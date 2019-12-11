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Все про:Вторая мировая война (255) Европарламент (1451) история (1650) Путин (25274)

 Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал принятую в сентябре резолюцию Европейского парламента, осуждающую сталинизм и нацизм, а также другие тоталитарные и авторитарные режимы.

Выводы авторов документа являются "ни на чем реально не основанной беспардонной ложью", заявил российский президент на заседании оргкомитета "Победа" в среду, 11 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Путина, одобрив резолюцию, парламентарии "поставили фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз". "Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - отметил глава РФ.

Напоминаем, 19 сентября Европарламент призвал Россию не обелять и не пытаться скрывать преступления, совершенные советским режимом. Такую тенденцию Европарламент считает "опасным компонентом информационной войны, которая ведется против демократической Европы".

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В резолюции, принятой по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны, члены Европарламента также осудили экстремистские и ксенофобские политические силы и организации в Европе. Они "искажают исторические факты и используют символику и риторику характерной для тоталитаризма пропаганды", считают авторы документа.

Европарламент призвал страны ЕС "к эффективному запрету неофашистских и неонацистских групп и других объединений, которые возвеличивают нацизм, фашизм или другие формы тоталитаризма". По мнению депутатов, государства Евросоюза должны содействовать распространению в рамках образовательной программы знаний об "общей европейской истории. В частности, в программы и учебники всех школ в ЕС должны быть включены описания и анализ последствий тоталитарных режимов, отмечается в резолюции.

Также читайте: Мы не должны идти по пути РФ и использовать историю для достижения результатов, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3164894
 
   
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Как наследнику совковых палачей Ху"лу обидно за этих убийц. Вот и каркает в их защиту
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в натуре у Рейха раса избраннх и правление 1000 лет нового Рейха у коммунистов на 100 лет Гегемония и диктатура..... а по сути одно и то же.. вяличие и творить безнаказанно в мире беспредел....
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Ему просто газ некуда девать, приходится сжигать)))
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Как наследнику совковых палачей Ху"лу обидно за этих убийц. Вот и каркает в их защиту
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А что, кто нибудь ожидал что ху...ло скажет что-то другое?!! Это мразь с головой погрязла в бесконечной лжи, которая для паРаши стала даже не нормой а добродетелью, и духовной скрепой
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не трогайте сталена, сволачи! ему и так щас в Аду не сладко....
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не правильно. Совковим обісранцям до рівня Другого Рейху за тисячу років свого існування не дотягнути. Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма - Цензор.НЕТ 4181
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Вы слышите что беспокоит Европарламент?На агресию и на анексию в Украине им насрать главное сталинизм.Вроде плохиша и наказали аж обиделся но по большому счету поцеловали его в самый хрен.
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Пікуль - пєвєц ******. Мразота.

«Гоголь заморіл сєбя онанізмом».
«Мазепу сьєлі вши».
це все ПікУль.
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Гы.
Там ещё сенат США поднял вопрос о стране-спонсоре терроризма.
Вот будет удар ниже пояса сзади!
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Пять лет назад этот вопрос следовало поднять. Лучше, конечно, поздно чем никогда...
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Кода прізнают, а основанія есть (МН17, Скріпалі, ЛДНР і т.п.), это будет законно і прекрасно. Санкцій не ізбежать, вплоть до отключенія от банковской сістемы.
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Там довга музика. Але якщо приймуть постанову, то штазі з мікроном заспівають по іншому.
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)(уйло,коли б німці виграли війну ,я б їздив по нормальних дорогах на "мерседесі" чи "опелі". як мінімум. а що дав Україні тоталітарний режим срср? Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма - Цензор.НЕТ 43
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Путін проти , бо втрачається всякий сенс існування для кацапів . Після такого 86% кацапів лишається "абасрацца і нє жіть " .
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А яка різниця??? Обидва режими соціалістичні, обидва з червоними прапорами, обидва мріяли про світове панування, обидва розв'язали Світову війну, обидва винні у загибелі мільйонів людей на війні та у концтаборах...
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Они не были социалистическими ...социализм это абсурд и демагогия...Они бы государственно капиталистическими...Если не согласен с термином "государственный капитализм" открывай ПСС дедушки ленина...там об этом сказано однозначно...
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Обидва режими називали себе соціалістичними... Дєдулю крупського сам читай...
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Мокшанє, нє надо ля, ля.

Тех, кого ваші брєхлівиє сказочнікі назьівают «фашьістами», назьівалісь:

Націонал Соціалістіческая Рабочая Партия Германіі.
Сокращєнно : НСДАП.
І КРАСНОЄ ЗНАМЯ.
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Поц ты дурной..мало ли кто как себя называл и называет... жидиновский называет себя либеральным демократом и шо?!
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Тут важно понять кто просрал Первую Мировую войну.а это россия и германия.Германии присудили после 1918 года выпляту Контрибуции в пользу Британии и Франции аж до 1965 года.А россия подписала позорный Брестский мир.По итогам Германия и росия просрали войну.Поэтому то и начас ссср вооружать и обучать фрицев на своих полигонах начиная с 1924 года.Танкисты Германии обучались под Казанью на полигооне летчики Геринга под Липецком и.тд.Так что братство Кремлевских и немецких паскуд началось задолго до августа 1939 года
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Так мало того.
Россія в Первую Міровую, ПРЄДАЛА союзніков, заключів сєпаратний мір с Гєрманієй !
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Так и вторую по сути тоже...только к числу обосравшихся добавились Британская и Французская империи...Уини закончелось время когда Британия господствовала во всем мире Рузвельт Путін назвав "безпардонною брехнею" резолюцію Європарламенту про засудження сталінізму і нацизму - Цензор.НЕТ 5558
Совок не принял план Маршалла и таки утонул в собственном говне очиститья от которого не можем и сегодня...воняет
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Вот идиоты эти европарламентарии: дидофф на палках не носят...
На всякий случай уточню: это сарказм.
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оце ***** поперло : спортсменів забанили , ООН резолюцію по Криму прийняло ,сралина засудили одна радість Моніка!
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мировое сообщество совместніми усилиями победило Гитлера,но немецкий фашизм мутировал ,смотался з Германии и превратился в рашизм...
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На расеи сёдня будущего нет, настоящее под запретом, вот и приходится жить прошлым. Зато скрепно!
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36 оментарів. Жодного на підтримку совєцьких міфів. А хто ж тоді ходить на пабєдабєсіє? Сотні тисяч збираються. Молоді надзвичайно багато. Де їх коментарі?
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