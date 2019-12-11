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 Российский канал "ТНТ" убрал из вещания сериал "Слуга народа", который не продержался в программе и сутки

Российский телеканал "ТНТ" убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание Ведомости.

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принадлежащий "Газпрому" российский канал ТНТ покажет сериал "Слуга народа"

Представитель ТНТ заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире. "Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", – утверждает он.

Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон "Слуги народа" только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" (принадлежит "Яндексу").

По словам представителя ТНТ, весь сезон сатирической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря. Однако вечером 11 декабря никаких упоминаний о сериале на этой платформе не было.

11 декабря из трансляции первой серии "Слуги народа" на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина.

При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло"?

Источник: https://censor.net.ua/n3164892
 
   
 Топ комментарии
 
И что теперь, бубочке - не заплатили?
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Запретили, вот и убрали.
А то ещё выберут не путена, путен недоволен будет.
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Іван Яковина на радіо НВ розповів, що у тізері цього серіалу кацапи показали Зє!, який сидить на унітазі із широко розставленими ногами і читає газету - це така своєрідна помста ***** за ніякий для нього підсумок зустрічі у Парижі. Типу, подивіться, якого коміка-ідіота вибрали хохли. Ну, а потім - нєхєр гражданам РФ на таке дивитися. А хтось думав, що вони ось так візьмуть і увесь серіал покажуть? Але ж і "дитячі" помсти у ***** - старе, що мале, зовсім стариган поганим став...Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби - Цензор.НЕТ 127
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Это порядочный президент, ржут маскалики с него по телеку азахазазаз та лучше б вы дебилы Ляшко выбрали
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бггг)))))) а порохоботи вже дупи порвали .... весь день зраду народжували ))))))
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И тут порохоботы виноваты, шо даже в кацапии это овно смотреть не захотели?
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Уже нет сомнений в закулисных шашнях всей этой ЗЕсепар кермлёвской банды, а поскольку гебня всегда работала топорно и дибиловато то паляца на каждом шагу.
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Выбрали президентом клоуна с которого кацапня теперь ржёт в этих говносериалах...позор для страны.
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Зебоба продав свій говно-серіал мокшам, так би мовити для поновлення мишєбратських стосунків, а ті його вирізали. Ну тепер прийдеться гроші вертати
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