабря я в шутку написал тут что россия будет проводить свои Олимпиады.Сегодня Валя Матвиенко это предложила это дерьмо.Умом баранов не понять.Жги Валюха.Хи
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Унитазик до унитазика в гааге ой как пригодица.
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Тема унитазов не раскрыта. Походу они реально на месте и нам втирали туфту. Обидно, было прикольно сочинять на эту тему
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Корчевать унитазы и биде, это невиданное чудо в орде, это у мокшей еще из нападения на Грузию, в 2008 году.
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Акт подписан, претензий не было, а вообще. стыдно как-то высасывать сенсации. по такому мелочному поводу. просто надо задаться вопросом, а кому эти унитазы нужны?
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а що зараз обговорювати,якщо акт прийому-передачі військового майна підписали?
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По поводу камбуза... Найди отличия видео и реальность. Там видео одного, а фото реальные другого катера. Школьник заметит...
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Чому ж Зєля й не пискнув в Парижі про кораблі розграбовані ??? САМЕ ЦЕ його компетенція,а не лізти,як не в суди,так в економіку ! Чмошники !
В ОБСЄ вони показали.В яке, за бездіяльності того ж Зєлі ,кацапів повернули ! А чого вони очікують ??? На співчуття і найглибшу стурбованість ?
На Нормандську зустріч докази злочинів рф треба було везти,а не цим пофігістам кіно показувать !
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