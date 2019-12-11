 Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете на телеканале "Украина".

Тело было настолько изуродовано, что пришлось проводить ДНК-экспертизу. Романа похоронили в родном селе на Днепропетровщине.

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