 Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове крупно проиграл итальянской "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы у гостей забили Кастань (68 минута), Пашалич (80), Госенс (90+4).
"Шахтер" с 77 минуты матча играл в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Додо.
В параллельном матче группы C "Динамо" Загреб уступило "Манчестер Сити" со счетом 1:4. Таким образом, "Шахтер" с 6 очками занял третье месте в группе, что позволит команде весной выступать в Лиге Европы.
Прости старого дурака.
№5 на каске
Что бы это ни значило 😁
Не пий більше
😄
С легендой советского футбола!
Да и состав для ЛЧ у Шахтёра слабоват...
Зато хорошо объясняет моё предположение, насчёт слабости состава...
я єтава нє пєрєживу! ахметка тримайся!
- не засчитанный из-за спорного оффсайда гол коваленко;
- засчитанный гол аталанты из +- такого же положения;
- неудаление игрока аталанты, хотя за такие грубые фолы дают желтую обычно, а у него 1 была уже;
- тупейшее удаление додо;
- перекладина после удара исмаили.
как по мне - должна была быть ничейка
шахтер налажал, но тут и нефарт сказался