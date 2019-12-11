 Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове крупно проиграл итальянской "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у гостей забили Кастань (68 минута), Пашалич (80), Госенс (90+4).

"Шахтер" с 77 минуты матча играл в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Додо.

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В параллельном матче группы C "Динамо" Загреб уступило "Манчестер Сити" со счетом 1:4. Таким образом, "Шахтер" с 6 очками занял третье месте в группе, что позволит команде весной выступать в Лиге Европы.